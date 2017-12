Aj váš počítač zrejme osídlili votrelci

Správa sa váš počítač občas čudne? Ste pri surfovaní niekedy presmerovaný na vyhľadávač, ktorý ste dovtedy nepoznali? Alebo sa akosi príliš často objavujú nové okná s reklamami?

7. dec 2004 o 22:26 Tomáš Bella

Do vášho počítača pravdepodobne prenikol takzvaný Spyware - programy vymyslené len na to, aby vás otravovali reklamami alebo sledovali, čo s počítačom robíte, alebo kradli vaše dokumenty.

Podľa štatistiky IDC sú novodobou pliagou internetu postihnuté asi dve tretiny všetkých počítačov na svete. Ak má váš počítač rýchle pripojenie na internet, pravdepodobnosť, že sa v ňom skrývajú neželaní hostia, je až 90-percentná.

Čo tak trochu porna?

Slovom Spyware (spy - špión) sa označujú počítačové programy, ktoré potajme monitorujú činnosť počítača. Môže ísť o relatívne neškodné sledovanie obsahu prezeraných webových stránok, ktoré slúži na to, aby vám mohol systém podsúvať reklamy s príbuzným zameraním. Niektoré spyware programy však slúžia aj ako brána, ktorou môžu do vášho počítača kedykoľvek preniknúť útočníci z internetu, iné zasa skúšajú potajomky vytočiť z vášho telefónu audiotextové číslo v zahraničí.

Niečo vo vašom počítači vás zrejme sleduje. ILUSTRAČNÉ FOTO - REUTERS



Najrozšírenejšie spyware programy sa prejavujú tak, že vás pri surfovaní občas presmerujú na neznámy vyhľadávač, alebo vám zobrazujú nové okná s reklamami. Často zmenia aj vašu domovskú stránku a pridajú vám medzi Obľúbené internetové adresy vlastné odkazy. Spyware programy sa v niečom podobajú na počítačové vírusy - je veľmi ťažké zbaviť sa ich a počítač dokážu aj úplne znefunkčniť alebo výrazne spomaliť. Na rozdiel od vírusov sa nedokážu šíriť samy a potrebujú na to pomoc používateľa.

Je zdarma, kto by ho nechcel?

Spyware je relatívne novým fenoménom, ktorý sa rozšíril po ochladnutí internetového boomu koncom 90. rokov. Mnohí výrobcovia populárnych jednoduchých programov vtedy zistili, že používatelia za ne nikdy dobrovoľne nezaplatia, a začali hľadať iné zdroje príjmov. Ako dobrý nápad sa ukázalo nechať si zaplatiť od iných firiem za to, že ich programy vložia do inštalačného balíčka spolu s vlastným softvérom. Ak si teda dnes nainštalujete program na sťahovanie hudby z internetu Kazaa alebo na rozkódovanie filmov DivX, spolu s ním sa vám do počítača nainštalujú aj ďalšie programy.

Tie najslušnejšie firmy vás na inštaláciu takýchto doplnkov spolu so svojím softvérom upozornia - zväčša v štýle "Ponúkame vám navyše a zdarma ešte aj program, ktorý zrýchli váš internet/prinesie vám veľa zábavy." Vtedy je obrana jednoduchá - vždy zakáže inštaláciu akéhokoľvek programu, ktorý ste výslovne nežiadali, nech ponuka znie akokoľvek lákavo.

Spyware však do počítača môže preniknúť aj priamo pri surfovaní na internete, najmä ak používate menej bezpečný prehliadač Internet Explorer. Niektorí škodcovia využijú priamo chyby v programe a nainštalujú sa bez varovania. Nakaziť sa takto môžete najmä na pornografických stránkach či tam, kde získavate nelegálne verzie počítačových programov. Iní jednoducho využijú nepozornosť používateľa, ktorý automaticky odsúhlasí žiadosť o nainštalovanie nového "doplnku" do počítača, bez ktorého sa stránka "nezobrazí správne". Univerzálnou radou je aj tu nepovoliť žiadnu inštaláciu doplnku, ktorú ponúka web- stránka, ak si nie ste absolútne istý, že pochádza od dôveryhodnej firmy a viete presne, na čo ju potrebujete.

Ako sa ho zbaviť

O tom, že je váš počítač nakazený Spyware programom, sa zväčša môžete dozvedieť jediným spôsobom - keď si stiahnete z internetu špeciálny program na vyhľadávanie Spyware a skontrolujete počítač rovnako, ako v ňom vyhľadávate vírusy antivírusovým softvérom.

Na rozdiel od antivírusového programu je vhodné vyskúšať aj viacero anti-spyware programov, každý z nich si poradí s inými votrelcami. Proti Spyware možno odporučiť programy Ad-Aware a Spybot, ktoré sú zdarma. Po spustení vám zobrazia zoznam votrelcov v počítači a ponúknu možnosť odstrániť ich. Tento postup treba aspoň raz za mesiac opakovať. Predtým však nezabudnite program aktualizovať - stiahnuť z internetu čerstvý zoznam votrelcov.

Iné programy na odstraňovanie Spyware, ako dva uvedené, by laici radšej skúšať nemali. Najmä však v žiadnom prípade nereagujte na upozornenia typu "Váš počítač môže byť nakazený Spyware" zobrazujúce sa počas surfovania na internete - takto sa propaguje práve Spyware, ktorý síce po nainštalovaní môže v počítači zlikvidovať konkurenciu, ale sám sa v ňom usadí o to pevnejšie.

Podľa aktuálnych štatistík obsahuje priemerný firemný počítač približne 20 rôznych spyware programov a počítač v domácnosti 28. Približne každý dvadsiaty takýto program pritom nielen zobrazuje reklamy, ale aj priamo sleduje činnosť majiteľa alebo otvára počítač svetu a umožňuje útočníkovi jeho ovládanie na diaľku.