Koho zaujíma dopravná situácia?

Ak vás niekedy zaujímalo, aké by to bolo "obísť" dopravnú zápchu v aute s tristo konskými silami, nemusíte ďalej iba snívať. Stačí vyskúšať druhý diel Need For Speed: Underground.

8. dec 2004 o 17:15 MICHAL GARDIAN

Písmo: A - | A + 4 0 Opäť máte možnosť zasadnúť za volant doslova brutálne vizuálne a výkonovo upravených sériových vozidiel a pustiť sa s nimi do nelegálnych pretekov v mestskej premávke. Ak ste náhodou premeškali prvý diel, ktorý sa viac než okato inšpiroval filmom Rýchlo a zbesilo, nemusíte nič ľutovať. Dvojka je prakticky o tom istom a nič zásadne nové neprináša. Napriek originalite na bode mrazu je však NFS: Underground 2 definitívne novým kráľom arkádových pretekov na PC. Dostane vás priam gigantickými možnosťami pretekania, výberu vozidiel, tuningu a v neposlednom rade oveľa väčšou voľnosťou, ako minule. Prináša totiž (opäť zúfalo neoriginálnu) možnosť voľného pohybu rozsiahlym mestom, ktoré je plné voľne prístupných rôznorodých pretekov, obchodov s tuningovým tovarom alebo konkurenčných "tunerov", s ktorými si to môžete rozdať len tak, jeden na jedného bez obmedzení trasy, ako v iných typoch pretekov. Samozrejme, v uliciach mesta začínate s obyčajnou "herkou" typu Peugeot 206 či Honda Civic, a tak je vaším cieľom čo najskôr zarobiť peniaze za víťazstvá. Za ne najskôr kúpite nejaké spojlery či drobné úpravy karosérie a neskôr poriadny pretekársky motor, brzdy, prevodovku alebo populárne "nitro". Hoci toto všetko tu už raz bolo, hra má doslova magicky prítažlivú hrateľnosť. Všetky tie možnosti, odomykanie stále lepších vozidiel, doplnkov a pretekov vás pripútajú k monitoru na dlhý čas. Pretekanie je o čosi reálnejšie ako minule, stále však obsahuje dostatok arkádových prvkov, aby neodplašilo víkendových virtuálnych pretekárov. Navyše je v hre výborná grafika, bezkonkurenčné zvuky (motor asi nikde neznie lepšie) a, ako je zvykom, aj poriadne nadupaný soundtrack, ktorý by mal aj samostatne cenu polovice hry. Zamrzí možno len absencia poškodzovania áut alebo občas až príliš podobné preteky. Ak však hľadáte perfektnú a zároveň oddychovú pretekársku hru, nemôžete si vybrať lepšie. Pozor iba, aby ste si zvyky z nej nepreniesli do skutočnej premávky. Odporučená konfigurácia: procesor 1500 Mhz, 256 MB RAM, DX8 grafická karta