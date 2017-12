Servis k post-nukleárnemu nástupcovi Falloutu - Metalheart

2. dec 2004 o 19:11 Ján Kordoš

Toto klasické post-nukleárne RPG bude samozrejme využívať ťahový systém boja, do ktorého môžete zasiahnuť až so šesticou postáv, tie si nájmete v priľahlých oblastiach. Medzi spoluhráčmi nájdeme množstvo špecialistov, za všetkých vymenujeme napríklad snipera alebo "demolátora". Na NPC bude kladený veľký dôraz a celkovo natrafíme na štyri rozdielne rasy - ľudia, mutanti, cyborgovia a nomádi - (rôznorodosť bude daná klasicky výzorom, vlastnosťami, presvedčením, myslením...). Keďže sa celý príbeh odohráva v budúcnosti, nikoho nesmú prekvapiť rôzne modely futuristických zbraní, skrátka však neprídu ani klasické, dnešné zbrane, či vraždiace nástroje nablízko, pričom si ich môžete vylepšovať. Rozsiahlosť a podrobnosť hre rozhodne nechýba a všetko to bude zabalené do detailnej cyberpunkovo ladenej grafiky s modernými vizuálnymi efektami. Uvidíme ako sa zachovajú dnešní hráči, bažiaci po ošemetnom 3D, ktoré síce prináša vizuálnu hostinu vďaka efektom grafických kariet, avšak s prehľadnosťou to býva niekedy na nože. Sci-fi bude doplnené vylepšovaním postavy implantátmi (poznáme napríklad z výnikajúceho System Shocku 2).

Príbeh je rozsiahly a nebudeme ho tu rozoberať úplne celý, len stručne spomenieme, že sa všetko točí okolo pilota Lanthana a jeho najlepšieho priateľa, druhého pilota,

Tak čo, dostatočne sme vás nažhavili na prichádzajúcu novinku z Ruska? Pevne verím, že áno a najväčším prekvapením je dátum vydania titulu - január 2005. Rozhodne sa máme na čo tešiť.

Zdroj: homepage, tlačová správa