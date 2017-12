Najviac Slovákov využíva internet na zábavu

Bratislava 2. decembra (TASR) - Najviac Slovákov - 15,8 percent využíva internet na zábavu. Najčastejšie tiež získavajú z internetu informácie o firmách ...

2. dec 2004 o 16:22 TASR

Bratislava 2. decembra (TASR) - Najviac Slovákov - 15,8 percent využíva internet na zábavu. Najčastejšie tiež získavajú z internetu informácie o firmách a službách, čítajú noviny, hľadajú informácie o kultúrnych akciách a dovolenke.

Vyplýva to z prieskumu Median Sk, MML - TGI, v ktorom odpovedala reprezentatívna vzorka 2259 respondentov od 14 do 79 rokov v čase od 26. apríla do 15. augusta. Informácie o firmách z internetu získavalo 12,1 percenta ľudí, noviny číta a rádiá počúva cez internet 12 percent. Informácie o službách získavalo 11,9 percenta, informácie o kultúrnych akciách hľadalo 9,8 percenta a informácie o dovolenke a možnostiach ubytovania hľadalo 9,5 percenta.

Pri hľadaní informácií uprednostní internet 19 percent ľudí. Určite áno odpovedalo päť percent, skôr áno 14 percent. Na otázku - Ak potrebujem informácie, najskôr sa pozriem na internet, odpovedalo "ani áno, ani nie" 13 percent. S výrokom skôr nesúhlasilo 20 percent, pričom 46 percent nehľadá informácie najskôr na internete. TASR informácie poskytla Andrea Zacharová za Market & Media & Lifestyle z agentúry Median SK.