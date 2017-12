Nové info o Prince of Persia 2 plus screeny a video

7. dec 2004 o 9:35 Juraj Chrappa

Spomínané zaujímavé informácie pochádzaju z rozhovoru s producentom hry na českom serveri Tiscali Games. Príbeh dvojky nasleduje nieľko rokov po jednotke Piesky času. Princa chce z nejakého dôvodu odprevadiť zo sveta strašná, neporaziteľná bytosť Dahaka. Keďže sa princ v prvom diele zahrával s časom, Dahaka to chce urobiť rafinovane - rád by ho jednoducho vymazal z časovej línie. Osud určil princovi už na začiatku hry smrť, takže všetko je len otázkou času. Ak chce princ čeliť vlastnej smrti, musí sa dostaviť na tajomný ostrov, kde kedysi vznikli Piesky času (The Sands of Time).

Hlavný hrdina cestuje v čase pomocou špeciálnych portálov, ktoré ľuďom umožňovali posúvať sa v čase, predtým než vznikli tie prekliate Piesky času. Ak niečo urobíte v minulosti, následky uvidíte v prítomnosti, respektíve, keďže je čas relatívny, v inej časovej rovine odohrávajúcej sa potom. Vašim cieľom bude ísť do časov, keď ešte neexistovali Piesky času a zabrániť ich vzniku. Medzi nové princove schopnosti patrí Zub času, ktorý mu umožní útočiť takmer rýchlosťou svetla alebo vysielať špeciálne časové vlny.

Prince of Persia: Warrior Within nie je len narýchlo zlátaným pokračovaním, aj keď vychádza iba rok po uvedení jednotky. Na hre sa podľa autorov začalo pracovať ešte skôr ako vyšla jednotka, engine bol pripravený a preto sa vyše 100-člennému vývojárskemu tímu podarilo za krátky čas vytvoriť rovnako dobrú, ak nie lepšiu hru.

Uvidíme, či sa nakoniec potvrdia slová vývojárov v našej recenzii už čoskoro.

Zdroj: PR, tiscali games