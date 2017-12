Pannon GSM a T-Mobile získali licencie 3G na maďarskom trhu

8. dec 2004 o 16:31 SITA

BUDAPEŠŤ 8. decembra (SITA, Reuters) - Maďarský telekomunikačný úrad NHH udelil v stredu dve licencie na prevádzkovanie služieb mobilnej komunikácie tretej generácie (3G). Licencie na poskytovanie služieb 3G na dobu 15 rokov získali operátori Pannon GSM a T-Mobile. Pannon GSM, ktorý je prepojený s nórskou telekomunikačnou spoločnosťou Telenor, zaplatí za licenciu v priebehu nasledujúcich troch rokov 19 mld. HUF. T-Mobile, ktorý patrí do skupiny Deutsche Telekom, zaplatí za rovnaké obdobie licenčný poplatok 17 mld. HUF. Prvú splátku vo výške 5,5 mld. HUF musia obaja operátori uhradiť do konca tohto roka. Informoval o tom prezident NHH Daniel Pataki.

Tretím operátorom, ktorý by mal získať licenciu na poskytovanie služieb 3G je britská spoločnosť Vodafone. Rokovanie s Vodafone však ešte nebolo ukončené. Podľa zdroja blízkeho operátorovi hlavnou prekážkou uzavretia rozhovorov je cena za licenciu. Vodafone požaduje nižší licenčný poplatok, ako majú konkurenční operátori. Pataki to však odmieta s tým, že by išlo o poskytnutie konkurenčnej výhody.

Maďarsko vyhlásilo tender aj na udelenie štvrtej licencie pre poskytovanie mobilných služieb 3G, avšak súťaž sa skončila neúspechom. Ani jeden zo záujemcov, medzi ktorými boli dánsky operátor TDC a švédsky Tele2, totiž nesplnili stanovené podmienky tendra.

Podľa vyjadrenia predstaviteľov Pannon GSM investovali mobilní operátori do systémov mobilnej komunikácie typu GSM približne miliardu eur, pričom investícia do systému komunikácie 3G bude ešte vyššia. Podľa podmienok licencie sú mobilní operátori povinní sprevádzkovať služby komunikácie 3G v Budapešti do 2. januára 2006 a v celoštátnom meradle do roku 2008.

Technológia 3G by mala zákazníkom umožniť prostredníctvom mobilných telefónov prezeranie e-mailov, používanie internetu, videotelefonovanie, sledovanie televízie, či sťahovanie a preposielanie hudby a obrazových materiálov.

Penetrácia mobilných telefónov v Maďarsku dosahuje 83,7 %. T-Mobile je lídrom na trhu s trhovým podielom 47,2 %, druhý je Pannon GSM s 33,4 %, pričom Vodafone ovláda 19,4 % trhu.

(1 EUR = 39,123 SKK)

(100 HUF = 15,916 SKK)