Štatút vianočnej súťaže servera MOBIL.SME.SK

2. dec 2004 o 10:03 Redakcia

1. Súťaž sa začína 6.12.2004 a končí sa 20.12.2004. Súťažné otázky uverejní server MOBIL.SME.SK každý pracovný deň, teda od 6.12. do 10.12. a od 13.12. – 17.12. 2004.

2. Hrá sa každý deň počas trvania súťaže. Ak súťažiaci nestihne odpovedať na súťažné otázky počas aktuálneho hracieho dňa, môže tak urobiť neskôr, kedykoľvek v termíne trvania súťaže.

3. Súťažiaci je povinný pred začiatkom súťaže zaregistrovať sa. Pri registrácii je povinný uviesť meno, priezvisko, e-mailovú adresu a zároveň si vybrať značku telefónu z ponuky, o ktorú chce hrať.

4. Súťažiaci je povinný pri registrácii uviesť pravdivé údaje. Pri odovzdaní ceny je podmienkou zhodné meno a priezvisko v identifikačnom doklade (občiansky preukaz, cestovný pas) s menom, pod ktorým sa súťažiaci zúčastnil súťaže. V prípade, že sa súťažiaci nepreukáže takýmto dokladom, cena prepadá v prospech iného náhodne vybraného súťažiaceho, ktorý spĺňa podmienky na výhru.

Organizátor bude zároveň pri identifikácii požadovať heslo, pod ktorým sa súťažiaci v súťaži zaregistroval.

5. Do súťaže sa môže zapojiť iba občania žijúci na území Slovenskej republiky. V prípade, že výherca má menej ako 18 rokov, cenu spolu s ním preberie jeho zákonný zástupca, ktorý dovŕšil osemnásty rok.

6. Súťažiaci nemôže spätne korigovať svoje odpovede, prípadne odpovedať na jednu sadu otázok dva krát.

7. Súťažiaci sa nemôže v súťaži zaregistrovať viacnásobne. Každý súťažiaci, ktorý tak urobí bude diskvalifikovaný a vyradený zo záverečného žrebovania.

8. Všetky odpovede je potrebné prostredníctvom formulára na serveri MOBIL.SME.SK odoslať najneskôr 19.12.2004 do 24.00 hod. Minimálny počet správnych odpovedí na zaradenie do žrebovania musí byť 24 z 30.

Minimálny celkový počet odpovedí potrebných na zaradenie do žrebovania je 24 z 30.

9. Súťažiaci, ktorí odpovedia správne a budú náhodným spôsobom vyžrebovaní získajú jednu z cien, ktorú si vstupom do súťaže zvolia:

Alcatel OT757

Motorola MPX220

Nokia 9500

Panasonic X700

Samsung SGH-E360

Siemens SK65

10. Mená víťazov budú zverejnené v utorok, 21.12.2004 na serveri MOBIL.SME.SK v priebehu dňa. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom, aby si dohodli prevzatie cien.

11. Výhry si výhercovia preberú osobne. Výhry Motorola MPX220, Nokia 9500, Samsung SGH-E360 a Siemens SK65 budú k dispozícii v čase vyhlásenia výsledkov súťaže, najneskôr však do 31.12.2004.

Výhry Alcatel OT757 a Panasonic X700 budú k dispozícii v čase oficiálneho uvedenia mobilného telefónu na trh, najneskôr však 1.3.2005.

12. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

13. V prípade, že sa výherca o výhru neprihlási do 7 dní od vyhlásenia výsledkov, organizátor súťaže vyžrebuje náhradníka a výherca tak stráca právo na výhru. V prípade, že sa ani náhradník o výhru neprihlási do 7 dní, uvedený postup sa bude opakovať.

14. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže a jeho zmluvných partnerov zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov.

15. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnom pomere s organizátorom súťaže a osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže.

16. Súťažiaci zapojením sa do súťaže zároveň dáva organizátorovi súťaže pre prípad výhry súhlas na uverejnenie mena a priezviska a audiovizuálneho záznamu vo verejných oznamovacích prostriedkoch v súvislosti sosúťažou.