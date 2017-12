Internet praje exhibicionistom

Nemusíte sa pozerať okom skrytej kamery na nahé telá v sprche ani uverejňovať svoje vlastné fotografie z nedeľného kúpeľa a predsa sa môžete správať ako praví sliediči a exhibicionisti. Môže za to internet.

V bežnom živote nie je typické dovoliť úradníkovi nahliadnuť do väčšieho množstva dokladov, ako nutne potrebuje k vykonaniu svojej práce. Na internete sa ľudia na svojich webstránkach zverujú ešte aj s tým, čo jedli na raňajky - pokojne fotia svoje obývačky, a vysvetľujú, prečo pri výbere počítača zvolili práve takú a takú konfiguráciu. Každý tvorca osobnej webstránky je tak trochu exibicionista. Každý návštevník webu zase tak trochu sliedič.

Píšem o sebe

Najklasickejším príkladom internetového voyerizmu a exibicionizmu sú internetové denníky známe tiež ako weblogy. Stačí natrafiť na správnu adresu a o človeku - z jeho vlastného pera - sa dozvieme ešte aj to, v akej pyžame spáva.

Vedeli ste, že blogger s prezývkou Mekelle celkom nedávno svojej priateľke pomáhal meniť trvalý pobyt? V blogoch sa dočítate tiež o tom, čo Jula zažila počas svojich poobedňajších nákupov, alebo že Radek Hulán nutne potrebuje bábiku "šušu".

Mnoho bloggerských zápiskov by zaiste autorom spôsobilo problémy, keby sa dostali do nesprávnych rúk. Zle dopadol napríklad chorvátsky diplomat v USA. Stratil zamestnanie, keď vo svojom blogu uviedol, že diplomatické stretnutia sú nudné a v zásade nie je žiaden rozdiel medzi Johnom Kerrym a George W. Bushom.

Fotím sa

Na internete možno nezriedka verejne vidieť súkromné fotografie. Stránky PáčiNepáči.sk slúžia ľuďom priamo na to, aby mohli uverejňovať svoje fotografie a ostatných potom o nich nechať hlasovať. Časté sú ostré komentáre, no toto riziko predsa niektorí radi podstúpia.

Obdobným spôsobom fungujú i mnohé amatérske porno stránky - exibicionistom umožňujú verejne zobrazovať svoje nahé telo bez toho, aby ich niekto spoznal a odsúdil. Česká stránka Amateri.cz, fungujúca na tomto princípe, praská doslova vo švíkoch.

Medzi slovenskou a českou internetovou verejnosťou nedávno vznikla iniciatíva "Odfoťte si svoju izbu", ktorá ľudí nabádala, aby urobili fotografiu svojho pracovného stola. S podobným nápadom prišiel nedávno na SME blogoch Tomáš Bella, keď uverejnil obsah svojho panelu nástrojov. Zakrátko zareagovali aj ďalší bloggeri a o voľbe programov vo svojich paneloch potom verejne diskutovali.

Občas ľudia na internete siahnu aj po webkamerách. Niekedy sa pohľad státisícov upiera na veľhory a námestia dôležitých miest a občas zablúdi aj inam: do pracovní a obývačiek, ku vchodovým dverám, či dokonca do mačacieho brlohu.

"Všetci ľudia sú exibiconisti"

Človek je vo svojej podstate exibicionista. Je to jeho prirozenosť",myslí si Kostěj, blogger - reálnym povolaním reportér Českej televízie. "Je absolutne správne hovoriť svetu svoje názory, zážitky (...) a emócie. Je to niečo, čo preteká celou osobnosťou a chce to von."

Iný blogger - Mekelle o svojej skutočnej identite na internete nehovorí. Na druhej strane však vraj "nie je pravda, že na internete ukazujem niečo, co by som sa hanbil povedať normálne,"

Mekelle sa najskôr hanbil uverejňovať fotky seba a svojich známych, potom však prišiel na to, že verejnosť by mu mohla poradiť ako svoje zábery vyhotoviť ešte lepšie. Ovtedy uverejňuje aj fotky, hoci, ako sám tvrdí - do kuchyne si nikoho nepúšťa.

Vďaka internetu ľudia dnes môžu verejne a pritom anonymne hovoriť o svojich problémoch. Môžu načúvať druhých a na ich chybách sa niečo naučiť. Neznamená to hneď, že sme exibicionisti a voyeri. Jedno je však isté - keby v ľudskej povahe nebol ani kúsok exibicionizmu, je celkom možné, že by dnes žiaden internet neexistoval.