Včely chemicky regulujú deľbu práce v hniezde

Medzinárodný tím vedcov objavil nový feromón. Staršie včelie robotníčky touto pachovou látkou regulujú životnú fázu mladších včiel, ktoré sa prvý raz vydajú z hniezda hľadať peľ.

2. dec 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Zachary Huang pri odbere včelích feromónov.



Parfumová komunikácia

Komunikácia v svete hmyzu musí byť rýchla a účinná aj v často neprehľadných prostrediach. Hmyz to docieľuje vylučovaním zvláštnych pachových látok, feromónov, ktoré sa šíria na pomerne veľké vzdialenosti. Azda najdôležitejšie je to pri hľadaní sexuálnych partnerov. No účelov je viacero a vedci dnes poznajú stovky takýchto signálnych feromónov, ktoré rýchlo, za sekundy až minúty, menia správanie hmyzu.

V minulosti sme bývali na vône a pachy supercitliví aj my, ľudia. Dnes nám už príslušné orgány tak nefungujú. Cicavcom, ktorí sú nám ako primátom najbližší, myšiam a iným hlodavcom, však funguje perfektne.

Oveľa pomalšie fungujú takzvané dozrievacie feromóny, ktoré regulujú vstup do novej fázy života. Ich účinok na správaní sa prejaví po dňoch až týždňoch. Preto sa aj ťažšie objavujú. Dosiaľ boli známe iba tri. Teraz k nim pribudol štvrtý, konkrétne včelí.

Riešenie dvanásťročnej záhady

Entomológ Zachary Huang z Michiganskej štátnej univerzity (USA) uverejnil pred 12 rokmi poznatok, že staršie včelie robotníčky ovplyvňujú dobu, v ktorej sa mladšie prvý raz vydávajú mimo úľa na zber peľu. Mladšie, dvoj- až trojtýždňové včely, sa starajú v hniezde o larvy, na čo sú aj biochemicky lepšie vybavené ako staršie. Tie zvyšok zhruba päťtýždňového včelieho života lietajú von za peľom. Sú už zrelšie. Preto vedia lepšie navigovať a potom v úli "včelím tancom" informovať iné staršie robotníčky o zdrojoch peľu. A lepšie sa vysporiadať s vonkajšími nebezpečenstvami.

Pre dobro celého hniezda je preto veľmi dôležité, aby sa mladé robotníčky nevydávali za peľom predčasne. Doba začiatku ich zberačskej kariéry kolíše podľa okolností. Bádatelia z Francúzska, USA a Kanady na čele s Isabelle Leonciniovou z Avignonskej univerzity (tím zahŕňal aj Huanga) zistili, ako to staršie robotnice robia. Napísali o tom v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA.

Staršie včely vylučujú dozrievací feromón, ktorý funguje vlastne naopak - odďaľuje dozrievanie mladých robotníčok. Ide o etyloleát, ktorý produkujú v brušnom zásobníku, kde ukladajú nestrávený nektár. Ním, spolu s bežnou potravou, kŕmia mladšie. Udržiavajú ich tak v tínedžerskom veku, takže sa ďalej starajú o najmladších súrodencov. Keď vonkajšie faktory zvýšia tempo a rozsah starších, etyloleátu v potrave mladších ubudne a tie dozrejú.