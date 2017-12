Vyjadrenie EK umožní Telekomunikačnému úradu podporiť efektívnu konkurenciu

Bratislava 5. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) sa nedávno vyjadrila k dvom analýzam veľkoobchodných trhov originácia a terminácia v pevnej sieti, ktoré Telekomunikačný úrad (TÚ) SR uskutočnil v prvej polovici tohto roka (vyjadrenie EK dostal TÚ 25. novembra 2004). Vzhľadom na to, že k výsledkom analýz EK nedala zamietavé stanovisko, TÚ SR začne správne konanie so spoločnosťou Slovak Telecom, a.s., rozhodnutím ju určí za významný podnik a zároveň jej určí povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

TÚ SR doteraz ukončil analýzy veľkoobchodných trhov originácia a terminácia v pevnej sieti, uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (LLU) a terminácia v mobilnej sieti. TÚ SR dospel k zisteniu, že na všetkých uvedených trhoch neexistuje efektívna súťaž. EK sa k analýze trhu uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu vyjadrí v priebehu budúceho týždňa.

"Samozrejme aj Slovak Telecom bude mať v súlade so zákonom možnosť vyjadriť sa. Rozhodnutie, ktorým TÚ určí povinnosti Slovak Telecomu bude vydané najskôr v prvom kvartáli budúceho roku. Malo by napríklad uľahčiť prístup telekomunikačných operátorov do siete Telecomu, zvýšiť transparentnosť prístupu a umožniť lepšiu kontrolu Telekomunikačným úradom," uviedol hovorca TÚ SR Roman Vavro.

Problematiku prístupu alternatívnych operátorov do sietí ST v súčasnosti rieši aj Najvyšší súd (NS) SR. ST sa totiž obrátil na NS SR s návrhom na preskúmanie septembrového druhostupňového rozhodnutia TÚ o prepojení verejných telefónnych sietí.

S prepojením pevných sietí súvisia trhy originácia a terminácia v pevnej sieti. Originácia predstavuje prenos volania od účastníka ST do bodu prepojenia s alternatívnym operátorom, ktorého si užívateľ zvolil. Terminácia je odovzdanie volania do siete ST v bode prepojenia medzi sieťou alternatívneho operátora a ST.