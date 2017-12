RollerCoaster Tycoon 3 - zábavný park u vás doma

9. dec 2004 o 8:51 Erik Kapsdorfer

Priaznivci budovateľsko-ekonomických stratégií, tzv. tycoonov si museli počkať až do konca tohto roka na poriadnu hru tohto žánru. Transport Giant v polovici roka nijako extra neoslnil, na jeseň prišiel Locomotion, nástupca legendárneho Transport Tycoonu, ten však nebol revolučný takmer ničím a vylepšil len to čo chýbalo prvému dielu. RollerCoaster Tycoon 3 je však bomba a oproti svojim predchádzajúcim dielom sa zmenil na nepoznanie.

Detailnejšie sme sa fenoménu zvanom RollerCoaster Tycoon venovali v dvoch preview (prvé a druhé), takže v tejto recenzii sa o ňom rozpisovať nebudem. Stačí ak pripomeniem, že za prvými dvoma dielmi stojí legendárny chlapík Chris Sawyer preslávený najmä Transport Tycoonom. Vývoj tretieho dielu RCT však Chris prenechal britskej spoločnosti Frontier Development a treba povedať, že odviedla skvelú prácu. Samozrejme nad celým vývojom dohliadal aj samotný Chris, ktorý prispieval svojimi nápadmi a skúsenosťami.

Hlavný cieľ hry sa nijako oproti predchodcom nezmenil – opäť sa hráč vžíva do role manažéra zábavného parku a jeho úlohou je tento park zveľaďovať, skrášľovať, ale aj propagovať. Prvá zmena, ktorá ihneď vbije do očí je kompletne prerobené menu, ktoré bližšie popíšem v hodnotení Interface. Na výber máme niekoľko možností – v časti Play na nás čaká podrobný tutorial, ktorý nás oboznámi s každou zložkou tejto veľmi komplexnej stratégie a každému novému, ale aj skúsenejšiemu hráčovi ho odporúčam prejsť, pretože tretí diel sa dosť odlišuje od toho prvého či druhého. Ďalej tu máme tzv. Sandbox mód, kde máme hneď od začiatku odomknuté všetky atrakcie, horské dráhy, stánky, predmety atď. a disponujeme neobmedzeným množstvom peňazí, za ktoré môžeme na jednej obrovskej mape vystavať ten najbombastickejší zábavný park – v tomto móde je dovolené prakticky všetko. Nachádza sa tu taktiež Custom Game, čo nám umožňuje zahrať na akejkoľvek mape. Najväčšiu pozornosť však láka mód Kariéry, ktorý zahŕňa 18 najrozmanitejších scenárov.

Veľmi zaujímavo autori v tomto móde vyriešili obtiažnosť hry, ale o tom viac v časti obtiažnosť hry ;). Náplne jednotlivých misií sú pomerne zaujímavé avšak v žánre tycoonov neprekvapia. Tak napríklad: minimálny počet návštevníkov parku 600 po dobu jedného mesiaca, zisk z predaja nápojov/suvenírov/jedál 150USD mesačne, minimálne dve horské dráhy s minimálnou dĺžkou 300 metrov atď.. Raz za čas park navštívia fiktívne V.I.P. osobnosti, ktoré však svojim výzorom pripomínajú niektoré osobnosti súčasného sveta. Napr. Clint Bushton predstavuje bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, ktorého spoznáte podľa jeho nezameniteľného výzoru, ale taktiež podľa jeho hlášok, ktoré počas návštevy vypúšťa (napr. Vy ste Monika? :)). A takýchto vtipných narážok je možné v hre objaviť viacero – stačí sa len poriadne porozhliadať.

Tvorcovia pre nás pripravili opäť obrovské množstvo najrôznejších atrakcií rozdelených do niekoľkých skupín. Nájdeme tu kolotoče určené pre menšie deti, kolotoče pre odrastenejších návštevníkov, ale aj rôzne „neadrenalín“ dvíhajúce doplnky ako napr. cirkus či 3D kino. Samozrejme to, čo robí RollerCoaster Tycoon hrou v tom správnom slova zmysle sú roller coasters alebo slovensky – horské dráhy, ktorých je v RCT3 obrovské množstvo – nepočítal som to, ale 30 najrôznejších druhov sa tu nájde určite. Horské dráhy si môžeme vybrať vopred pripravené alebo sa pustíme do stavby našej vlastnej, pri stavbe ktorej môžeme vyberať zo širokej palety dielcov – nástupištia, zatáčky, rôzne loopy, osmičky, vývrtky, špirály atď.. Netreba to však veľmi preháňať, pretože horská dráha síce môže vyzerať bombasticky, ale ľudia si na ňu nesadnú ani keby bola zadarmo, pretože je ultra-extrémna čo sa týka intenzity či hodnoty vzrušenia. Preto pred oficiálnym spustením dráhy neuškodí testovacia jazda, ktorá odhalí niektoré nedostatky dráhy a taktiež vyššie spomínané hodnoty intenzity či vzruša.

Návštevníci parku, ďalšia inovácia, ktorá sa uskutočnila oproti druhému dielu. Tretí diel ponúka obrovské kvantum návštevníkov rôzneho veku, ktorí sa od seba odlišujú vizážou, farbou vlasov, oblečením, ale taktiež chovaním, povahovými črtami. Jedna časť návštevníkov je divokej povahy a vyhľadáva podobne divoké atrakcie, iní sú takí normálni a nemajú príliš veľké nároky na výber kolotočov. Celkovo vzaté takmer všetci sú nespokojní – jedny pretože sa im váš park zdá nudný a nezaujímavý, iní preto, že sú hladní, ďalší zas preto, lebo sa im zdá vstupné na atrakciu príliš vysoké, iní návštevník sa posťažuje na dlhé rady, ďalšiemu zas vadí, že stánok s hot-dogmi je príliš blízko nejakej atrakcie a neladí s ňou a mohol by som pokračovať ďalej. Chudáčik hráč, riaditeľ tohto parku musí preto siahať čoraz hlbšie a hlbšie do svojej kasy, na dno svojej pokladnice, aby aj tie posledné peniažky minul na nákup toho čo jeho návštevníkov uspokojí – predsa riadime sa heslom: „Náš návštevník, náš pán“ :). A aj pokiaľ siahneme na samé dno finančných prostriedkov existuje pôžička, ktorú si je možné vziať od banky. V hre existuje možnosť vytvoriť si, podobne ako v slávnom The Sims, vlastnú rodinku, ktorá bude v jednotlivých módoch navštevovať vaše atrakcie a vy môžete sledovať jej názory.

Aby sme do parku prilákali čo najviac ľudí, nestačia nato len krásne kolotoče, ale taktiež rôzne doplnky, ktorými zvyšujeme estetickú hodnotu nášho malého kráľovstva. A verte, že je z čoho vyberať. Park si môžeme zladiť do dobrodružného, westernového, sci-fi či strašidelného motívu. Potrebná je taktiež marketingová kampaň. Reklamu na náš zábavný park môžeme umiestniť do národných novín, časopisov pre dospelých či študentských novín – verte, že to pomôže zvýšiť návštevnosť a vaše zisky. Informácie o ziskoch či stratách nájdete už klasicky v niekoľkých grafoch a tabuľkách.

K správnemu chodu parku patria neodmysliteľné zamestnanci –je ich tu o niečo viac ako v minulom diely – stretneme tu napríklad inšpektora parku, mechanika, zabávača či upratovača a záhradníka v jednej osobe. Aby ste v zamestnancoch nemali chaos a nesťažovali sa na to, že polovička zamestnancov si nevykonáva svoju prácu a motá sa tam kde nemá existuje možnosť, každému navoliť jeho vlastný rajón v ktorom sa bude pohybovať.

RollerCoaster Tycoon 3 obsahuje ešte mnoho vecí, o ktorých by som sa mohol zmieniť – výskum nových dráh, tréning pracovníkov + mnoho ďalších drobností známych už s minulého dielu. Opomenúť však nesmiem ani možnosť vytvárania ohňostrojov, pri ktorých sa hráč naozaj vyblbne. Síce troška potrvá kým sa naučíme pracovať s týmto nástrojom avšak výsledná ohňostrojová show za sprievodu výbornej hudby stojí naozaj zato a je to pastva pre oči (viď screenshoty).

GRAFIKA 9 / 10

Najmarkantnejším rozdielom oproti RCT 1 a 2 je kompletná zmena grafickej stránky. Zatiaľ čo prvý a druhý diel boli klasické, staré-dobré 2D izometrické tycoony, tretí diel je kompletne 3D. Pred pár rokmi bola implantácia tretieho rozmeru do strategických hier väčšinou na škodu – problémy s prehľadnosťou, HW náročnosťou atď.. Dnes sú však autori hier skúsenejší a tento rok len potvrdil, že tretí rozmer do strategických hier s pribúdajúcimi rokmi patrí a nemusí byť na škodu – spomeňme hity ako Ground Control 2, Perimeter, Warhammer 40.000: Dawn Of War alebo dnes recenzovaný RollerCoaster Tycoon 3, ktorému 3D kabátik naozaj sekne.

Celá hra je po grafickej stránke omnoho pestrejšia a detailnejšia. Pohľad na nočný, neónmi vysvietený park je naozaj úžasný a perfektné screenshoty, ktorými nás autori pred vydaním hry kŕmili sú naozaj reálne, teda z hry :). Návštevníci parku taktiež ožili – sú síce vymodelovaní len z niekoľko desiatok polygónov avšak pôsobia príjemných cartoonovým dojmom. Podľa nálady menia mimiku tváre, gestikulujú. Z diaľky vyzerajú jednotlivé horské dráhy detailne, pri bližšom pohľade, priblížení sa však odhalí celá pravda – objekty sú dosť hranaté čo však mne osobne nevadilo, pretože kto už bude hrať hru pri maximálnom zoome, nie?

Príchod 3D dovolil autorom vytvoriť veľmi komplexnú hru z množstvom noviniek. Dosť sa hovorilo o tzv. CoasterCam – pohľade/kamere, ktorá vám dovolí nastúpiť do sedadla kolotoču a vychutnať si jazdu na ňom z pohľadu vlastných očí (1st person). A verte v niektorých prípadoch je to naozaj dych berúce.

Žiaľ ani grafický engine nie je bezchybný a ja osobne som sa počas hrania stretával s občasnými výpadkami textúr. Bežné je taktiež levitovanie predmetov a návštevníci, ktorí prechádzajú jeden cez druhého. Ako už býva zvykom pri graficky úchvatných 3D stratégiách daň za všetku tu krásu je vysoká HW náročnosť. RollerCoaster Tycoon 3 nie je výnimkou a pre plynulý chod na maximálnych detailoch si pripravte aspoň 512MB RAM a nejaký procesor – odporúčam aspoň 2,5GHz :). Na zostavách s menšou pamäťou či procesorom je to pri rozlíšení 1024x768 celkom slušná sekanica. Všeobecne platí – čím väčší počet objektov na mape, tým väčšie HW nároky.

INTERFACE 8 / 10

Interface je taktiež kompletne prerobený. Menu hry sa dá označiť pojmom modernejšie, krajšie, prehľadnejšie. V samotnej hre to vyzerá taktiež inak – menu je situované v ľavej časti obrazovky a ponúka niekoľko ikoniek, cez ktoré sa preklikáme k ďalším možnostiam hry.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Jedným slovom výborná. V prípade, že disponujete trošku výkonnejšou mašinou a zapnete si maximálne grafické detaily, nie je čo riešiť. Práve grafická stránka je to, čo umocňuje hrateľnosť tejto hry. Tí, ktorí si obľúbili prvý diel si určite zahrali aj diel druhý. A títo hráči nepohrdnú ani týmto titulom, pretože ponúka takú istú (ak nie väčšiu) zábavnosť. V prípade, že prejdete 18 scenárov kariéry môžete sa pustiť do iných herných módov – ak sa vám zunujú vyberte sa do hlavného menu a namierte si to do položky Tools, kde je pripravený editor scenárov, editor horských dráh a nástroj na tvorbu rôznych domčekov, ktoré je potom možné použiť v samotnej hre.

MULTIPLAYER

RollerCoaster Tycoon 3 multiplayer neobsahuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Zvukovú stránku hry musím ohodnotiť na výbornú. Nenašiel som žiadne nedostatky, ktoré by mi v hre chýbali resp. nejako vadili. V prípade, že si zapnete CoasterCam, pripravte sa na reálny rev a pišťanie ženských a mužských hlasiviek. Jednotlivé atrakcie disponujú vernými zvukovými efektmi, návštevníci vytvárajú pre zábavný park neodmysliteľnú vravu.

HUDBA 8 / 10

Tak hudba je v hre riešená veľmi dobre. Počas hrania zbytočne nevyhráva (jedine v menu). Komu by však chýbala môže si ku každej atrakcii zvoliť z približne dvadsiatky hudobných motívov, ktorý bude pri danom kolotoči vyhrávať. Hudobné skladby sú to celkom podarené, niekomu sa možno bude zdať vyber pomerne malý a nezaujímavý – nevadí, existuje možnosť implantovania vlastných MP3 skladieb z disku.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Ako som už vyššie spomínal, veľmi zaujímavo autori vyriešili obtiažnosť tohto titulu. V móde Kariéra existujú tri spôsoby ako dohrať daný scenár do úspešného konca. Menej zdatní stratégovia sa pustia do plnenia minimálnych požiadaviek potrebných na úspešné zvládnutie daného levelu, tí ostrieľanejší sa posnažia pokoriť náročnejšie úlohy a tí najzdatnejší sa pokúsia pokoriť úroveň Tycoon. Ako som už spomínal scenárov je 18 a požiadavky strednej obtiažnosti splníte za pomerne krátky čas bez väčšej námahy. Hra nie je ani tak veľmi náročná a je určená aj tým menej ostrieľaným stratégom.

Čo by som dodal k inteligencii? Prakticky nie je čo. V minulých dieloch mi vadila niekedy naozaj hrozná inteligencia najatého personálu. Ak sa vám v treťom diely nebude páčiť ako vaši podriadení pracujú jednoducho ich pokarhajte alebo pošlite na nejaký tréning, ktorý zlepší ich pracovné návyky :).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Mnohí čitatelia určite preskočili predchádzajúce riadky a preskrolovali sa na koniec tejto stránky aby zistili aký je môj končený rezultát. Ak sa pozriete na hodnotenie jednotlivých zložiek hry zistíte, že som hviezdičkami nešetril preto môj záverečný verdikt môže byť len kladný. Tretí RollerCoaster Tycoon je hoden niesť titul najlepšieho tycoonu tohto roku. Naozaj, nič kvalitnejšie sa v roku 2004 v žánre budovateľských stratégií neobjavilo a RCT3 je naozaj veľmi dobrým pokračovateľom predchádzajúcich dielov. Hráči nebudú mať tentoraz dôvod nadávať na Chrisa Sawyera, že do tretieho dielu nepriniesol takmer nič inovatívne (ako v prípade druhého dielu) (možno to bude tým, že na trojke nepracoval :) – pozn. kordi). Tretí diel je predovšetkým o treťom rozmere, je však taktiež o výbornej hrateľnosti, širokom spektre nových možností. Všetkým tycoon pozitívnym len a len odporúčam.