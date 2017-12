Vodík je nákladná alternatíva fosílnych palív

Londýn/Washington 13. decembra (TASR) - Ak by sa v súčasných podmienkach rozhodli Briti nahradiť všetky autá na benzín a naftu vodíkovým pohonom, museli by postaviť najmenej 100.000 veterných turbín alebo 100 jadrových elektrární, aby získali dostačujúce množstvo energie.

Vyplýva to z kalkulácií, ktoré vypracovali Andrew Oswald a Jim Oswald z University of Warwick. Turbíny by sa museli postaviť okolo celého ostrova v páse širokom desať kilometrov. Zodpovedalo by to ploche Walesu.

Ešte väčšie náklady predpokladá model, ktorý vypracoval Andrew Oswald pre USA. Ak by chcela táto svetová veľmoc poháňať všetky svoje autá vodíkom, musela by sa polovica Kalifornie zastavať veternými turbínami alebo by bolo treba vybudovať 1000 nových jadrových elektrární.

Podľa Andrewa Oswalda je nahradenie benzínu a nafty vodíkom v súčasnosti po energetickej stránke veľmi nákladné. "Mnohí ľudia si myslia, že vodík je lacnejšia alternatíva k rope. Zabúdajú však, že na to treba veľké investície," tvrdí tento ekonóm.

Vodík sa teraz vyrába najmä z metánu. Pri tomto procese sa uvoľňuje aj oxid uhličitý. Vodík je ale ekologickejší ako fosílne pohonné látky v tom, že pri jeho spaľovaní vzniká len vodná para. Jediná cesta výroby energie vo veľkých množstvách je podľa Oswaldovcov jadrová energia.

V Británii a USA sa tretina pohonných látok spotrebuje v doprave. Británia spotrebuje asi desatinu množstva energie USA. Obaja vedci tvrdia, že "vodíková ekonomika" nebude nikdy existovať. Variant úspor energie považujú tiež za neúčinný, pretože je jednoducho nepopulárny.

Štúdie bratov Oswaldovcov vyvolávajú medzi inými odborníkmi rozdielne názory. Paul Ekins z Policy Institute of London považuje ich názory za "extrémne pesimistické". Vodíková technológia nie je podľa neho krátkodobým energetickým projektom, no zatiaľ sa nepodarilo nájsť spôsob jej masovejšieho rozšírenia. Stále sa hľadajú možnosti ekologickej výroby vodíka. Napríklad sa nevyskúšal variant napumpovať CO2 do podzemia a tam z neho produkovať vodík.