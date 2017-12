Call of Duty: United Offensive - čerstvý nášup vojnových misií

10. dec 2004 o 8:56 Juraj Chrappa

Medal of Honor založil žáner vojnových strieľačiek, avšak Call of Duty ho priviedol takmer k dokonalosti. Odmenou mu boli desiatky ocenení hra roka a do neba rastúci predaj. Logickým vyústením procesu dozrievania novej “značky” na trhu je nášup dodatočných misií v datadisku Call of Duty: United Offensive. Hráči ktorí nemali dosť v pôvodnej hre, a že ich nebolo málo, sa môžu tešiť na veľmi podobný spôsob hry - snáď len o niečo náročnejší, akčnejší a krajší.

Na začiatok si ešte vyjasnime, kto sú autori nového datadisku. Keďže pôvodní vývojári Call of Duty z firmy Infinity Ward usilovne pracujú na plnohodnotnom pokračovaní hry, výroba datadisku bola zverená do skúsených rúk iného vývojového tímu. Voľba padla na autorov perfektných titulov ako Kingpin či Return to Castle Wolfenstein, známych Gray Matter Studios, a ako uvidíte neskôr, bola to správna voľba.

United Offensive sa nesnaží o žiadnu revolúciu, iba rozširuje a zlepšuje všetko, čo sme tak mali radi na jednotke. Jedinú vec čo sme na jednotke radi nemali a United Offensive ju ešte „vylepšuje“, sú množstvá naskriptovaných nepriateľov. Doslova húfy fašistov sa na vás hrnú v každej epickejšej scéne a vybiehajú dovtedy, kým neprekročíte vývojarmi stanovenú neviditeľnú hranicu. Ak si myslíte, že tam v tom obrnenom senníku, kde si Nemci spravili úkryt a pália na vás z ťažkých guľometov, sa môže ukrývať len niekoľko desiatok vojakov, ste vedľa ako tá jedľa. Pokiaľ skript nepresvedčíte, že ste už dostatočne blízko, bude na vás hra vysielať stále nových nepriateľov. Niekedy nadobudnete pocit, že v nepriateľskom hniezde je na dovolenke polovica nemeckej armády a vy ste už vystrieľali minimálne dve tretiny. V takýchto prípadoch by ste skriptované scény, na ktorých si Call of Duty tak zakladá, najradšej vymenili za pacifický letecký simulátor.

Našťastie je podobných situácií v hre málo a vy sa môžete generálne baviť v 13 misiách pre jedného hráča, ktoré si na vás Gray Matter Studios pripravili. Keď sa prehryziete cez kampane za Američanov, potom Britov a nakoniec Rusov, môžete ochutnať zábavu v hre po sieti na 11 nových mapách.

Každá kampaň má svoje jedinečné a nezabudnuteľné bojové momenty. V koži amerického vojaka budete držať pozíciu v rozvalinách malého zámku, pokým z každej svetovej strany na vás útočia desiatky vojakov podporených palebnou silou tankov. Vtedy musíte bez mihnutia oka meniť samopal či sniperku za efektívnejšiu pancierovú päsť, nájsť náboje, na okamih sa zastaviť, presne namieriť a zlikvidovať doterný tank. V tom sa však do vnútra vrútia nepriateľskí vojaci. Okamžite odhodiť „Panzerfaust“, zobrať do ruky samopal a počastovať nepozvaných hostí riadnou dávkou olova. Opäť však prichádza na scénu tank, tentokrát nie jeden, ale rovno dva! A kolotoč sa môže začať nanovo. Vašich zopár preživších spolubojovníkov pomáha, ako vládze, spoločne očakávate vytúžené posily. Keď konečne dorazia a vy si utriete spotené dlane, pochopíte motto, ktoré sa tiahne celou hrou: „Vo vojne nikdy nebojujete sami.“

Britská misia vás zoberie na nezabudnuteľnú „jazdu“ bombardérom B-17. Namiesto výhľadu z okienka máte na každej strane lietadla ťažkotonážne guľometné veže, ktoré musíte poriadne využiť, ak chcete prežiť útoky nalietávajúcich nepriateľských letúňov. Väčšina vašej posádky padne za obeť zblúdilým strelám protivníkov, takže vám nezostáva nič iné, ako ich všetkých zastúpiť. To vôbec nie je jednoduché a opäť sa pristihnete ako lietate z jednej strany bombardéra na druhú, chcete byť súčasne na všetkých guľometných vežiach. Medzičasom si musíte nájsť chvíľku na uhasenie drobných požiarov. Celá vaša snaha je aj tak márna, pretože už o chvíľu s padákom na chrbte vyskakujete z lietadla rútiaceho sa k zemi. Tu na vás čakajú ďalšie pozemné, pre víťazstvo dôležité, úlohy.

V poslednej ruskej kampani zažijete (ak prežijete) mnohé husté chvíľky. Preveziete sa v tankoch, krok za krokom vyčistíte Stalingrad, aby ste hru zakončili masívnym bojom o vlakovú stanicu. Vtedy sa naučíte nenávidieť Šťuky vrhajúce smrtonosné bomby a zamilujete si quicksave, ktorý vždy bezpečne ochráni pred biednou smrťou. Som naozaj rád, že tieto vojny si odbili už naši predkovia (Aj keď kto vie, čo NÁS ešte len čaká?).

Novinky datadisku nechýbajú ani v oblastí zbraní a vozidiel. Okrem pištoliek z pôvodného Call of Duty, sa v hre stretneme s poloautomatickými zbraňami ruskej či nemeckej výroby. Na okamih sa v United Offensive mihne aj obľúbená zbraň vývojárov z Gray Matter (určite si ho pamätáte z Return to Castle Wolfenstein) – plameňomet – jeho účinnosť a najmä nedostatok nábojov však zabraňujú aktívnejšiemu využitiu, čo je tak trochu škoda. Našťastie tu máme veľmi efektívne náhrady v podobe stacionárnych zbraní, ktoré môžete používať, iba ak ležíte. Ich využitie si ale musíte rozmyslieť hodnú chvíľu vopred, pretože rozloženie zbrane trvá tak dlho, že keď sa vám to nakoniec podarí, už ju možno nebudete potrebovať.

Vozidlá hrajú v United Offensive významnú úlohu, jazdiť sa bude ešte častejšie ako v pôvodnej hre a na viacerých strojoch. Ku klasickej adrenalínovej jazde džípom pribudla nemenej napínavá jazda smrti na motorke so „sidecarom“. Kolega šóferuje a vy sa snažíte zlikvidovať doterných nepriateľov. Nechýba ani misia v tanku alebo únik na vojenských člnoch. Časti misií na rôznych vojenských zariadeniach boli vždy príjemným a zábavným spestrením.

GRAFIKA 7 / 10

Je to neuveriteľné, že hra na konci roku 2004 beží na päťročnom Quake III engine a vyzerá tak, že vám to vôbec neprekáža. To samozrejme svedčí o kvalite grafického enginu, ale aj šikovnosti vývojárov. Bez podstatných modifikácií by nebolo možné dosiahnuť vysokú vizuálnu úroveň, na akej sa Call of Duty: United Offensive nachádza. Oproti pôvodnej hre vývojári pridali veľmi pekné efekty dymu a výbuchov. Aj keď sa hra nemôže graficky porovnávať s novou generáciou hier ako Medal of Honor: Pacific Assault alebo Half-Life 2, na zábave to hre vôbec neuberá. A treba uznať, že šialené tempo hry vám veľmi neumožní zisťovať vekovitosť enginu.

INTERFACE 9 / 10

Inštalácia prebehla bez problémov, rovnako aj nastavenie rôznych grafických či zvukových možností v hre. Jediným zádrhelom môže byť nutnosť mať na počítači nainštalovaný prvý Call of Duty. Inak hru nespustíte. Jedná sa však o expansion pack a preto sa tejto podmienke nemôžeme diviť. Koniec koncov všetci fanúšikovia hry, ju majú určite ešte stále na hardisku.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Pri hre sme sa bavili kráľovsky. Tak ako pri Call of Duty. Pocit, že ste pešiakom v hrozivej partii veľkých, je neopísateľný. Na jednej strane trochu zvrátený, keďže vyvoláva pocit zábavy, na tej druhej však môže slúžiť ako výstraha. Viackrát som si povedal: „chvalabohu, že je to len hra“! Podobné vojnové peklo, aké zažijete v United Offensive, by ste v reále tak ľahko neprežili. Dizajnovo veľmi dobre zvládnuté misie vám nedajú vydýchnuť ani na sekundu. Slovíčka nuda a monotónnosť sa pri tomto datadisku vybrali prezimovať do teplých krajín.

Jedinou kontroverznou vlastnosťou konceptu a hrateľnosti môže byť až prílišná „preskriptovanosť“. Ak sa nebudete správať do bodky tak, ako si to vývojari želali, veľmi rýchlo skončíte v mínovom poli alebo vás vždy pošle na večnosť varovný granát. Na posúvanie príbehu a udržanie napätia je to možno dobré, ale obmedzovať hráča ako v tomto prípade, sa mi zdá prehnané. Milovníci voľnosti pohybu sériu Call of Duty v láske mať nebudú.

MULTIPLAYER 8 / 10

Hra po sieti je datadiskom značne rozšírená a vylepšená. K dispozícii je 11 obrovských máp, neporovnateľne rozsiahlejších ako v jednotke. Niekedy sa môže zdať, že sú ako vystrihnuté z Battlefield 1942, napriek tomu však nedosahujú jeho kvalít. Najmä čo sa týka množstva a variability vojenských vozidiel. Napriek tomu, že tie do hry pribudli, je ich málo. Multiplayer ako taký však dobre hru doplňuje. O jeho obľúbenosti svedčí aj obrovské množstvo online hráčov a serverov podporujúcich datadisk aj pôvodnú hru.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Hra zvučí špičkovo a pokiaľ máte aspoň 5.1 reproduktorový systém, môžete sa pripraviť na silný zážitok. Na ten sa však musia pripraviť aj rodinní príslušníci. Najmä v noci sú jediným schodným riešením kvalitné slúchadlá. Takúto hru nemôžete hrať potichu.

HUDBA 8 / 10

V hre nájdeme príjemné vojnové melódie, trúchlivé pripomínajúce padlých ako aj rezké do boja za víťazstvo. Väčšinou sa jedná o rozsiahle orchestrálne skladby, ktoré sa do monumentálnych bitiek hodia ako Jadranka do vysielania Slovenského rozhlasu. Nie je sa na čo sťažovať.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Datadisky hier všetkých žánrov bývajú spravidla o dosť náročnejšie ako pôvodné hry. Rovnakou cestou sa vybrali i Gray Matter Studios. Ako som však už spomínal, masy nepriateľov valiacich sa na vás do nekonečna ako japonské vlny tsunami, môžu vyústiť až do frustrujúcich zážitkov pri save/load klávese. Niektoré scény sú dokonca časovo obmedzené, čo je však horšie, ľahko môžete pri nich zakysnúť (napr. zlikvidovanie Panzerschreckov sniperkou v mestečku Foy bolo neskutočné, loadoval som asi 50-krát).

Inteligencia nepriateľov nie je nič extra. Keď sa na vás s revom nehrnú, trochu sa skrývajú za okolité prostredie. Nie však príliš, aby ste ich mohli o pár sekúnd trafiť. Inteligenciu vojakov jednoznačne nahradzuje kvantita. Tá je v skutku úctyhodná.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Napriek vyššej náročnosti a preskriptovanosti je datadisk United Offensive pre Call of Duty perfektným rozšírením. Nový, aj keď trochu krátky singleplayer, väščie a zábavnejšie multiplayerové mapy – všetko presne v duchu výborne hrateľného Call of Duty. Pre fanúšikov jednotky povinnosť. Tí čo ste FPS pozitívni a ešte ste nehrali ani prvý Call of Duty, zožeňte si hru aj s prídavkom United Offensive. Bola by chyba minúť datadisk. Odolajte aspoň na chvílu novému Medal of Honor: Pacific Assault a uvidíte kto dotiahol žáner vojnových FPS takmer k dokonalosti.