EuroTel: vlastný program na posielanie SMS, správy z neho pošlete za korunu

EuroTel od 1. decembra rozširuje svoju vianočnú ponuku. Pre všetkých zákazníkov s mesačnými programami, ktorí radi SMS-kujú, pripravil počítačovú aplikáciu EuroTel PC Messenger.

1. dec 2004 o 19:41

EuroTel od 1. decembra rozširuje svoju vianočnú ponuku. Pre všetkých zákazníkov s mesačnými programami, ktorí radi SMS-kujú, pripravil počítačovú aplikáciu EuroTel PC Messenger, vďaka ktorej môžu posielať SMS správy zo svojho počítača vždy, keď budú pripojení do internetu. Aplikáciu EuroTel PC Messenger je možné používať tromi spôsobmi. Ako prídavnú lištu pre prehliadač internetových stránok Microsoft Internet Explorer, ako samostatne spustiteľnú aplikáciu alebo ako plug-in do e-mailového programu Microsoft Office Outlook.

Samostatne spustiteľná aplikácia umožňuje zákazníkom využívať viacero výhod. Užívateľ si môže vytvoriť v aplikácii vlastný adresár kontaktov, prípadne si ich importovať prostredníctvom „CSV“ súboru, či Microsoft Office Outlook priamo zo svojho počítača a rozdeliť ich do skupín. Zaujímavá je aj možnosť archivovať si odoslané SMS správy priamo v aplikácii, ako aj možnosť zistenia stavu o doručení SMS správy. Zákazníci EuroTelu prostredníctvom tejto aplikácie môžu posielať aj tzv. „Flash SMS“, ktoré sa automaticky ukazujú na displeji mobilného telefónu.

Aktivácia služby PC Messenger je bezplatná a takisto sa neplatia ani mesačné poplatky. Aplikáciu EuroTel PC Messenger si každý zákazník môže bezplatne stiahnuť zo stránky www.e-zones.sk/pcmessenger a počas prvých troch mesiacov (do 1. marca 2005) za SMS odoslanú do siete EuroTel v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 zaplatí iba 1 Sk bez DPH. EuroTel PC Messenger umožňuje použiť aj SMS správy zahrnuté v mesačných programoch Viac, nie však SMS správy zahrnuté vo vianočných balíčkoch 2004 a Megabalíku. SMS správy je možné odosielať zákazníkom mobilných operátorov na Slovensku ako aj zákazníkom roamingových partnerov EuroTelu.

Po nainštalovaní aplikácie EuroTel PC Messenger sa užívateľ prihlasuje prostredníctvom svôjho mena a hesla, ktoré vlastní na portáli E-zones (www.e-zones.sk) a následne si aktivuje službu PC Messenger. Odoslané SMS správy z aplikácie sa doručia pod telefónnym číslom používateľa služby, prijaté SMS správy sa doručia priamo na jeho mobilný telefón. Pre inštaláciu aplikácie EuroTel PC Messenger je potrebný mať nainštalovaný na svojom PC operačný systém Windows 98 a vyšší s 2MB voľného miesta. Aplikáciu EuroTel PC Messenger môžu zákazníci nájsť na adrese: www.e-zones.sk/pcmessenger.