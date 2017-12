Pokračovanie stratégie C&C: Red Alert vo vývoji

7. dec 2004 o 9:02 Juraj Chrappa

Na hre pracujú tí istí vývojári, čo nám pred rokmi ešte pod hlavičkou Westwoodu priniesli všetky Command & Conquer stratégie. Po Generals si dali pauzu, aby vytvorili strategickú inkarnáciu filmového prsteňov Páňa pod názvom Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth. Boj o Stredozem prichádza v zahraničí do obchodov práve v týchto dňoch.