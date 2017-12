Týždeň vo vede

(25. 11. - 1.12. 2004)

2. dec 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Tím Davida Leigha z Edinburskej univerzity (Veľká Británia) vyvinul prvý syntetický molekulárny rotačný motor. Menší prstenec sa v ňom pohybuje medzi polohami pozdĺž väčšieho prstenca. Smer rotácie určuje zvolené poradie špecifických chemických reakcií.

Podľa skupiny fyzikov na čele s Dieterom Hoffmanom z TU Darmstadt (Nemecko) sú dnes najlepšími kandidátmi na záhadnú tmavú hmotu, nesvietiacu väčšinu vesmírnej hmoty, tzv. neutralína. Sú to slabo interagujúce častice hmotné ako 1000 atómov vodíka, oveľa ľahšie axióny.

Výpočty Scotta Kenyona zo Smithsonian Astrophysical Observatory a Benjamina Bromleyho z University of Utah (USA) naznačujú, že Slnko dokáže s pravdepodobnosťou 10 percent zachytiť planetárne teleso zo sústavy inej, okolo prechádzajúcej hviezdy Mliečnej cesty.

Ian Joughin z JPL (USA) s kolegami zistil, že pohyb ľadovca Jakobsahavn Isbrae v Grónsku sa od roku 1992 značne zrýchlil (12,6 km za rok 2003), čo je v súlade s jeho stenčovaním.

Luis Chiappe z Natural History Museum of Los Angeles County (USA) s kolegami hlási objav fosílneho vajca druhohorného lietajúceho plaza - pterosaura. Pochádza z Argentíny, má 100 miliónov rokov a tvrdou vápennou škrupinou pripomína vtáčie a dinosaurie vajcia.

Fosília pterosaurieho vajca z Číny (na obrázku) spred 121 miliónov rokov zasa podľa Qianga Jia z tamojšej Akadémie vied s kolegami odhaľuje kožovitý obal, typický pre moderné plazy.

Jean-Marie Houghton z University of Massachusetts (USA) s kolegami zistil, že žalúdočné rakoviny, spôsobené infekciou baktériami z rodu Helicobacter, sa začínajú v prípade myší v bunkách pôvodom z kostnej drene, nie v bunkách výstelky stien žalúdka, ako sa myslí.

Tím Romea Ricciho z ETH (Švajčiarsko) pri myšiach odhalil, že bielkovina Jnk2 významne prispieva k ateroskleróze, životu nebezpečnému stavu, keď sa tepny upchávajú tukovými a vláknitými ložiskami. Ak to platí aj pre ľudí, možno sa črtá nová liečba.

Tím Gordona Kellera z Mount Sinai School of Medicine (USA) pokusmi na myších embryách zrejme definitívne dokázal dlho predpokladaný spoločný základ cievových a krvotvorných buniek. Obe kategórie očividne pochádzajú z takzvaných hemangioblastov.

Podľa tímu Elissy Epelovej z University of California v San Franciscu (USA) majú ženy pod silným psychickým stresom kratšie teloméry, končeky chromozómov. V porovnaní so ženami s nižším stresom to zodpovedá vyše desaťročiu dodatočného starnutia.