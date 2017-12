Star Wars: Battlefront - klony sa klonujú a útočia

Star Wars: Battlefront sa necháva inšpirovať hrou Battlefield 1942, ktorá je bezpochyby jedna z najúspešnejších multiplayeroviek. Bude však aj rovnako zábavná? Dozviete sa v recenzii.

18. nov 2004 o 15:07 Tomáš Koza

Battlefield 1942 je bezpochyby jedna z najúspešnejších multiplayerových hier, svedčí o tom počet predaných kusov a množstvo hráčov na serveroch. Ľudia z Lucas Arts si preto povedali: „Prečo tento nápad nevyužiť v Star Wars vesmíre?“. Cieľ s akým hru vytvárali je pre nás nepodstatný, ak svoju prácu odviedli dobre a dali do toho všetko... a buďte si istí, že Lucas Arts nám ani tentokrát nepredkladajú nudnú paródiu na hru. Aj keď úspech tejto hry je otázny...

Star Wars: Battlefront (SWB) je teda „obyčajnou“ kópiou Battlefield 1942 (BF1942), čo sa hernej koncepcie týka. Máte jedno bojisko, množstvo hráčov a tucet vozidiel. Čo je ale na tom všetko skvelé, je že sa to všetko odohráva na veľmi známych miestach (pre fanúšikov Star War, samozrejme) ako napríklad Tatooine, Hoth, Naboo, Endor atď. Každá mapa je teda umiestnená do hodnoverného prostredia Star Wars a pritom žiadne dve nie sú podobné. Nemyslím teraz len v prostredí, v ktorom sa odohrávajú, v bojovej technike, ktorú v nich môžete ovládať, ale aj počtom zúčastnených strán. V SWB oproti BF1942 sa totiž v niektorých mapách boja zúčastňuje aj neutrálna strana. Napríklad Gungani na Naboo alebo púštni ľudia na Tatooine.

Otázka ktorú si niektorí z vás už určite položili je: "do ktorej série Star Wars je hra zasadená?" Odpoveďou poteším určite všetkých. SWB môžete hrať za Impérium a Rebelov alebo ak chcete za Republiku a obchodnú Federáciu. Takže sú v hre prítomné v podstate 4 strany, samozrejme ich ale nemôžete medzi sebou kombinovať, takže Republika nikdy nebude bojovať s Rebelmi atď. To, že sú v hre dve časové obdobia znamená, že si môžete zajazdiť vo viacerých vozidlách. Nechýbajú samozrejme X-Wingy, Tie-Fightery, AT-ATčka (zastrieľate si dokonca aj s týmto veľkým mackom) alebo vznášadlá Republiky a staré známe tanky Federácie. Podobne ako v BF1942 si aj tu vyberáte jedného z 5 vojakov: soldier, sniper, pilot, raketometčík alebo špeciálna jednotka. Posledná menovaná je u každej strany iná, napríklad wookie, jet trooper alebo cyklo droid.

GRAFIKA 9 / 10

Pôvodne som si myslel, že hra pobeží na upravenom engine BF1942, našťastie moje domnienky sa nepotvrdili a autori si vytvorili vlastný. Nový engine, na ktorom hra beží plne vyhovuje dnešným štandardom, vizuálne efekty, textúry a animácia sú výborné. Design levelov je tiež veľmi silnou stránkou hry. No a nakoniec je to motion blur efekt, ktorý je prítomný všade v hre. Je otázne, či sa toto rozmazávanie bude páčiť každému. Môj dojem z neho je ale vysoko pozitívny, pôsobí počas boja veľmi efektne. A navyše určite zakrýva všetky nedostatky grafiky. Engine mi naviac pripadal rýchly a dobre optimalizovaný.

INTERFACE 9 / 10

Hneď po spustený na vás hra vyletí s netradičným hlavným menu, na ktoré sa pozeráte z iného uhľa ako ste zvyknutí. Keď zistíte, že to nie je spôsobené poruchou vášho monitora, tak si uvedomíte, že aj takéto veci sa dajú spracovať originálne. K tomu navyše patrí naozaj pekný loading máp. Interface v hre je úplne nenápadný, veľmi dobre spracovaný a je samozrejme celý klasicky starwarsovský.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Hra síce nie je tak úplne orignálna, v podstate sa jedná o kópiu BF1942. A ako to už u Lucas Arts býva zvykom, nájdete tu aj niečo naviac. Okrem dvoch singleplayer kampaní ktoré sú popretkávané snímkami z filmov, je tu aj Galactic Conquest mód, ktorý vám dáva istý dojem slobody. Vyberáte si v ňom planétu, na ktorú chcete útočiť a potom planetárny bonus (lepší tréning pre vojakov, rytier jedi, sabotáž atď). V porovnaní singleplayerov teda jednoznačne víťazí SWB.

MULTIPLAYER 7 / 10

BF 1942 bol zameraný predovšetkým na multiplayer, takže sa to dá očakávať aj od SWB. Obidve hry sú po sieti samozrejme úplne super. SWB je ale predsa len v niečom trošku iný. V BF1942 mi všetky strany pripadali až príliš rovnaké. Tu sa od seba strany oveľa viac líšia, či už je to v sile vozidiel, v špeciálnych jednotkách alebo neutrálnych národoch. Na žiadne väčšie výkyvy vo vyrovnanosti som nenarazil. Je tu ale jeden dosť veľký prešľap, ktorého sa autori dopustili a tým je, že po oživení ste hneď zraniteľný ako všetci ostatní. Takže sa dosť často stáva, že nejaký magor sa postaví na miesto, kde sa všetci oživujú a s tankom už len zbiera fragy, čo dokáže vážne naštvať. Takže aj keď by teoreticky mala hra mať výborný multiplayer, s touto chybou ho teda určite nemá. Neviem, či je to len veľmi zvláštna náhoda, ale pingy na internete som mal dosť zlé a to mám 10Mbitovú linku, pravdepodobne je asi zlý sieťový klient, čo však nemôžem presne posúdiť.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Ozvučenie je kvalitné a zvuky sú klasicky starwarsovské. Viac niet čo dodať.

HUDBA 9 / 10

Ďalšia položka pri ktorej je hodnotenie u hier od Lucas Arts dopredu jasné. Soundtrack je samozrejme totožný s tým filmovým, takže aj v tomto prípade si myslím, že sú všetky ďalšie debaty zbytočné.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

A.I. jedincov je... hm, rozhodne som videl už aj lepšiu. Boti pôsobia miestami dosť rozpačito, niekedy len tak stoja a čakajú. „V jednote je ale sila“, ako sme si práve včera pripomínali. A ako celok totiž postupujú boti organizovane a dosť často som bol až prekvapený tým, že prehrávam a nedokážem s tým nič spraviť. Navyše sú aj na CPU menej nároční na rozdiel od BF1942. Náročnosti nemám čo vytknúť, ako som už povedal, počítačoví nepriatelia dokážu veľmi často prekvapiť, a sú dobrými súpermi.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Všetky stránky hry boli ohodnotené a popísané, na záver už len malá úvaha. Star Wars: Battlefront je výborná hra na jednej strane, na druhej strane je to kópia už existujúcej hry, na strane ďalšej ma osobne veľmi bavila. Možno aj preto, že som veľký fanúšik Hviezdnych vojen. To sa však nedá povedať o všetkých hráčoch, takže si myslím, že BF 1942 v popularite a hrateľnosti určite neporazí... Napriek tomu je to kvalitná hra (len dúfam, že ten „detail“ v multiplayeri vyrieši najbližší patch).