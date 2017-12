Killzone – toto nie je hra, toto je VOJNA

8. dec 2004 o 11:22 Milo Gracík

Už to nebude dlho trvať a i v našich obchodoch sa objaví dlho očakávaná strieľačka z vlastného pohľadu, od ktorej sa očakáva predefinovanie žánru FPS pre konzoly, konkrétne pre PlayStation 2, keďže XBOX má svoje Halo (druhý diel vyšiel nedávno) a GameCube Metroid Prime (druhý diel práve vychádza). Je ňou Killzone, i keď známejšia je skôr pod prívlastkom Halokiller. I keď porovnávať Halo s Killzone, je ako porovnávať hrušky s jablkami, áno, jedno i druhé je konzolová FPS (teda ovocie :), no a to je tak všetko čo majú spoločné. Halo je lesklý hollywoodsky akčný blokbaster, Killzone je zase špinavo realistický a krutý vojnový thriller.

Hra je zasadená do nie príliš vzdialenej budúcnosti, i keď nie až takej blízkej, aby sme sa jej v zdraví dožili:).

- Templar - charizmatický veliteľ, klasický trooper vybavený štandardným výzbrojom (rýchlopalná útočná puška s granátometom)

- Lugar - asasinka, rýchla ako mačka, mrštná ako lasička, obľubuje zakrádanie a tiché zabíjanie (termovízor, odstreľovačka, nôž)

- Rico - Vasquezová v gatiach :) (ak ma pamäť neklame, tak mala aj ona spodný šat, teda Milo možno zhliadol mládeži neprístupnú verziu - pozn. kordi), ťažkotonážnik zvládajúci hlavne BFG

- Hakka - bývalý vojak Helghastu, dokáže prekonávať nepriateľské bezpečnostné systémy (tipujem na nejakú rýchlopalnú zbraň z výzbroje Helghastu)

Okrem klasickej príbehovej kampane pre jedného hráča očakávame množstvo multiplayerových režimov, offline i online (až 12 hráčov).

Recenzie zahraničných kolegov, ktorí si už full verziu Killzone zahrali nie sú príliš priaznivé, no tie recenzie pochádzajú z NTSC verzie, čo sa týka kvalít PAL verzie som optimistickejší. Zaujímavé je, že doposiaľ vyšlé recenziu si v niektorých bodoch hodne rozporujú, zatiaľ čo jedni vychvaľujú grafiku do nebies, druhí ju znášajú pod čiernu zem; čo je v jednej recenzie strašne ofrflané nie je v druhej vôbec spomenuté. Tieto nejasnosti nám všetkým, ktorí čakajú na Killzone ako na FPS spasenie vlievajú silu vydržať, vydržať a veriť. No pochybnosti budú vo mne hlodať sťa Monty vo voňavom syre až do času, keď s posvätnou úctou vložím do PS2 full verziu Killzone.

BTW. Tak ma napadlo, keď pozerám na motívy akých vtákovín vznikajú dnes hry, na zahodenie by určite nebola FPSka na motívy military sci-fi seriálu Space: Above and Beyond. Bol by to zaujímavý mix medzi Halo, Breed a Killzone. Tematicky i atmosfericky na to potenciál rozhodne má. A fanúšikovia tohto neprávom prehliadaného seriálu by sa dočkali zaslúženej satisfakcie.