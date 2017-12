Jackie Chan Adventures – kung-fu Tomb Raider pre deti

Jackie Chan, ikona hongkonského filmu, má vlastnú hru! Inšpirovaná je rovnomenným kresleným seriálom a určená skôr začínajúcim hráčom. Zabaví ich mlsné prstíky alebo sa radšej vrátia ku GTAčku?

4. dec 2004 o 19:00 Milo Gracík

Jackie Chan, ikona hongkonského filmu má vlastnú hru! Toto zvolanie však nie je v prípade Jackie Chan Adventures úplne na mieste. Jackie Chan Advnetures (JCA) totiž nie je Jackieho prvý angažmán na poli videohernej zábavy, keďže ešte na starú dobrú PSOne vyšla vcelku kvalitná bojovka Jackie Chan’s Stuntmaster, a akože inak než s Jackie Chanom v hlavej úlohe. A keďže nejaký vysoko postavený chlapík si myslí rovnako ako my, že jeden úspech môže nasledovať ďalší, máme tu Jackieho druhé vystúpenie v podobe 0 a 1.

V tejto hre mladý Jackie Chan (teda jeho kreslené alter ego) vystupuje v roli vykrádača hrobiek. Totiž chudák Jackie slúži ako zásobovač pre obchod s nelegálnymi historickými artefaktmi strýca–čudáka (ten hovorí o sebe v tretej osobe:-). Strýko je majiteľ obchodíku so starožitnosťami, a Jackieho posiela na spanilé jazdy na archeologické náleziská po celom svete i mimo neho. Okrem bežných nepríjemností hodných každého lovca pokladov, akými sú mystickí nindžovia, prepadliská a iné vykopávkové srandy, sa mu pod nohami motá jeho nezletilá kung-fu neter Jade, ktorá je hŕŕŕ do každého dobrodružstva. Nemá to ten Jackie vôbec jednoduché. No táto rola mu určite nie je vzdialená, keďže kung-fu verziu Indiana Jonesa celkom verne stvárnil v dvoch dieloch Božskej relikvie (Armour of God 1, 2).

JCA je trojrozmerná kreslená plošinovka využívajúca cel-shade grafický štýl. Príbeh hry prezrádzať nebudem, vedzte však, že sa tam nachádza a na pomery detského kresleného seriálu je zaujímavý a kvalitný. Príbeh sa točí okolo 12 talizmanov, tucet čínskych démonov a tajnej zločineckej organizácie, ktorá ich chce využiť pre svoje nekalé zámery. A to už nezmieňujem tajomnú Sekciu 13. Ako som už v preview uviedol, hra vychádza z rovnomenného animovaného seriálu využívajúceho meno Jackie Chana (žiaľ, iba meno). V našich končinách zatiaľ neznámy seriál je predovšetkým určený pre školopovinných capartov, rovnako ako táto hra. Musím napísať, že prevažná väčšina neduhov, ktorými hra v demo verzii oplývala, sa už v plnej verzii nenachádza. Aj keď nič nie je dokonalé, kvalitatívny posun medzi demom a finálnou hrou je skutočne markantný. A teraz hups na hodnotenie.

GRAFIKA 7 / 10

Čo prvé udrie do očí po zapnutí hry, je jej grafika. Celkom logicky tak ako aj u ostatných hier :). No JCA nevyzerá ako bežná hra, ale ako kreslený film. O tom vás presvedčí nielen animované intro, ale i vizuálne spracovanie herných úrovní. Proste animovaný film ožil na PS2, kam sa na to hrabú herné spracovania filmových Disneyoviek. Živá, krásna a účelná, i keď trochu schematická 3D grafika, a to bez použitia textúrových máp na objektoch. Proste, mrknite na obrázky, tie majú vypovedajúcu hodnotu stovky prázdnych slov. Príjemne ma tiež prekvapila i animácia postáv. Aj keď prostredie je trochu chudobné na objekty o animovaných, či zničiteľných objektoch ani nehovoriac, práve toto ochudobnenie pridáva hre na prehľadnosti. JCA trápia, obdobne ako iné 3D hry, drobné neduhy tretieho rozmeru ako napr. občasné prelínanie objektov, či neposlúchajúca kamera. Kamera je inak plne ovládateľná a bezproblémová, škoda, že chýba možnosť okamžite vycentrovať uhol kamery do defaultnej pozície.

INTERFACE 6 / 10

Jednoduché, jasné a prehľadné. Od dizajnu a rozmiestnenia grafických indikátorov na obrazovke počas hrania, rôzne systémové ikony a menu. Nastaviť môžete všetko, čo by ste nastaviť potrebovali. Nahrávanie úrovní je krátke, i keď časté. Škoda, že neangličtinárom mnoho vtipných dialógov v hre ujde, ale vďaka otitulkovaniu si aj začínajúci angličtinár príde na svoje. Nadôvažok, hru je možné spustiť tiež v nemeckej, francúzskej, či španielskej jazykovej mutácii.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Čo asi očakávame od klasickej plošinovky? Predsa klasickú hrateľnosť s klasickými hopsaním na všakovaké plošinky. A to je aj vedľa riešenia hlavolamov a likvidácie protivníkov najčastejšia činnosť v tejto hre. Keď už hovorím o boji, k dispozícii sú dva druhy útokov (úder a kop), ktoré sa síce reťazia do efektných zakončovačiek, avšak žiadne kombinácie útokov majúce za následok deštruktívne kombá, v hre nenájdete. Pri útokoch si musíte dávať pozor, ak totiž zreťazíte viac útokov rýchlo za sebou (t.j. zbesilo ste pomačkali tlačidlá pre útok), Jackie vykoná presne toľko útokov koľkokrát ste stlačili tlačidlá pre útok. Čo to znamená? Ak sa vám totiž protivník uhne, Jackie prevedie stlačené útoky do prázdna, ktoré zavŕši kopanec od nepriateľa do jeho zadnice, keďže nemôžete s Jackiem počas takéto reťazového útoku manévrovať. Radšej teda rany rozdávajte s rozvahou, na protivníka bežne stačia 2-3 útoky. Zaujímavosťou je niekoľko minihier, pričom niektoré z nich môžete ovládať pomocou EyeToy , ak máte túto kamerku zapojenú do PS2. Spomínanými minihrami je kung-fu zápasenie, bubnovanie na bongá a rybárenie. Naviac počas hry nachádzate kartičky, s ktorými si v kľude môžete zahrať kartovú hru nie nepodobnú populárnemu Magicu, i keď v rámci cieľovej kategórie zjednodušenému. Škoda, že minihry nie je možné hrať aj mimo hlavnej hry, sú totiž dosť zábavné.

MULTIPLAYER

Režim viacerých hráčov nie je podporovaný, kategória nie je hodnotená.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Nie sú tu použité otravné, rádoby vtipné škreky a iné pazvuky, za to si hra zaslúži moju pochvalu. Viac sa o zvukoch nedá povedať, jednoducho v hre sú a krásne zapadajú do jej prostredia. Kto obsadzoval dabing postáv mal na tie správne hlasy dobrú ruku, a ak sa nejedná o pôvodné nahovorenie zo seriálu, tak klobúk dolu. Až na žvatlajúceho chudáčika Jackieho je to paráda, teda na úrovni detského seriálu. Synchronizácia mimiky postáv s dabingom je na žalostne nízkej úrovni, či skôr vôbec neexistuje.

HUDBA 6 / 10

Nenáročná a príjemná, i keď repetetívna, je však dostatočne prostá a rytmická, aby netrhala uši, či nevymývala mozog. Čo by sme viac chceli, ak plní svoju funkciu na 100%.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Táto hra je primárne určená deťúrencom od 7 rokov (oficiálny rating), z toho vyplýva i náročnosť. Jednoduchosť vedie túto hru. Ak si fakt nebudete vedieť rady kam ďalej, vedzte, že nemusíte zapnúť a použiť mozog, iba ste prehliadli do očí bijúcu nápovedu niekde v okolí. Hrou prebehnete ľahko, rýchlo a priamo, bez nejakého väčšieho zákysu. Protivníkov je v hre množstvo, ale nepredstavujú väčšiu výzvu, keďže na likvidáciu jedného stačí sekunda, či dve. Problémy nastávajú pri ich väčšom sústredení. Keďže málokedy na vás útočí viac nepriateľov súčasne, netreba sa báť ani presily. Zdolanie finálnych bossov je tiež trochu obtiažnejšie, avšak po zistení Achillovej päty obludky už máte prakticky vyhrané.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Nepovedal by som, že dospelý sa pri Jackie Chan Adventures nezabaví, no zábava bude o to väčšia, ak si ju rodič zahrá so svojou ratolesťou. Malý nedostatok hry je v absencii podpory slovenčiny. Keďže sa dnes angličtinu učia decká už v materskej škôlke, nevidím chýbajúcu lokalizáciu veľmi tragicky. Vďaka otitulkovaniu všetkých dialógov sa však môže začínajúci angličtinár i niečo podučiť. V dnešnej dobe, kedy už plošinovky stratili čaro detskej nevinnosti a zahalili sa kabátom dospelosti je hra takých kvalít ako JCA skoro zázrakom.