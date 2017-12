Týždeň vo vede

(1. - 8. 12. 2004)

9. dec 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

David Jewitt a Jane Luuová z University of Hawaii (USA) z pozorovania vodných kryštálov odvodili, že na Quaoare, obrovskej ľadovej planétke, bývalo aspoň o 60 stupňov teplejšie.

Tím na čele so S. Y. Parkom z Korea Research Institute of Standards and Science (Južná Kórea) zistil, že vzduch okolo nás je asi o stotinu percenta hustejší, ako sa predpokladalo. Je v ňom viac argónu. Najnovšie výsledky potvrdili merania z roku 1903.

Otepľovanie klímy topením polárnych ľadovcov pred 8200 rokmi zmenilo dráhu Golfského prúdu, čo vyvolalo asi storočné prudké ochladenie severoatlantickej oblasti. Ďalšie dôkazy pre to našiel tím Torbjörna Tornqvista z Chicagskej univerzity v Mexickom zálive.

Pokusy, ktoré vykonal Detlef Lohse z Universiteit van Twente (Holandsko) s kolegami, ukazujú, že v prevzdušnených suchých pieskoch sa dá utopiť tak, ako vo vlhkých tekutých.

Tím Waltera Kocha z Univerzity Thomasa Jeffersona (USA) génovou terapiou dodal potkanom prostredníctvom modifikovaného vírusu nádchy 12 týždňov po umelo vyvolanom infarkte ľudský gén S100A1. Bielkovinový produkt tohto génu im zlyhávajúce srdcia zregeneroval.

Tím Johna Newnhama z King Edward Memorial Hospital (Austrália) potvrdil po desaťročnom výskume, že opakované vyšetrenia plodu ultrazvukom po 18. týždni tehotenstva nemajú nijaké negatívne dôsledky pre jeho vývoj ani pre zdravie narodeného dieťaťa.

Mark Achtman z Max-Planck Institut für Infektionsbiologie (Nemecko) s kolegami geneticky preskúmal rodokmeň pôvodcu moderných a zrejme aj stredo- a starovekých epidémií moru, baktérie Yersinia pestis (na obrázku). Patogénne populácie sa vyčlenili už pred 6500 rokmi.

Podľa Christiny Berghovej a Ann Thurinovej z Göteborskej univerzity (Švédsko) ženy, ktorým je pri oplodnení "v skúmavke" implantované iba jedno vajíčko, porodia takmer tak často, ako tie, ktorým implantujú dve. Obmedzenie na jedno vajíčko zmenšuje riziko neželaných dvojičiek.

Tím Roberta Schmidta z University of California (USA) zistil, že ľudia v mexickom pohorí Sierra Madre pred 7000 rokmi vyšľachtili z divej rastliny teosinte kukuricu, po ryži a pšenici najpestovanejšiu plodinu sveta, vďaka génu barren stalk1. Reguluje vetvenie stonky.

Pred 2000 rokmi Iránky zrejme tiahli do boja. Svedčí o tom hrobka na severozápade krajiny v Tabríze, kde Alí Réza Hodžabrí-Núbarí s kolegami našiel kostru s mečom. Podľa analýzy DNA išlo o ženu. Pri Kaspickom mori sa asi nachádzajú ďalšie hrobky bojovníčok.