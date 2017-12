Joint Operations: Typhoon Rising - online vojna v indonézskej džungli

7. dec 2004 o 14:52 Martin Vrábel

Ak ste s obľubou niekedy hrali Unreal Tournament 2004, Battlefield 1942, Battlefield: Vietnam, či Delta Force: Black Hawk Down, je ťažké predstaviť si masívnu muptiplayer FPSku, ktorá by do žánru ešte priniesla novátorské prvky. Áno, možno je čas uzatvoriť kapitolu a uspokojiť sa s doterajšou realitou, poviete si. Naštastie nie je to tak a práve Joint Operations: Typoon Rising od Novalogicu je herným titulom, ktorý vás o mojích slovách presvedčí.

Dej sa odohráva v Indonézii v ohnisku náboženských a etnických konfliktov a i keď gamesa na prvý pohľad silne pripomína klon Battlefieldu, má s ním v skutočnosti spoločné len základné prvky FPSiek. Je tu totiž pár zaujímavých detailov, ktorými vývojári z NovaLogicu odlíšili Joint Operations: Typhoon Rising od konkurencie. Prvým takýmto zaujímavým detailom je podpora až 150 hráčov v aréne súčasne, čo dáva multiplayer FPSke nový, lepší, rozmer. Druhým, mňa najviac oslovujúcim detailom, je reálne dynamicky namodelované striedanie dňa a noci. Hráč už nebojuje len za konštantného svetla čím gamesa opäť získava na realizme s novým strategickým prvkom. Pozrime sa na jednotlivé kapitoly a charkteristiky Joint Ops v nich.

GRAFIKA 7 / 10

Ak vám Joint Operations svojím celkovým výzorom pripomína titul Delta Force: Black Hawk Down od Novalogicu, nemýlite sa. Autori Joint Ops využili už zabehaný 3D engine práve z tejto gamesy, akurát ho doplnili o niekoľko nových pohybov (plazenie sa, plávanie, potápanie, atď.) a urobili mu grafický facelift (zrkadlenie na vodnej hladine, vlnky, atď.). Grafika v Joint Ops posobí sympatickým dojmom, avšak každý, kto by čakal nejaké grafické špecialitky sa sklame. Nič také sa nedeje a je to aj logické, pretože primárne online akcia s podporou až 150 hráčov v aréne naraz si žiada svoje hardvérové zdroje.

INTERFACE 6 / 10

Joint Ops dostanete na jednom CD so štandardným manuálom v tlačenej podobe. Inštalácia hry prebehla bezproblémovo a minimálna konfigurácia je podľa NovaLogicu je: P4 1.4 Ghz, 256 MB RAM, 32 MB VRAM, 1.46 GB diskového priestoru. Ja som hru testoval na Athlone 2400XP, 1 GB RAM, 256 MB Radeon 9600 Pro, DX 9.0 a nemal som s plynulosťou najmenší problém. Gameska používa jednoduchý a prehľadný interface, no napriek tomu sa v hre vyskytujú niektoré chybky ovládania (napr. pohyb pointra) a na ich odstránenie treba nainštalovať najnovšie patche.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hráč ma na výber jeden z nasledujúcich charakterov: rifleman, gunman, engineer, sniper a medic. Každá z postáv má prirodzene k dispozícii svoj vlastný bojový arzenál (celkom 39 rôznych druhov zbraní) a aj k postave prislúchajúce vlastnosti. Na výber je niekoľko ďalších druhotných zbraní a aj možnosť voľby typu a množstva munície do nich. Joint Operations následne berie do úvahy celkovú hmotnosť vojaka, čo je takisto zaujímavý strategický prvok. Konečne už nebudú v aréne po sebe páliť pobehujúce vianočné Rambo stromčeky, ale rýchlostne diferencovateľní hráči s rôznou palebnou silou úmernou ich celkovej hmotnosti. V hre je veľa momentov, kedy sa hodí rýchlosť, ale aj na druhej strane aj palebná sila, takže hráč musí uvažovať, čo má pre neho lepší efekt. Či je lepšie rýchlo utekať k helikoptére alebo sa tam prestrielať :).

Ďalším z detailov odlišujúcich Joint Ops od konkurencie je obrovská rozloha 30 máp. Ich celkovú veľlpsť autori odhadujú na približne 50 štvorcových kilometrov, a to je už skutočne veľmi slušná plocha. Na druhej strane nie sú všetky mapy kvalitne vyvážené. Niektoré sú zbytočne veľké a prázdne bez prepracovanejších pozemných objektov. Skvelým príkladom je gigantická mapa Straights Of Malacca. Let helikoptérou z jedného konca na druhý vám zaberie hodnú chvíľu a o pohybe pešibusom nemá zmysel ani uvažovať. Naopak, iné mapy sú naopak skvele graficky prepracované a zároveň sú priestorovo aj efektívne (napr. Black Rock Beach). Kedže je Joint Ops logicky tímová gamesa, jednotlivé charaktery boli ladené tak aby bol tím maximálne efektívny pri spolupráci všetkých typov postáv. Teoreticky by teda tím zastúpený všetkými postavami mal zvíťaziť nad tímom zostaveným len napr. zo snajperov.

Už niekoľkokrát som spomenul let v helikoptére. V Joint Operations je precízne integrovaná aj pohyblivá bojová technika (celkom 29 rôznych vehiklov). Čo je však chvályhodné, hra pritom nestráca na dynamike a kvalite ovládnutím letuschopnej helikoptéry. Práve naopak. Hlavný dôraz sa stále kladie na pozemné boje a spomínaná technika slúži ako podporný prvok pre tímovú spoluprácu.

MULTIPLAYER 8 / 10

Jopint Ops ponúka na výber štandardné multiplayer módy ako: co-op, team deathmatch, team king of the hill a zaujímavý advance and secure mód, ktorý je vlastne prevzaný conquest mód z Battlefieldu, kde má hráčov tím obsadiť kontrolné body v aréne. Joint Operations je čistá onlajnovka s už spomínanou podporou max. 150 hráčov hráčov v aréne súčasne. To má samozrejme i svoje negatíva. Napriek tvrdeniu Novalogicu, že používa odladený sieťový kód, hráči sa sťažujú na časté lagy už pri počte okolo 80 hráčov súčasne. Problém je ťažko škatuľkovateľný, to závisí od mnohých faktorov, no pravidlo, čím rýchlejšie pripojenie, tým lepšie platí jednoznačne aj tu. Sieťový kód ako aj hra samotná má plno chybiek, takže sa oplatí sledovať uvoľnovanie záplat a ostáva sa tešiť na slubovanú podporu až 250 hráčov naraz :). Novalogic pripravil pre hráčov aj tzv. NovaWorld, čo je niekoľko oficiálne podporovaných Joint Ops serverov s rôznymi add-on službami a fórom formujúcim Joint Ops komunitu.

V porovnaní s Battlefieldom, v Joint Operations chýba klasická single player voľba. Hra síce bsahuje 13 offline tréningových misíí, cez ktoré sa úspešne dostať, je celkom náročné, no inak v hre nie je možné hrať tím proti tímu s AI botmi. Akási kompenzácia tohoto nedostatku môže byť v podobe sólo kooperatívnych misíí s AI spolubojovníkmi. Tí sú však takí… ehm… neinteligentní, že pasívne čakajú, kým sa človek priblíži do ich dostrelu a potom po ňom začnú páliť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Zvukové efekty sú spracované štandardne dobre s jedným malým detailom. S narastajúcou vzdialenosťou sa niektoré zvukové efekty nielen stišujú, ale aj znejú inak. Podľa druhu zvuku a jeho meniacej sa intenzity je možné celkom presne odhadnúť kto alebo čo sa ako ďaleko nachádza. Ako aj v skutočnosti, tak aj v Joint Ops je orientácia sluchom kľúčovým prvkom. Hra síce natívne podporuje 5+1 audio, no i na sluchátkach si budete môcť kvalitne vychutnať zvuky v Joint Ops.

HUDBA 5 / 10

Hudobná stránka Joint Operations je mizerná. Potešiteľné by bolo, keby si mohol gamesník vybrať vlastnú hudbu (.mp3) ako pozadie do akcie v hre. Bohužial, toto nejde, a tak sme opäť odkázaní na multitasking alebo externé audio.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Inteligencia AI botov je mizerná. Má to aj svoj dôvod samozrejme. Jediným prípadom kedy je možné hrať s AI botmi je práve už spomínaná kooperatívna misia, a tak si vývojári zrejme nedávali námahu zaoberať sa inteligenciou AI hráčov. Logicky vzaté, načo aj.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Nad hodnotením Joint Operations nie je nutné príliš dlho špekulovať. Každý online gamesník milujúci dynamickú FPS akciu si Joint Ops okamžite obľúbi a bude tráviť nočné večery niekde v indonézskej džungli, čo zrejme ocenia polovičky riadnou porciou hubovej polievky :). Predsa len, nedá mi, posťažovať sa na Joint Ops ako polotovar – nedorobok. Dnes je síce bežné, že sa vydávajú herné nedorobky a patchujú sa za jazdy, ale pri Joint Ops ma toto niekedy vedelo riadne vytočiť, nehovoriac o tom, že sem-tam niečo z nejakého objektu chýbalo (napr. ruky mojho spolubojovníka v úlohe vodiča). Takže šetriac si svoje nervy, sledujte priebežne vychádzajúce záplaty a hor sa s Joint Ops do akcie