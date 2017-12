ST odmieta upraviť zmluvy o prepojení sietí

Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovak Telecom (ST) a. s., nebude meniť návrh zmluvy o prepojení telekomunikačných sietí. Na nesúlad návrhov zmlúv ho ...

10. dec 2004 o 15:23

Bratislava 10. decembra (TASR) - Slovak Telecom (ST) a. s., nebude meniť návrh zmluvy o prepojení telekomunikačných sietí. Na nesúlad návrhov zmlúv ho rozhodnutím písomne upozornil Telekomunikačný úrad (TÚ) SR koncom novembra.

"Formou oficiálneho stanoviska Slovak Telecom informoval Telekomunikačný úrad, že nebude meniť návrh zmluvy o prepojení, o ktorom v súčasnosti už rokuje s alternatívnymi operátormi," uviedla Michaela Dobošová z odboru externej komunikácie ST. Slovak Telecom tvrdí, že pôvodný návrh zmluvy upravil v súlade s druhostupňovým rozhodnutím TÚ tak, ako ho experti ST pochopili. Odvoláva sa pritom na nejasnosť rozhodnutia úradu s tým, že už dávnejšie poukazoval na ťažkosti, ktoré tým môžu byť spôsobené pri samotnej realizácii prepojenia.

"Nie je možné, aby niekto svojvoľne interpretoval zákony alebo rozhodnutia, či už súdu alebo úradov. Dôležitý je oficiálny výklad," reagoval vo všeobecnosti hovorca TÚ Roman Vavro. TÚ vo štvrtok dostal písomné vyjadrenie Slovak Telecomu, kde zaujíma stanovisko k upozorneniu o nesúlade prepracovaných návrhov zmlúv. "Zatiaľ nebudeme bližšie hovoriť o ďalších krokoch voči ST. Najprv je potrebné zanalyzovať predložené stanovisko a opätovne aj návrhy zmlúv, aby sme videli či Slovak Telecom urobil zmeny alebo nie," dodal Vavro. ST totiž vo svojom stanovisku pripustil možnosť spresniť znenia návrhov zmlúv, no odmieta meniť zmysel ustanovení.

Koncom septembra vydal TÚ druhostupňové rozhodnutie umožňujúce realizáciu prepojenia komunikačných sietí na prevádzku verejnej telefónnej služby medzi Slovak Telecomom a alternatívnymi operátormi. Na základe rozkladu podanom spoločnosťami ST, GTS Slovakia a eTel Slovensko, s. r. o., v ňom predseda úradu pozmenil 8 z 13 bodov pôvodného rozhodnutia. Telecom začiatkom októbra označil toto rozhodnutie za neoprávnenú a nadmernú reguláciu, no v posledný deň zákonnej 30-dňovej lehoty, predložil alternatívnym operátorom upravené zmluvy. Neskôr doručil návrh zmlúv aj Telekomunikačnému úradu. Na základe analýzy upozornil úrad Slovak Telecom na nesúlad piatich bodov návrhu zmlúv s právoplatným rozhodnutím. Zároveň vyzval Slovak Telecom na odstránenie týchto nedostatkov do 10 dní, teda do 9. decembra. Slovak Telecom reagoval vyhlásením, že jeho návrh zmlúv nie je v rozpore so spomínaným rozhodnutím. Problém videl ST v nejasnosti rozhodnutia.