Xbox 2 v troch rôznych verziách?

12. nov 2004 o 19:07 Juraj Chrappa

Aké sú medzi jednotlivými verziami rozdiely? Xbox Next a Xbox Next HD sú v zásade takmer rovnaké, len tá druhá menovaná bude obsahovať navyše hardisk. Zabudovaný disk by teoreticky umožňoval ďalšie funkcie ako spätnú kompatibilitu s Xboxom, mediálny jukebox alebo dokonca nahrávanie videa.

Scenár s rôzne vybavenými verziami ďalšieho Xboxu nie sú až také nerealistické. Podobný krok sa dokonca očakáva od Sony s ich Playstation 3. Predpokladá sa, že na trhu sa objaví čisto herná PS3 a druhá s hardiskom a multimediálnymi funkciami.

Nečakané funkcie však bude mať Xbox Next PC, ktorá by okrem Xboxu Next mala obsahovať aj plnohodnotné PC schopné prehrávania multimédií a spúšťania klasického PC softvéru a hier. Medzi základné funkcie má patriť browsovanie na internete a chatovanie. Pribalená by mala byť napalovačka, bezdrôtová klávesnica a myš. Technická špecifikácia hovorí o menšej veľkosti oproti pôvodnému Xboxu, na druhej strane však nebude možný upgrade procesora ani pamäte.

Problémom verzie so zabudovaným PC, a ktorý svedčí proti jej existencii, je najmä fakt, že Xbox 2 pobeží na čipe PowerPC, ktorý je nekompatibilný s Windowsami od Microsoftu. V tom prípade by je tu možnosť emulácie napríklad cez softvér VirtualPC od Microsoftu. To sú však už iba čisté špekulácie. Viac sa určite dozvieme od Billa Gatesa na Consumer Electronic Show v januári 2005, keď sa očakáva prvé verejné predstavenie nového Xboxu.