Sviečkový pochod za zabitých – netradičná promo akcia

Nestáva sa každý deň, aby niektorá z herných distribučných spoločností na Slovensku pripravila výraznejšiu reklamnú kampaň na novinky prichádzajúce do obchodov. Sony Slovakia sa to rozhodla zmeniť originálnou promo akciou na hru Getaway: The Black Monday,

6. dec 2004 o 11:53 Juraj Chrappa

Akcia začala už minulý týždeň, keď sa v uliciach Bratislavy objavovali mladí muži s odhodlaným výrazom na tvári a provokatívnymi transparentami (viď priložené foto). Okoloidúci vodiči si tak mohli prečítať odkazy ako „Sú vraždy, o ktorých sa nehovorí", „Nechceme mlčať!", „Nebojte sa prehovoriť" a „Kedy sa dozvieme viac?". Mladí muži očividne vzbudili rozruch – na jednej z priložených fotografií môžete vidieť, ako sa o nich dokonca zaujíma polícia. Getaway: The Black Monday pre Playstation 2 je kriminálny thriller, pokračovanie úspešného prvého dielu, a takéto predstavenie nového titulu je celkom zaujímavou formou propagácie. Stále to však nie je všetko a promo na hru pokračuje aj dnes. Sony Slovakia pripravuje „Sviečkový pochod za zabitých". Ak by ste sa ho chceli zúčastniť, program je nasledovný: Od 17:00 – do 18:00

- pochod Starým mestom Bratislavy: Palackého ulica, Hviezdoslavovo nám., Strakova ulica, Panská ulica, Laurinská ulica, Uršulinska ulica, Klobučnícka ulica, Nám. SNP, Michalská ulica, Sedlárska, Hlavné nám., Rybárská brána, Panská ulica, Ventúrska ulica, Sedlárska, Hlavné nám., Rybárská brána, Hviezdoslavovo nám., Palackého ulica Od 18:00 – do 18:30

- zapalovanie sviečok na Hviezdoslavovom námestí

Ako bolo na "tlačovke"

Okrem vyššie spomínaného Getaway: The Black Monday uvádza Sony na trh aj očakávanú akčnú FPS, samozreme opäť exkluzívne pre PS2, pod názvom Killzone. Pri tejto príležitosti sa minulý týždeň odohrala tlačová konferencia v sídle spoločnosti Sony Slovakia, v bratislavskom hoteli Carlton. Stretli sa tam takmer všetky významnejšie slovenské herné médiá plus niekoľko ďalších zástupcov z časopisov nehráčskeho zamerania. Je výborné, že Sony Slovakia sa aj formou propagácie na tlačovej konferencii snaží zvýšiť povedomie o hrách, problematická sa nám však zdala organizácia celej prezentácie. Obe hry prezentoval redaktor známeho slovenského herného webu, čo nebolo práve najšťastnejšie riešenie. Ak herný novinár propaguje hry akejkoľvek firmy na základe požiadavky dotyčnej spoločnosti, vzniká tu jasný stret záujmov najmä z pohľadu redaktora a spomínaného média, ktorí by mali objektívne hodnotiť hry v recenziách. Ako prezentátor hier na „tlačovke“ ich však musí celkom jednoznačne vychváliť, aj keby ich kvalita bola akákoľvek. To je však už problém svedomia konkrétneho redaktora a imageu média. Väčším nedostatkom celého predstavenia hier novinárom bola nepripravenosť a neprofesionalita prezentátora. Napriek odľahčenosti témy - ide predsa o zábavu – nie je vhodné, aby na tlačovej konferencii spoločnosti takého formátu ako Sony, moderátor akcie breptal, skákal z myšlienky do myšlienky a očividne nepripravený hovoril o veľkých herných tituloch. Novinár, ktorý sa v problematike nevyzná, by z takejto prezentácie veľa nemal. Mimochodom, zo samotného hrania sme takmer nič nevideli, pretože prezentátor si zabudol pamäťovú kartu a myslel si, že už máme všetci hry dohrané... Podporujeme Sony v oraganizovaní zaujímavých akcií tak pre hráčov ako aj novinárov. Najnovšia kampaň na Getaway: The Black Monday je výborným príkladom kreatívnej a zaujímavej kampane na hru. Aby však aj novinárom (najmä z neherných médií) bolo učinené zadosť a mohli kvalitne informovať svojich čitateľov, bude musieť Sony pozdvihnúť úroveň svojich tlačových konferencií.