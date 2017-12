Vedci: Laptopy ohrozujú mužskú plodnosť

New York 10. decembra (TASR) - Muži, ktorí používajú laptopy, by mohli ohroziť svoju plodnosť.

10. dec 2004 o 23:31 TASR

Vedci zo State University of New York totiž podľa BBC tvrdia, že držanie laptopu v lone zvyšuje teplotu semenníkov, čo negatívne pôsobí na produkciu spermií. Zároveň varujú, že rastúci počet týchto počítačov - v súčasnosti ich používa asi 150 miliónov ľudí - si nutne vyžaduje podrobné štúdie na túto tému.

"Laptopy môžu vyvinúť internú teplotu viac ako 70 stupňov Celzia. Muži ich často držia blízko semenníkov. To je dvojnásobná chyba. Okrem vysokej teploty, ktorú produkujú, nútia človeka pre udržanie rovnej polohy počítača sedieť so stehnami stiahnutými k sebe, takže semenníky sú medzi nimi stlačené," povedal vedúci výskumu Yefim Sheynkin.

Na štúdii State University of New York sa zúčastnilo 29 zdravých mužov od 21 do 35 rokov. Počas hodinového experimentu vedci merali teplotu semenníkov v rôznych sedacích polohách a pri rôznych umiestneniach laptopu.

Sedenie so stehnami stiahnutými k sebe, bez ktorého nie je možné držanie počítača vo vodorovnej polohe, zvýšilo teplotu semenníkov za jednu hodinu o 2,1 stupňa Celzia. Keď si muži v takejto pozícii položili do lona ešte laptop, teplota semenníkov stúpla v priemere o 2,6 stupňa na ľavej strane a o 2,8 stupňa na pravej strane.

"Normálna tvorba spermií si vyžaduje primeranú teplotu," hovorí Sheynkin a dodáva: "Presne nevieme, aká teplota a trvanie jej pôsobenia ovplyvňujú produkciu spermií." Opakované používanie laptopu týmto spôsobom však podľa neho môže mať trvalé následky.