Half-Life 2 - legenda opäť píše históriu

22. nov 2004 o 0:21 Cave Troll

Nasledujúca recenzia je bez spoilerov (faktov prezrádzajúcich dej hry - pozn. by chrupi), ktoré by vám mohli pokaziť zážitok z hry.

Mikuláš / Santa Klaus / Dedo Mráz (nehodiace sa prečiarknite) sa pomýlil! Jeho nádielka prišla s trojtýždňovým predstihom, konkrétne 16. novembra 2004 o 9.00 hodine miestneho času, kedy sa jednotne sprístupnil Half-Life 2 nedočkavým novinárom i hráčskej verejnosti. Nedajte sa teda okabátiť zavádzajúcimi tvrdeniami rádobykonkurenčných webov o exkluzivite ich povrchnej recenzie, kam sa uchýlili v honbe za prvenstvom - prečítajte si dôkladnú analýzu, ktorú pre vás pripravil tím HRY.SME.sk! Obsahuje predvianočná nádielka sladkú odmenu, alebo naopak uhlíky a cibuľu?

K hľadaniu odpovede na túto otázku sme pristúpili s najvyššou zodpovednosťou a vážnosťou. Vybraný redaktor bol navlečený do protiradiačného obleku, tvár mu bola ozdobená hrubými okuliarmi a do rúk dostal nevyhnutné páčidlo na likvidáciu mimozemských potvor, prípadne nekvalitných hier. Po úspešnom absolvovaní prípravy, t.j. skompletizovaní prvého dielu Half-Life, sám šéfredaktor Chrupi rituálne klikol na najvyššiu možnu náročnosť, akú GOLD* balenie Half-Life 2 ponúkalo a odoslal tak dobrovoľníka na intenzívny a napínavý prieskum City 17 v koži najväčšieho smoliara na zemi – Gordona Freemana, kým neprebrázdil úrovne do posledného kútika a nedospel na koniec záverečných titulkov.

Tým dobrovoľníkom bola moja maličkosť. Po niekoľkých dňoch a bezsenných nociach stojím pred vami vyčerpaný, v dotrhanom obleku, v rozbitých okuliaroch, s páčidlom zodraným až po rúčku. Ale s odpoveďou! Tromi písmenkami, na ktoré sme museli čakať šesť dlhočizných rokov. Odpoveďou na otázku: "Stojí nasledovník megaúspešného Half-Life, mnohonásobného víťaza titulu Hra roka, za to?“ Odpoveď znie...

ÁNO!



Je to tak - Half-Life 2 je nie len dôstojným pokračovaním prvého dielu, ale predstavuje nový evolučný krok v žánri strieľačiek z pohľadu prvej osoby (FPS). Ak si hru želáte vychutnať so všetkými prekvapeniami, predchádzajúce riadky by vám mali stačiť pre rozbehnutie sa do obchodu, respektíve za svojimi sponzormi (ak nie ste zárobkovo činní). Vám ostatným, ktorí sa chcú dozvedieť viac, priblížime detailne avšak bez zbytočného prezrádzania najúžasnejších momentov hry, čo nás v redakcii dostalo na kolená! Najprv ale troška histórie:

Spoločnosť Valve bola založená dvomi bývalými zamestnancami Microsoftu s láskou k počítačovým hrám. Pre svoj prvý titul si mladý tím licencoval v tej dobe už veteránsky Quake engine. Rané screenshoty z hry rozhodne nenasvedčovali, že by sa z Half-Life (terminus technicus používaný pre označenie polčasu rozpadu rádioaktívnej látky) mohlo stať niečo výnimočné - Valve však všetkým skeptikom poriadne vytreli kocúra! Pokým uznávaný technologický vizionár a tvorca Quake enginu John Carmack vyhlasoval, že počítačovým hrám stačí scenár na úrovni pornofilmu (a svet tomu bez problémov veril), Valve si išli svojou cestou. Keď v roku 1998 uzrel Half-Life svetlo sveta, spôsobil žánrovú revolúciu! Recenzenti i hráči na celom svete boli ohromení, ako dobre dokáže fungovať prepojenie FPS so silným príbehom, in-game dialógmi a dejovými zvratmi. Nevysychajúce množstvo nových herných situácií, originálnych zbraní a nepriateľov, či nápadité úrovne si získali obrovskú popularitu a titul si napriek slabšej grafike suverénne strčil konkurenciu do vrecka. Autori neostali spať na vavrínoch a všemožne podporovali hráčsku komunitu v modifikovaní hry. Vďaka tomuto prístupu sa zrodilo nielen množstvo neoficiálnych ďalších dobrodrustiev Gordona Freemana ale i najpopulárnejšia sieťová hra v súčasnosti: Counter Strike.

Roky plynuli a hráči netrpezlivo čakali na "druhotinu" Valve. Až po troch rokoch od vydania prvého Half-Life si konečne mohli fanúšikovia hry vydýchnuť od neistoty – boli potvrdené práce na pokračovaní! Vývoj však zďaleka nebol na konci – nasledovali ďalšie dva roky prác, pričom dieťa stále nebolo na svete. Termín ohláseného vydania hry sa blížil, Valve však stále zbieralo nové nápady na experimentovanie s vlastným enginom. Keď nakoniec spoločnosť na poslednú chvíľu priznala ročný časový sklz oproti plánu, obrátila proti sebe neuveriteľné množstvo svojich najvernejších fanúšikov. Trampotám však nebol koniec a druhá morová rana už bola na ceste. Rozčúlenie verejnosti sa zmenilo na sarkazmus a zosmiešňovanie, keď kvôli zlému zabezpečeniu firme unikol zdrojový kód k Half-Life 2! Hoci sa napokon zodpovedného hackera podarilo dopadnúť, morálka vo firme sa v tej dobe pohybovala na bode mrazu a s odstupom času je obdivuhodné, k akému výkonu sa autori dokázali napriek problémom prinútiť. Hoci niektoré ďalšie trable okolo projektu nie sú vyriešené (napríklad súdny spor medzi Valve a vydavateľom hry Vivendi Universal, kde vydavateľ neschvaľuje rozhodnutie Valve predávať hru aj prostredníctvom vlastnej elektronickej distribučnej siete Steam), tvorcovia majú konečne najhoršie za sebou. Výsledok šesťročného snaženia je konečne vonku a pre Valve to vyzerá ako druhá žatva aplauzu od recenzentov i verejnosti! Podotknime, že zaslúžená....

K inštalácii hry je v rámci protipirátskej ochrany potrebné internetové pripojenie bez ohľadu na to, či ste hru zakúpili v kamennom obchode alebo stiahli z internetovej distribučnej siete Valve. Klientský program Steam je súčasťou oboch verzií a internet využíva k overeniu pravosti kópie – tento proces je automatický, bezproblémový a trvá nanajvýš 15 minút. Práve vďaka tomuto systému sa počítačovým pirátom nepodarilo prelomiť ochranu hry pred jej oficiálnym vydaním, čím internetová distribúcia začína byť novou nádejou herných vývojárov. Okrem boja proti pirátstvu majú autori hry pri internetovej distribúcii vyšší zisk (Z priemernej ceny 40$ totiž v bežnej distribučnej sieti autori dostávajú podľa slov Gabe Newella z Valve len približne 7$; zvyšok zhltnú obchody a distribútor. Pri internetovej distribúcii činí autorský zisk 30$ - prostriedky na vývoj pokračovania vašej obľúbenej hry sa tak získajú nepochybne jednoduchšie).

Po odomknutí hry nasleduje konečne Okamih O. Po spustení Half-Life 2 sa na obrazovke zjaví sexi 3D menu, z ktorého sa možno vrhnúť do prvej zo 14 kapitol, do ktorých je príbeh rozdelený (kapitola 15 pozostáva len zo záverečných titulkov). Počas hry oku príjemne ulahodí fakt, že výzor hlavného menu sa mení podľa toho, do ktorej kapitoly ste sa aktuálne dostali. Nasleduje relatívne krátky nahrávací čas a už o chvíľu sa ocitnete v City 17 ako Gordon Freeman.

Gordon je netypický hlavný hrdina, nemilitantný vedec, ktorý sa v prvom diele len pokúšal zachrániť svoju kožu po zbabranom incidente vo výskumnom komplexe Black Mesa. Hoci od týchto udalostí uplynul nejaký čas, už pri prvých krokoch v Gordonovej koži so znepokojením zistíte, že sa udalosti zďaleka nezmenili k lepšiemu. Naopak: Matička Zem sa už dlhšie nachádza v poriadnom "priekaku"! Vďaka narušeniu časopriestorovej rovnováhy počas incidentu v Black Mesa je väčšia časť planéty pod kontrolou odpudivých kreatúr z inej dimenzie. Ľudstvo sa v záujme prežitia koncentrovalo do rovnakých miest ako City 17, ktoré sú v záujme maximálnej disciplíny obyvateľstva spravované policajným vedením. Spôsob vládnutia Dr. Breena (mimochodom bývalého administrátora komplexu Black Mesa) a jeho jednotiek však ďaleko prekonáva prísnosť vojenského režimu a omnoho viac pripomína orwellovskú diktatúru z knižky 1984. Obyvateľom mesta vymývajú mozgy všadeprítomné obrazovky s “Veľkým bratom“, každý ich pohyb je zaznamenávaný scannermi a sondami, v meste tajomne miznú ľudia a ozbrojené jednotky skryté za anonymnými maskami nemajú najmenší problém s represívnym postupom i za celkom banálne previnenia. Než sa Gordon stihne v City 17 poriadne poobzerať, už má v pätách armádu ozbrojenú elektroobuškami, poloautomatickými zbraňami a ťažkou technikou. Na zisťovanie dôvodov nie je čas, Harrison Ford v Utečencovi by vedel rozprávať. Milý Gordon preto berie nohy na plecia a vydáva sa na útek pred falošnou spravodlivosťou. Či sa mu podarí z problémov vyhrabať a nájsť medzi ustráchaným obyvateľstvom pravých priateľov, záleží už len na vás...

Sci-fi, votrelci, diktatúra, útek pred armádou, akcia – znie vám toto všetko povedome alebo až klišovite? Hoci podobný vzorec nasledovala hŕba hollywoodskych filmov a v neposlednej rade i Half-Life 1, tvorcovia opätovne predvádzajú, že vedia ako na to. Netypicky pre žáner FPS, prvú hodinu hry strávite bez akejkoľvek zbrane na hektickom úteku pred rozzúrenými vojakmi a budete ďakovať všetkým nadprirodzeným entitám, keď sa vám do rúk dostane aspoň príjemne hrejivé kovové páčidlo, klasika z prvého dielu. Ani potom sa nemusíte báť, že by hre dochádzal dych – naopak: zábava sa ešte len začína! Tvorcovia hráča neustále zahŕňajú ohňostrojom nápadov, nevysychajúcou fontánou inovácie a pridávajú plyn na tempe hry až do elektrifikujúceho, atypického a uspokojujúceho záveru hry. Tu vám už bude tiecť adrenalín ušami a zoznámite sa s jednou z najpôsobivejších a najdeštrukčnejších zbraní v počítačových hrách od dôb BFG 9000 z praotca všetkých strieľačiek, Dooma.

Pýtate sa, ako sa Valve podarilo dosiahnuť gradujúce tempo a filmovosť? Úrovne druhého Half-Life sú lineárne a herné situácie v hre sú hojne skriptované (t.j. predpripravené) vo väčšej miere, než mal jeho predchodca. Tento postup pomáha tvorcom efektívne vtiahnuť hráča do príbehu; pri aplikácii skriptovania však treba dôkladne premýšľať, pretože môže hru rýchlo zmeniť na frustrujúci a limitujúci zážitok - najmä ak má hráč inú predstavu, ako mal dizajnér levelu (typickým príkladom je misia v Mafii, kde hráč uteká úzkymi ulicami pred políciou - ak si náhodou vyberie pre útek inú cestu, než chceli tvorcovia, jednoducho jeho postava zomrie). Half-Life 2 sa tomuto neduhu úspešne vyhol bravúrnym dizajnom úrovní, kde tvorcovia dbali na dostatok možností pre hráčovu akciu. Nástup oponenta na scénu je väčšinou vecou skriptu, avšak narozdiel od série Medal of Honor alebo Call of Duty je nepriateľ v ďalšom správaní nepomerne slobodnejší. Umelá inteligencia rozhoduje o tom, akú taktiku použije, kam sa schová alebo ako sa zachová, čím je každé stretnutie s oponentom - hoci aj v tej istej lokácii po opätovnom nahraní hry - unikátne a predstavuje pre hráča zaujímavú výzvu.

Ďalšou situáciou, v ktorej hra hojne využíva čiastočné skriptovanie je posúvanie príbehu v brilantných, vtipných a interaktívnych dialógoch. Gordon síce nepatrí k najkomunikatívnejším hrdinom v počítačových hrách (pravdupovediac za celú hru nepovie ani slovo a vedenie rozhovoru s NPC na štýl adventúr je jedna z drobností, ktorú by som v hre rád privítal), napriek tomu však nemá problém nadväzovať kontakty so starými známymi, alebo si získať nových priateľov (jednoduchšie mu ide azda už len získavanie nových nepriateľov, ale to bude témou iného odstavca ;-). Napriek mĺkvosti si Gordon s priateľmi rozumie veľmi dobre a rozhovory s nimi si hráč prekvapujúco obľúbi. Príjemnou zmenou oproti iným hrám je, že pri diskusii sa hra "neprepne" do akéhosi filmového módu, ale hráč sa môže naďalej po scéne slobodne pohybovať a priatelia sa pri rozhovore s ním za ním otáčajú. Niekedy dokonca od Gordona požadujú nejakú drobnú akciu, takže sa hráč nikdy nenudí alebo necíti len pasívnym poslucháčom. Takto si predstavujem dobré skríženie hry a filmu!

Jadro hrateľnosti však tvorí akcia, prekladaná jednoduchými logickými hádankami, ktorých vyriešenie je potrebné pre ďalší postup v hre. Ste zvedaví, aký prvok vnáša do zaužívaných princípov Half-Life 2, aby sa odlíšil od konkurencie? Odpoveď je geniálne jednoduchá a jednoducho geniálna – VYUŽITÍM FYZIKY PRE HRATEĽNOSŤ! Skeptici si teraz poklepkajú na čelo so slovami "Pfff... Cave Troll vynašiel teplú vodu. Fyzikálny systém Havok sa predsa používa v hrách už niekoľko rokov!". Pravdu majú len čiastočne: doterajšie hry využívali fyziku nanajvýš preto, aby sa zlikvidovaní nepriatelia naturalisticky kotúľali po schodoch alebo aby sa zasiahnutý drevený sud rozpadol na jednotlivé dosky a tie sa prirodzene rozkotúľali po okolí. Všetky tieto vizuálne čerešničky na torte využíva Source engine (ktorý poháňa Half-Life 2) s rovnako vynikajúcim efektom, ako to už predviedol v Counter Strike: Source. V CS: Source, ani v žiadnej inej hre však nenájdete gravitačnú pušku!

Gravitačná puška je jedna z najoriginálnejších zbraní v histórii strieľačiek, na ktorú sú vo Valve právom pyšní a v akcii ste ju mohli vidieť už v prezentačných videách hry. Každý predmet v Half-Life 2 má určitú hustotu a hmotnosť, pričom gravitačná puška má schopnosť zdvihnúť predmet v určitom hmotnostnom limite a vy sa môžete rozhodnúť, ako s ním ďalej naložíte. Rúti sa na vás mimozemský headcrab, ktorý sa vám túži prilepiť na tvár podobne ako facehugger z Votrelca a spraviť z vás bezduchú zmutovanú bábku, kým vás nevysaje na kosť? Použite primárny útok pušky a potvora odletí na opačný koniec miestnosi, kde ochutná namiesto vás stenu. Hodil po vás nepriateľský vojak granát? Prečo ho sekundárnou funkciou pušky nezdvihnete a nehodíte mu ho nazad? Neviete sa dostať na druhé poschodie domu, v ktorom nálož odpálila schodisko? Použite gravitačnú pušku na zodvihnutie povaľujúceho sa nábytku, tehál a odpadu a spravte si schodisko, aké vám srdce ráči! Vidíte cez okno domu, že vstupné dvere sú zatarasené závorou? Jednoducho ju znútra nadiaľku odstráňte gravitačnou puškou (príklad spomínaného puzzle)!

Možno vám nasledujúci monológ pripadá ako dialóg Horsta a Jána vo WS Teleshoppingu, kým však neuveriteľnú slobodu hry nevyskúšate, neuveríte. A zoznam zaujímavých zbraní zďaleka nekončí – okrem kúskov známych už z prvého Half-Life (pištoľ, revolver, poloautomatická puška s vrhačom granátov, kuša so žeravým kusom ocele namiesto munície) hra ponúka aj niekoľko originálnych noviniek, z ktorých budete mať najväčšiu radosť, ak vám ich neodhalím tu, ale sa s nimi zoznámite sami. Nasaďme vám len malého chrobáka do hlavy – pomocou jednej z nich sa stane váš úhlavný nepriateľ veľmi vítaným priateľom :). Napriek širokej škále zbraní nemožno o žiadnej z nich povedať, že je zbytočná. Každá sa dá použiť špecifickým spôsobom na určitý druh nepriateľa, ktorých je v hre pomerne veľké množstvo a ich pestrosť si nezadá so sortimentom ZOO – popri miniatúrnych mechanických lietajúcich pílach vás budú otravovať rôzne druhy cca štvrťmetrových headcrabov, úbohí ľudia zmutovaní mimozemským hostiteľom na nepoznanie, hmyzoidné monštrá nie nepodobné potvorám z filmu Starship Troopers, po zuby ozbrojené a obrnené helikoptéry ale i impozantní Strideri – mechanické monštrá vysoké ako budova.

Myslíte, že sme sa dostali na koniec zoznamu zaujímavých prvkov hry? Zďaleka nie! Samostatnú pasáž si zaslúžia herné úrovne, ktorých atmosféra v hráčovi evokuje rôzne filmy či knižky. Ošarpané paneláky, zdevastované volgy a torzá nákladných Tatroviek v City 17 evokujú spomínané majstrovské Orwellovo dielo a dá sa povedať, že tak nejak by vyzeralo o 50 rokov naše hlavné mesto, keby nenastal pád železnej opony (nápad na inšpiráciu vo východnom bloku do tímu pravdepodobne priniesol rumunský dizajnér). Bezútešná piesková krajina okupovaná hmyzími potvorami pripomína zasa Hviezdnu pechotu. Opustená dedinka neďaleko City 17 mení vďaka zmučenému kričaniu bezduchých mutantov atmosféru hry na akýsi Resident Evil. Pasáž, v ktorej si zasa musíte dávať pozor na mušku ostreľovačov v zdevastovanom meste nie je nepodobná futuristickej verzii Nepriateľa pred bránami. Jazdenie na vznášadle či aute po bezútešnej krajine pripomenie Šialeného Maxa, záver hry zasa Akty X... v Half-Life 2 sa skrátka zbieha široké spektrum hollywoodskej produkcie a ak ste voči nej čo len trošku pozitívne naladení, hra vás jednoducho nesklame...

GONG!!! Limit na recenziu vypršal a dokonca som ho prekročil o trojnásobok. O hre by sa dalo rozprávať hodiny, tie však môžem stráviť hraním Half-Life 2 a preto k nemu od vás po záverečnej rekapitulácii sebecky odbehnem :).

GRAFIKA 10 / 10

Do finále o najlepšie vyzerajúcu hru súčasnosti sa dostali v priebehu jedného roka hneď traja silný reprezentanti: Doom 3, Half-Life 2 a Far Cry. Z pohľadu na obrázky alebo videá je víťaz jasný – napriek obrovskému množstvu skutočne impresívnych efektov Doom 3 stráca dych, pretože jednoducho nedokázal vytvoriť uveriteľné, konzistentné a variabilné prostredie, nehovoriac o pomalosti a hardwarovej náročnosti hry. Ťažkou zbraňou Far Cry sú nádherné exteriéry, dych vyrážajúca vodná hladina a kompaktné úrovne. Druhý Half-Life sa však nelimitoval na jedno prostredie, ale prináša realistické, súdržné a uveriteľné úrovne počas celého (veľmi variabilného) putovania Gordona Freemana - počínajúc City 17 evokujúcim futuristickú Petržalku, pokračujúc cez krajinu zničenú votrelcami a bojmi, až k hardcore sci-fi finále záveru. Geometria úrovní nepostráda fantáziu, hru so svetlom a priestorom, textúry sú krásne detailné a vizuálne efekty vyrážajú dych. Najväčšiu poklonu si však pravdepodobne zaslúžia postavy, ktorým sa vyhla módna vlna normal-mappingu meniaceho postavy na lesklé plastové bábky, ale autori sa koncentrovali primárne na detail. Každá postava má okrem charakteristického štýlu obliekania nejakú drobnosť (šperk, zranenie, nesúmernosť, zaujímavú črtu), vďaka ktorej pôsobí ľudsky a prirodzene, ale jej najväčšou devízou je mimika. Popri netradične kvalitnej synchronizácii úst postáv s hovorenou rečou Valve venovali nezvyčajné úsilie na vytvorenie emócií hrdinov – keď sa hnevajú, na čele sa im tvoria vrásky. Keď sa smejú, oči sa im mierne privrú. Keď sa hnevajú, zovrú pery a zomknú obočie... možno drobnosť, ale nepozostáva reálny svet práve z drobností?

INTERFACE 10 / 10

Užívateľské prostredie pokračuje vo vyšľapanej a osvedčenej cestičke, ktorú vytvorili predchádzajúce strieľačky a ak ste sa predtým stretli s Half-Life 1, nebudete mať s ním žiaden problém. Hra neobsahuje žiadny špeciálny tutoriál pre nových hráčov a učenie prebieha priamo v akcii; je teda veľmi hladko zakomponované priamo do dizajnu úrovní. Určitá skúsenosť so žánrom FPS je síce vítaná, avšak krivka náročnosti hry je dostatočne ústretová aj voči začiatočníkom. Vo chvíľach, keď sa v hrateľnosti objaví niektorý z originálnych prvkov Half-Life 2 (napríklad manipulácia s gravitačnou puškou), na obrazovke sa zjaví stručná nápoveda o funkčných klávesoch a hráčovi je veľmi prirodzenou cestou ponúknutá herná situácia, kde má dostatočný čas zoznámiť sa s konkrétnou zbraňou či funkciou.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Od chvíle, keď som zhliadol záverečné titulky Half-Life 2 už uplynulo niekoľko dní a napriek tomu ma neprestáva baviť len tak si otvoriť niektorú z kapitol hry a znovu prejsť niektorú z pasáží hry, ktoré sa mi vryli do pamäte. Týchto momentov nebolo málo a nemôžem nevysloviť úprimné uznanie nad množstvom fantázie, ktoré z každej úrovne tryská. Zbesilé akčné pasáže s tuhými a živočíšnymi votrelcami striedajú pokojnejšie chvíle, pri ktorých treba rozmýšľať nad ďalším postupom a zaujimavým spôsobom manipulovať s predmetmi na scéne. Vzápätí nasleduje napríklad jazda na nejakom dopravnom prostriedku, rozhovor s priateľskými postavami, taktický boj proti prefíkaným vojakom... skrátka zakaždým, keď hrozí čo i len najmenšia známka repetitívnosti, hra okamžite predvedie najakú dych vyrážajúcu lokáciu alebo vypečený moment či už v príbehu, alebo hrateľnosti. Vďaka tejto variabilite som bol svedkom nevídaného javu – dvaja moji kolegovia s bytostným odporom k strieľačkám si spontánne preniesli stoličku vedľa mňa a len tak niekoľko hodín (!) sa dívali na hru. Keď som im oznámil, že Half-Life 2 bol zdolaný, bol som požiadaný o predvedenie poslednej kapitoly hry... na konci záverečných titulkov sa obaja rešpektom sa zhodli: "OK, tak TOTO si zahrám!" :-).

MULTIPLAYER (viď recenziu na Counter Strike: Source )

Napriek tomu, že tvorcovia otvorene koketovali s myšlienkou hry viacerých hráčov vo svete Half-Life2, hra túto možnosť neobsahuje. Ako súčasť všetkých balíkov* Half-Life2 je však ponúkaná najpopulárnejšia sieťová hra súčasnosti Counter Strike: Source, ktorého kvalitám sme venovali špeciálny článok.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Ozvučeniu hry prakticky niet čo vytknúť: špičkový a veľmi prirodzený dabing robí detailné herné postavy ešte vieryhodnejšími. Zvukové efekty sú nádherne ostré a herné lokácie oplývajú bohatým množstvom ruchov. Hra teda znie príjemne autenticky a táto realistickosť je len umocnená, ak ste vlastníkmi kvalitnejších zvukových kariet - v takom prípade budú vaše uši priasť blahom pri rôznych materiálových skresleniach zvuku, Dopplerovom efekte alebo ozvenách. Jednoznačne odporúčame okúsiť Half-Life 2 na "vytúrovanom" priestorovom zvukovom systéme (hra podporuje všemožné kombinácie až po 7.1 surround), vďaka ktorému sa do diania na obrazovke ponoríte ako po masle!

HUDBA 9 / 10

Soundtrackofilov hudba v Half-Life 2 určite nesklame. Hra ponúka fantaskné elektronické skladby pri každom významnejšom momente deja a premyslene využíva hudbu na budovanie atmosféry alebo aj odmeňovanie hráča po obzvlášť ťažkom boji. Ak by však bolo skladieb o niečo viac alebo by trvali dlhšie, nikto by sa na tvorcov nenahneval ;-).

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 10 / 10

Náročnosť hry je neobvykle dobre vyvážená a hra sa dá pri troške potu a snaženia dokončiť i na najvyššom stupni bez toho, aby hráča frustrovala. Prvý diel Half-Life ohromil v roku 1998 okrem iného aj fantastickou umelou inteligenciou oponentov, ktorí sa pri útoku na Gordona navzájom koordinovali a taktizovali. Je paradoxné, že za celé tie roky len malé množstvo titulov dokázalo túto nastolenú latku prekonať (námatkou: Far Cry). Half-Life 2 síce nie je z tohoto hľadiska prevratný do takej miery, ako jeho predchodca, hráči však sklamaní nebudú. Správanie oponentov sa líši od živočíšneho druhu - pokým votrelecké insektoidy útočia priamo, zúrivo a v skupinách bez ohľadu na vlastné straty, ľudskí oponenti sa nenechávajú hlúpo vylákať pred čakajúcu hlaveň, ale radi namiesto seba pošlú granát, alebo sa vás snažia obkľúčiť. Navyše, na každého nepriateľa platí ina stratégia a často iná zbraň. Je veľmi zábavné hľadať trik, ktorý na konkrétneho nepriateľa platí a ešte viac adrenalínu prináša realizácia daného triku, ktorá nemusí byť vždy jednoduchá.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 10 / 10

Half-Life spôsobil žánrovú revolúciu a tlak na Valve pri vývoji Half-Life 2 bol preto skutočne obrovský. Napriek tomu sa hre podarilo to, čo čakali naozaj len najväčší optimisti: posúva stanovené hranice ešte ďalej! Tie najlepšie vlastnosti prvého dielu sa vracajú okorenené množstvom originálnych prvkov, priam až maniackym zmyslom pre detail a permanentným prívodom zábavy – to všetko bez pocitu déja-vu. Half-Life 2 je nie len dôstojným nasledovníkom kultového predchodcu a superhorúci kandidát na hru roka, ale spolu s prvým Doomom, prvým Half-Life, sériou No One Lives Forever a nedávnym prekvapením v podobe Far Cry jednou z najlepších FPS v histórii.

...Stále čítate? Ešte ho nemáte? Ak ste aspoň trochu FPS pozitívny, NAPRAVIŤ!

* Na trhu sú dostupné tri rôzne verzie Half-Life 2:

Bronze: Half-Life 2, Counter-Strike: Source

Silver: Bronze plus Half-Life 1: Source, Day of Defeat: Source a staršie hry od Valve cez Steam

Gold: Silver plus HL2 postery, strategická príručka, soundtrack, klobúk, zberateľská krabica, pohľadnice a ďalšie

DRUHÁ STRANA MINCE od Stana Bandziho 10 / 10

S recenziou kolegu Cave Trolla nemôžem nesúhlasiť. Aj keď som pri každej očakávanej hre vždy aspoň trošku skeptický, Half-Life 2 naplnil moje najtajnešie sny. Dovolím si tvrdiť, že po všetkých stránkach prekonal svoj prvý diel, ktorý je mnohými považovaný za najlepšiu strieľačku všetkých čias. Aj keď by som čierno-bielo nevyhlásil, že HL2 je na tom po grafickej stránke lepšie ako Doom 3 či Far Cry, grafika obsahuje mnoho revolučných prvkov. Je to už spomínaná animácia postáv, ale treba vyzdvihnúť napríklad aj úžasné particle efekty, či kvalitné pokrokové osvetlenie, využívajúce plne možnosti súčasných grafických kariet. Absolútne dokonalý je design úplne všetkých lokácii, na ktorom je vidieť strašné kvantum odvedenej práce. Ani chvíľočku vás hra nenudí, skôr než stihnete čo i len pomyslieť na nudu vám prinesie niečo nové, celkom očarujúce. Okrem intenzívnych bojov sa stretnete aj s prekvapujúco inteligentne postavenými hádankami. Osobne pokladám za dôležité aj najlepšie zvukové efekty v histórii akčných hier (prekvapený som bol aj kvalitou soundtracku), ktoré spoločne s fyzikálnym modelom (o ňom sa toho popísalo už dosť...) vytvárajú neopakovateľne intenzívny zážitok z bojov. Od začiatku až po koniec máte však stále v hre pocit, že hráte Half-Life, avšak bavíte sa lepšie ako v roku 1999. Half-Life 2 je krajší, dokonalejší, prepracovanejší, omnoho akčnejší i dospelejší titul. I keď som už hodnotil desiatky hier rôznymi hodnotiacimi systémami, ešte niekdy som neudelil absolútne hodnotenie. Až doteraz. Half-Life 2 nemohol byť lepší...