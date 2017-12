Podľa niektorých členov Rady vlády pre informatiku by sa mal tento orgán zrušiť

Bratislava 23. novembra (TASR) - Na konferencii IT Summit 2004 venovanej aktuálnym témam v oblasti informačných technológií, sa niektorí členovia Rady ...

23. nov 2004 o 17:20 TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) - Na konferencii IT Summit 2004 venovanej aktuálnym témam v oblasti informačných technológií, sa niektorí členovia Rady vlády SR pre informatiku vyjadrili, že Radu treba zrušiť.

Rada vlády pre informatiku bola zriadená ako poradný orgán pre otázky štátneho informačného systému a ďalšie úlohy v oblasti informatiky. "Činnosť rady vlády pre informatiku nepriniesla pozitívny krok dopredu, je to len diskusný orgán. Som za to, aby bola zrušená," povedala jej členka Beáta Brestenská. Riešenie vidí vo vytvorení Výboru pre informatizáciu v Národnej rade (NR) SR a posilnenia kompetencií splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu. "Splnomocnenec by mal byť minimálne na úrovni vlády," dodala Brestenská.

S názorom Brestenskej sa zhodol aj ďalší člen Rady vlády pre informatiku Milan Ištván. "Rada má viac ako 30 členov. V roku 2004 sa zatiaľ stretla len trikrát. V takomto stave nie je potrebná," povedal Ištván. "V súčasnosti je rada neakcieschopný orgán," súhlasil i nedávno vymenovaný splnomocnenec vlády pre informatizáciu spoločnosti Miroslav Kukučka. Vytvorenie Výboru pre informatizáciu by Kukučka uvítal.

Tretí ročník konferencie IT Summit 2004, ktorý organizovala IT Asociácia Slovenska (ITAS) v spolupráci so spoločnosťou Level One, s.r.o., bol venovaný vplyvu legislatívy na pôsobenie v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT), trendom na ICT trhu v SR, ako aj problematike ľudských zdrojov v spojení s firmami pôsobiacimi v tejto sfére. Podujatie bolo určené najmä vedúcim predstaviteľom IT spoločností, IT manažérom a špecialistom vo všetkých oblastiach podnikania a verejnej správy. Summit prebiehal formou panelových diskusií.