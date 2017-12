Deutsche Telekom nemá právo ovládnuť operátora PTC

VARŠAVA 10. decembra (SITA, Reuters) - Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom nemá právo získať zvyšný 51-percentný podiel v poľskom mobilnom operátorovi PTC. Rozhodol o tom vo štvrtok viedenský ...

10. dec 2004 o 11:20 SITA

VARŠAVA 10. decembra (SITA, Reuters) - Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom nemá právo získať zvyšný 51-percentný podiel v poľskom mobilnom operátorovi PTC. Rozhodol o tom vo štvrtok viedenský arbitrážny súd. Spoločnosť Deutsche Telekom odmietla rozhodnutie súdu komentovať.

Poľský mobilný operátor PTC mal ku koncu septembra 8 mil. zákazníkov, čo je najviac spomedzi operátorov v strednej Európe. Deutsche Telekom v tejto spoločnosti vlastní 49 %. Zvyšný podiel 51 % je v rukách Elektrim Telekomunikacja (ET), ktorá je spoločným podnikom francúzskeho operátora Vivendi Universal a poľskej energetickej skupiny Elektrim. Deutche Telekom, ktorý v tomto roku predložil ponuku na kúpu predmetného balíka akcií v hodnote 1,3 mld. eur, pritom tvrdí, že podľa predchádzajúcej dohody so spoločnosťou Elektrim má na tieto akcie prednostné právo.

Viedenský súd zároveň rozhodol, že presun akcií PTC do spoločnosti ET z vlastníctva spoločnosti Elektrim v roku 1999 nebol právoplatný. Elektrim teda musí tento balík získať od ET späť. "Súd dal spoločnosti Elektrim dva mesiace na to, aby získala späť tieto akcie," oznámil Elektrim. Podľa analytikov je však nepravdepodobné, že sa spoločnosti Elektrim podarí skúpiť tieto akcie, keďže na to nemá dostatok prostriedkov.

(1 EUR = 39,087 SKK)