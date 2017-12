Ministerstvo chce podporiť rýchly internet

Dosiahnutie úrovne najvyspelejších európskych štátov v oblasti širokopásmového prístupu v horizonte 5 až 8 rokov je cieľom Národnej stratégie pre širokopásmový prístup Slovenskej republiky, ktorú vypracovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.

6. dec 2004 o 16:52 TASR

"Ministerstvo vypracovalo stratégiu z vlastnej iniciatívy v spolupráci s viacerými inštitúciami ako napríklad Výskumný ústav spojov či Telekomunikačný úrad," uviedol generálny riaditeľ Odboru komunikácie Anton Smitka. Táto podoba stratégie zatiaľ nie je konečná. V stredu 8. decembra sa uskutoční porada vedenia ministra, v súlade so zákonom pôjde materiál na medzirezortné pripomienkové konanie a vyjadriť sa budú môcť aj telekomunikační operátori. "O tejto stratégii bude verejná diskusia, takže môžu nastať ešte viaceré zmeny," povedal Smitka.

Využívanie internetu je v stratégii označené za neuspokojivé. Príčinou nie je fyzická nedostupnosť prístupu k internetu, ale nízka kúpna sila obyvateľov a nízka motivácia zriadiť si prístup. O tom svedčí aj fakt, že na 100 obyvateľov pripadá len 0,6 širokopásmového pripojenia do internetu. Na zlepšenie využívania širokopásmových služieb je definovaných v návrhu stratégie 8 opatrení. Prioritnou úlohou je urýchliť uvoľnenie účastníckych vedení v praxi. Ďalšie úlohy sa týkajú legislatívy, bezpečnosti sieťovej infraštruktúry, využívania frekvenčného spektra, priamej podpory budovania širokopásmového prístupu, digitálneho vysielania, vývoja a implementácie najnovších poznatkov, vytvorenia bázy informácií a vyhodnocovania plnenia stratégie. Na otázku TASR, či by nebolo vhodné zahrnúť do stratégie aj aktivity, ktoré by viedli k zvyšovaniu motivácie obyvateľov na používanie širokopásmového prístupu, Smitka odpovedal: "Na dosiahnutie tohto cieľa je možné využiť viacero prostriedkov, napríklad aj priamu podporu. Chceli by sme, aby bola aj táto úloha definovaná v stratégii. Momentálne však zvažujeme, či túto problematiku zahrnieme do stratégie teraz, alebo v budúcom roku vypracujeme iný materiál, týkajúci sa tejto problematiky."

Širokopásmový prístup je prístup, ktorý neobmedzuje v druhu, obsahu, rozsahu a kvalite požadovanej služby a je dostupný nepretržite. Jeho základným parametrom je prenosová rýchlosť. Pre individuálne pripojenie koncového užívateľa je minimálna hranica prenosovej rýchlosti širokopásmového prístupu 256 kbit/s asymetricky a pre komerčný sektor a verejnú správu 2 Mbit/s symetricky. Jedna z dostupných technológií širokopásmového prístupu na Slovensku je napríklad ADSL, asymetrické vysokorýchlostné pripojenie do internetu cez klasickú telefónnu prípojku.