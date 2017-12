Ratchet & Clank 3 – najlepšia akčná behačka na PS2!

Ste toho názoru, že už všetko bolo vymyslené a to aj na poli videohier, zvlášť potom behačiek? Stále veríte, že Sonic a Super Mario sú jedinými skvelými hernými postavami? Alebo že Crash Bandicoot bol posledným pravým plošinkovým hrdinom? Tak teda dobré r

1. dec 2004 o 0:23 Marián Kluvanec

áno, je tu totiž tretie pokračovanie parádnej jump´n´run ságy s menom Ratchet a Clank.

Dvojica, ktorá dominuje názvu hry, sa skladá z minirobota a jeho nosiča, mimozemského lišiaka. Ten, ako aj ostatné zvieratá a potvorky v hre chodí po dvoch a na rozdiel od kadejakých mutantov nosí odlišujúcu helmu a skafander. A proti spomínaným mutantom používa široké spektrum hypermoderných, niekedy aj komických (aj kozmických:-)) zbraní. Nuž a Ratchet a Clank sú členmi intergalaktickej strážnej skupiny „Q“, ktorej predsedá asi jediný človek, s ktorým sa v hre stretnete. Toto družstvo tvoria rôzne bizarné postavičky, ale najsympatickejšia je asi tá zrúda opica, ktorá strieľa s vozidiel neuveriteľne presne – a to ani nemusíte dobre šoférovať. Ale k tomu neskôr...

Ratchet & Clank 3 (RC3) prekračuje hranice svojho žánru, to je jasné na prvý pohľad. Síce sa v hre stále skáče, lieta, padá, uhýba, prioritu už má likvidácia nepriateľov. A to je veru riadna jazda! Máte tu totiž zbrane ako „sucker“, čiže vysávač, ktorý vcucnuté potvorky dokáže použiť ako náboje pre spätné vystrelenie, ale aj elektrickú multistrelu, tradičné efektné zbrane na štýl brokovnice, samopalu a presného granátometu, či snajperky. Je tu dokonca zbraň, ktorá proti sebe poštve bojujúcich nepriateľov, no radosť pozerať! Popri streľbe sa bojuje aj svetelným bičom, či multifunkčným šrobovákom Ratcheta. Originálne je aj využitie hackovacej stanice v neskorších leveloch, funguje to ako minihra s cracknutím zámku. O lietaní, jazdení a podobných adrenalínovkách nehovoriac. Top moment z hry: v televíznom štúdiu ako Mega-Clank bojujete v kulisách mesta proti druhému obrovi, robotickým ninjom a armádnym helikoptéram. Scéna bravúrne dekonštruuje staré alien horory a autorom za to patrí potlesk. Ako aj za celý tento projekt...

GRAFIKA 9 / 10

Ak vám chýbali 2D akčné behačky, máte to tu. Síce je RC3 kompletne v troch dimenziách, počas postupu získavate videoherné cartridge, ktoré spustíte na konzole vo vašej kajute na materskej lodi. A to je paráda, hrať opäť v 2D, navyše so super grafikou a bezchybným engineom! Ale aj vizuál planét, ktoré v tomto sci-fi dobrodružstve navštívite, je naprosto úchvatný: rôzne mestá ako vystrihnuté zo Star Wars vás očaria nielen svojou farebnosťou. A kapitolou samou o sebe sú skvele vymyslené monštrá, lode, vozidlá, epizódne postavy...

INTERFACE 8 / 10

Kamera hapruje len výnimočne a k interfejsu naozaj niet viac čo dodať – ovládanie padne do ruky okamžite a ak nie ste úplný začiatočník, hravo si poradíte.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10



MULTIPLAYER

Môžete hrať až štyria na jednej konzole, cez sieť vraj ôsmi, ale neskúšali sme ani jednu variantu.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Znie to ako pravá vesmírna opera. Netuším, kde autori na to chodia, ale vymysleli pár doposiaľ nepočutých zvukov a to nielen čo sa zbraní týka, ale napr. aj mimozemskej komunikácie, strojov a podobne.

HUDBA 7 / 10

Isteže, melódie sú dostatočne heroické a nástrojové prevedenie patrí do skupiny tých bohatších. Ale neviem, či mi hudba išla potichu, alebo hrala len málo, alebo či som od samej akcie nijakú ani nepostrehol. Vskutku, hra je to tak akčná, že muzička sa krčí v úzadí, kdesi v kúte. Takže na čom stavia Silent Hill, sa v tomto žánri vôbec nemusí využívať v rovnakej miere.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Naskriptovaní hlupáčikovia občas vedia riadne zavariť, ale napriek pokročilej náročnosti vo vyšších leveloch je RC3 stredne ťažkou záležitosťou. K prejdeniu nepotrebujete oceľové nervy ani gumové kladivko.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Nádherná behačka z novej školy s dôrazom na akčnosť. To si nevyžaduje žiaden ďalší komentár, len poznámku, že ak sa niečo oplatí hrať, potom je to práve nový RC3. Hýri kreativitou, vyžaduje si vašu pozornosť a aktivitu až do konca. A keď už si myslíte, že vás ničím neprekvapí, strčí vás do levelu virtuálnej reality. O tom je príbeh Ratcheta a Clanka.