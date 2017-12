Medieval Lords - buduj, ochraňuj, dobývaj!

6. dec 2004 o 12:30 Tomáš Mašek

Medieval Lords: Build, Defend, Expand (ML) sú hrou, akých bolo v poslednom čase na trhu len veľmi málo. To by mohlo byť prvým predpokladom na úspech, fanúšikovia managementových, či budovateľských stratégii po zhliadnutí efektných screenshotov nebudú váhať a hra určite na chvíľu ukradne trochu z ich voľného času.

Konkurentom tejto hre môžu byť pravdepodobne len staršie klasiky, ktoré sa pre istú skupinu hráčov stali už takpovediac legendami a nedajú na ne dopustiť. Možno niektorí už vedia o čom hovorím – ide hlavne o hry štýlu Caesar a jeho klony ako Pharaoh, Zeus a iné. Napriek tomu, že ML sa odohráva v diametrálne odlišnom prostredí, princíp hry ostal rovnaký. Je popísaný hneď v podtitule hry – Build, Defend, Expand a treba uznať, že tento podtitul k hre sedí „ako riť na šerbeľ“ a každá misia sa skutočne bude podľa tejto jednoduchej schémy odohrávať.

Medieval Lords je situovaný do obdobia stredoveku, ktorý má, napriek svojej krutosti, stále isté čaro a dodnes sa k nemu ľudia vracajú. Do hry vás uvedie pekne spracované intro a po loadingu, počas ktorého si kľudne môžete odbehnúť zapáliť, sa konečne ocitnete v úvodnom menu. Snáď ho netreba popisovať, jednoducho si hneď vyberiete kampaň a začnete hrať.

Autori mysleli aj na tých, ktorým nikdy žiadna budovateľská stratégia neprišla pod ruky a je tu pre nich celkom schopne a prehľadne spracovaný tutorial, ktorý mimochodom odporúčame aj otrlejším hráčom, pretože koncept hry nie je celkom taký, na aký sme boli zvyknutí z už spomínaného Caesara.

Avšak keď sa v hre trochu „rozkukáte“, zistíte, že to predsa len nie je až také zložité, ako sa na prvý pohľad zdalo. Žiadne ukazatele, žiadne tabuľky či grafy, len krásne prostredie, zdôraznené grafickým spracovaním.

Predpokladom úspešného hrania Caesara bolo zvládnutie obrovského množstva rôznych ekonomických aspektov vplývajúcich na hru, čo ju predurčilo len úzkej skupine hráčov. ML je zrejme poznačený dobou, v ktorej vyšiel, nemôže byť orientovaný len na úzku, vyprofilovanú skupinu hráčov a stať sa teda viac–menej nekomerčnou hrou a preto princíp je značne zjednudušený. Všetko, o čo sa potrebujete starať a čo vám zaberie 90% hracieho času sú peniaze, jedlo a ľudia. Žiadne zložité prerozdeľovanie pracujúcich obyvateľov do rôznych odvetví, ba ani správa exportovaného a importovaného tovaru. Jednoducho postavíte farmu, aby mali ľudia čo jesť, to sa odrazí na ukazateli spokojnosti a dom, v ktorom bývajú sa môže vyvinúť na ďalšiu z celkovo deviatich úrovní. To zapríčiní rast počtu obyvateľstva, pretože sa zvýšia kapacity domov, ale taktiež sa im zvýší daň, ktorú odvadzajú mestu. So zvýšením počtu obyvateľov však samozrejme stúpne aj vaša spotreba jedla, tým pádom musíte postaviť ďalšiu farmu, aby ste uspokojili dopyt. Údržba farmy však čo–to stojí, preto vám opäť klesnú príjmy z daní.

Takto vás hra neustále posúva ďalej a ďalej a núti vás dokončiť misiu čo najskôr, pretože jednoducho po zastavaní územia, ktoré máte k dispozícii vám mesto začne stagnovať a nutne musíte začať expandovať, inak zaniknete. Pre niektorých to môže byť záporom, pre mňa, ako recenzenta, to bolo kladnou vlastnosťou, pretože som nemohol stráviť nekonečne dlhý čas „piplaním“ sa so svojim mestom, ale musel som sa jednoducho posunúť k ďalšej misii – tým pádom som na objektívne zhodnotenie nepotreboval neúmerne veľa času.

Môže sa vám teraz zdať, že ML sú v podstate jednoduchou, nudnou hrou, avšak spomínané jedlo a peniaze sú skutočne len akousi špičkou ľadovca (nie príliš veľkého). V hre totiž nájdete aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú spokojnosť a pozitívny vývoj obyvateľov vašeho mesta. Ide o atraktivitu okolitého prostredia (Serenity), zdravotnú starostlivosť (Health), možnosti „kultúrneho vyžitia“ (Leisure) a bezpečnosť (Security). Ukazatele týchto jednotlivých odvetví musíte sledovať a snažiť sa ich zvýšiť, pretože nimi je podmienený rast úrovne domov vo vašom meste. A ako som už spomínal – čím vyššia úroveň, tým vyššie dane... Najťažšie zvyšovateľným ukazateľom je ukazateľ bezpečnosti. Ten sa vám podarí zdvihnúť len budovaním hradieb, obranných veží a ich následným obsadzovaním vojenskou posádkou. Pomôcť však môžu aj stavby ako šibenica, či gilotína, ktoré v obyvateľoch zrejme vzbudzujú klamný pocit bezpečia (len pokým tam sami neskončia...).

Ostatné ukazatele zdvíhate stavaním sôch, kvetinových záhrad, a kalvárií (Serenity), cintorínov či lekárskych ambulancií (Health). Výnimkou je ukazateľ Leisure, ktorý okrem špeciálnych budov môžete ovplyvňovať aj zvyšovaním a znižovaním daní.

Aspektom, ktorý značne sťažuje hru je príroda a choroby. Produkcia potravín v meste sa môže skladať z rôznych druhov jedla (obilie, hovädzí dobytok, sliepky, zelenina, ovocie, vinohrad, ovce apod.) a hra má na hráča rôzne „páky“, ako ho donútiť nepestovať iba pšenicu, ale venovať sa rovnomerne aspoň trom–štyrom rôznym druhom potravy. Takmer každým herným rokom totiž prichádza akási katastrofa – raz budete mať kvôli nadmernému suchu o 90% zníženú produkciu ovocných sadov, inokedy vtáčia chrípka postihne vaše kuríny. A keď dve tretiny poľnohospodárskej plochy v meste zaberajú polia, ktoré jednoducho zrazu neposkytnú dosť úrody, máte problém, ktorý sa dá vyriešiť jedine nadbytkom potravín (budete rok či dva žiť iba zo zásob, čo je takmer nemožné) alebo musíte okamžite začať pestovať iné druhy plodín, či chovať iné zvieratá.

Presuňme sa teraz k poslednej, ale rovnako dôležitej časti herného systému – k boju. Rovnako ako starší Caesar, ani Medieval Lords nie sú hrou zameranou na boj i keď práve víťazstvo v nejakej bitke je väčšinou podmienkou postupu do ďalšej misie. Avšak väčšinou sa začína bojovať až na záver, kedy mesto dokonale ekonomicky funguje. Dovtedy je nutné dbať iba na obranu svojich hraníc, ktoré sú miestom náporu vojsk iných znepriatelených národov (hrou sa tiahne jemná príbehová línia, ktorá vám predurčuje priateľov a nepriateľov) alebo miestnych divokých kmeňov.

Hradby, ktoré môžu mesto obopínať sú tiež sídlom vojakov, ktorých rekrútujete v budovách na to určených. Práve vojaci a hlavne ich ovládanie sú podľa mňa kameňom úrazu. Sú ich len dva druhy – pechota a ťažká jazda, dokonca z nepochopiteľných dôvodov sú oba druhy vybavené iba lukmi, teda žiadny boj zblízka neuvidíte. Čo je však horšie, boj prebieha automaticky. Vy si môžete len určiť, kam ktorú jednotku postaviť, ale ďalej nič nenarobíte. Veľmi ťažkopádne bolo ovládanie vojakov aj tesne pred začatím bitky. Pokiaľ sa nepriateľské vojská objavia inde, ako ste čakali, či nedajbože zmenia počas nájazdu smer, môžete smelo nahrať uloženú pozíciu. Totiž keď svojim jednotkám vydáte rozkaz k pohybu, už ich nezastavíte a nemôžete zmeniť svoje rozhodnutie. Musíte počkať, kým sa vojaci pomalým tempom presunú na miesto určenia a až potom určiť ďalší cieľ...

S útočením súvisí aj obrana, ktorá je v ML jednoducho realizovateľná. Okrem niekoľkých technologických úrovní hradieb (drevené zátarasy, plot, masívne drevené palisády, kamenné hradby...) môžete stavať aj rôzne katapulty, či balisty, ktoré boli pôvodne myslené ako útočné obliehacie jednotky, ale mne sa najviac osvedčili v obrane.

Bojový systém je však ako celok nie veľmi vydarený, je ťažkopádny, nedomyslený, nezábavný. Podľa môjho názoru, hra by pôsobila lepším dojmom, keby tu bojová časť vôbec nebola a hra by bola koncipovaná iba v štýle simulátora stredovekého mesta (to by samozrejme chcelo iný prístup a hlavne komplexnejšie spracovanie celej hry...)

GRAFIKA 8 / 10

Zámerne som až doteraz o grafickom spracovaní Medieval Lords nehovoril. Už z okolitých screenshotov môže byť zrejmé, že to nebude nič len „také hocijaké“. Prostredie je kompletne spracované do troch rozmerov, engine umožňuje stupňovité zoomovanie a otáčanie obrazu o 360 stupňov. Čerešničkou na torte je však možnosť pohľadu z prvej osoby – môžete sa teda prejsť svojim mestom po vlastných a nie len vzhliadať na neho z vtáčej perspektívy. V praxi je to samozrejme nevyužiteľné, najviac budete využívať bežný pohľad zhora (v ktorom autori bohužiaľ nezvolili celkom ideálny uhol), ale keď mesto bude fungovať aj bez vašich zásahov, môžete sa po ňom voľne prechádzať a kochať sa nádhernými ulicami a stavbami. Očakávajte aj také detaily, ako popravu na šibenici, stínanie hláv, sliepky v kurínoch, či ľudí pracujúcich vo vinohrade. Čo je trochu nedotiahnuté, je život v uliciach, zdali sa mi veľmi prázdne, len sem–tam prešiel nejaký človek, niekedy s povozom, niekedy bez, ale v porovnaní s rušným mestom, ktoré ste mohli vybudovať v Caesarovi, je to v Medieval Lords veľmi chabé.

INTERFACE 8 / 10

Interface je spracovaný veľmi prehľadne a jednoducho, na zahodenie nebudú ani staré návyky z Caesara, pretože i keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, ovládanie oboch hier je veľmi podobné. Zvyknúť si pomôže aj tutorial, ale myslím, že aj bez neho by priemerne inteligentný človek nemal mať problémy. Trochu nepríjemným je len vyznačovanie a ovládanie bojových jednotiek, tí čo ML hrali, vedia o čom hovorím. Buď sa vám podarí kliknúť na jednotku ako celok, tým pádom sa vám zobrazí informáčné menu o jej stave, avšak vtedy nemôžete dať rozkaz na presun jednotky. Aby ste to mohli spraviť musíte vyznačiť iba vojakov v jednotke, čo je niekedy trochu na obtiaž a kazí to dobrý dojem z hry.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Hrateľnosť je na nadpriemernej úrovni, avšak Medieval Lords sa nevyhli veľmi bežnému syndrómu monotónnosti. Pri hrách tohto typu je to takmer pravidlom, že po niekoľkých misiách sa začnete trochu nudiť a nebude sa vám chcieť vždy začínať odznova. Pravdupovediac neviem, ako by sa autori mohli tomuto nepríjemného stavu vyhnúť, ale v ML je bohužiaľ dosť zjavný. Na sebe som ho badal už pri štvrtej misii a to som ešte vcelku trpezlivý človek a hra ma spočiatku veľmi bavila.

Negatívne vplýva aj nepríjemný bojový systém, o ktorom som písal vyššie.

MULTIPLAYER

Hra multiplayer neobsahuje.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvukovo sú Medieval Lords na štandardne vysokej úrovni, dokážu vytvoriť neuveriteľnú zmes zvukov stredovekého mesta, kde budete počuť bitie zvonov kostola spolu s mučaním kráv, či kotkodákaním sliepok.

HUDBA 7 / 10



NÁROČNOSŤ & UMELÁ INTELIGENCIA 5 / 10

Náročnosť hrania Medieval Lords je pomerne nízka. To je samozrejme veľmi relatívne, treba prihliadnuť na vek hráča, ale myslím, že priemerný dospelý človek by nemal mať žiadny problém. Náročné situácie, ktoré sa v hre vyskytnú, nie sú výsledkom vysokej umelej inteligencie nepriateľa, ale skôr divne vybalancovaného herného systému, ktorý ma sklony doviesť vaše mesto do začarovaného kruhu, z ktorého niet úniku von.

Vplyv na náročnosť má aj prostredie, v ktorom sa daná misia odohráva, nie vždy budete stavať mesto na zelených úrodných lúkach, ale budete sa musieť živiť, povedzme, rybolovom, čo nie je príliš efektívne a tým pádom sa vám celá misia bude hrať ťažko a budete musieť brať ohľad na malý prísun potravín.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Ak mám byť objektívny, Medieval Lords sú trochu kontroverzným produktom. Veľmi som sa pri hre pobavil a donútila ma zanedbať iné činnosti, ktoré zvyknem robiť cez víkend, ale táto zábava trvala bohužiaľ iba chvíľu. Potom prišla spomínaná monotónnosť, dnes ma už veru ani nenapadne, že by som si ML zahral. Menej náročným hráčom hra vydrží určte dlhšiu dobu a dá sa pri nej kvalitne relaxovať a po hnusne dlhom a otravnom dni prísť na krajšie myšlienky (nezabúdajme však, že existujú aj zaujímavejšie spôsoby odreagovania ako hry ;)). K tomu prispieva príjemná atmosféra, ktorú vytvára najmä grafická a zvuková stránka hry. No a tým, čo si na prepracovanosť a komplexnosť potrpia viac, odporúčame siahnuť radšej po niečom inom.