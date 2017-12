Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude - nové erotické dobrodružstvá známeho smoliara

12. nov 2004 o 9:37 Ján Kordoš

Každá hra má svojho hrdinu, ktorý predstavuje všetko zosobnené dobro celého sveta, najprirodzenejšiu krásu pani prírody, um najvyššej možnej miery. Jednoducho spasiteľ a záchranca sveta. Larry bol iný - malý, škaredý, nemotorný, drzý, škodoradostný, podlízavý a bez úspechu u žien. Welcome back, Larry!

Pozorný čitateľ (a máme ich dosť) už dostáva nutkanie kliknúť na pridanie príspevku do diskusie. Dôvod? Starý Larry sa totiž nevracia, na scénu nastupuje synovec Larry Lovage, ktorý však trpí rovnakými neduhmi ako jeho strýko, trápia ho navlas podobné problémy ako u staršieho kolegu, len ich rieši úplne inak. Zamávame starej dobrej adventúre, nastupuje totiž moderný šat, plný pubertálnych vtipov, náznakov vagíny a penisu pri tej najmenšej príležitosti (samozrejme za podpory ovácií na strane mládeže), troch rozmerov a hlavne jednoduchosti. Preto mi pripadá stručný výpis Larryho starších dobrodružstiev pod taktovkou Ala Lowea úplne zbytočný. Magna Cum Laude sa vybral úplne opačným smerom.

Príbeh je primitívny, bez zložitej zápletky, zvratov, prípadne podmaňujúcej atmosféry, že po pár minútach hrania naň zabudnete. Ako som už vyššie spomínal, hrdinom sa stáva mladý Larry Lovage s povesťou toho najposlednejšieho losera na svete. Keby bol posledným mužom planéty, zrejme by ľudstvo vyhynulo, ale to zistíte sami pohľadom na jeho telesnú schránku. Je plný sexuálnej energie, pri pohľade na poodhalené ženské stehno sa mu rozširujú zreničky, ale to zrejme každému jedincovi, ktorý má reprodukčné orgány vonku a nie uložené v tele. Larry je neobľúbený, nikto ho nechce a preto sa rozhodne preraziť v televíznej show Singles a dokázať tak celému študentskému mestečku, že nie je až taký loser. Obnáša to balenie dievčat v nelineárnom prostredí a to je všetko.

Umenia tanca (miešania nápojov, skokov na trampolíne, vytvorenia make-upu atď.) závisí na vašom postrehu a v správnom poradí stlačených kláves. Napríklad pri tanci študentka-objekt vykríkne: "down, down, up, right", predvedie tanečný kúsok a Larry to po dáme zopakuje stlačením kláves dole, dole, hore, vpravo.

Nebudeme si nič nahovárať, ale natankovanie slečny alkoholom je aj v skutočnosti najúčinnejšou metódou na spriaznenie duší. V Magna Cum Laude hráte priblblú minihru, pri ktorej stačí stlačiť primerane rýchlo za sebou klávesu dole a hore. Hádžete totiž mince do pohára, pričom peniaz hodíte o stôl a ten sa odrazom musí dostať do pohára. Podivná forma zábavy a kým som prišiel na princíp, ktorý úspešne funguje, stratil som asi polovicu svojho duševného zdravia. Keď minca skončí v pohári, musí sa protivník napiť a je krajne nevhodné, aby sa to stalo mladému Larrymu.

Beháte po študentskom mestečku, zbierate drobnosti (peniaze) a hlavne sa snažíte získať si ženskú priazeň. Občas musíte v tesnom časovom intervale pozbierať X predmetov. Počas hrania natrafíte na množstvo ďalších maličkostí a to všetko za účelom sexu. Zo začiatku nebude Larry úspešný, ale postupne sa prepracuje aj k záležitostiam pikantného charakteru a hlavná postavička si dokonca „vrzne“. Všetko bez väčších problémov pokračuje ďalej, vydáte sa do mesta, prestíž si musíte vybudovať aj vhodným šatníkom, ale stále si pripadáte ako v hre pre malé deti, len tu sa tu na vás z každého rohu vytŕčajú ženské mliečne žľazy. Stačí to náročnému publiku?

GRAFIKA 8 / 10

Komixový šat hre padne ako uliaty a podobné pikantne zamerané hry si priam tento druh nadhľadu pýtajú. Spracovaniu dominuje menej detailné prostredie hrubými prechodmi a nižšou paletou farieb. Postavy majú menší manga nádych – ale skutočne len taký maličký (veľké oči, bujné poprsie), všetko je v rámci správnej uvoľnenosti bez nenávistných pohľadov mravokárcov. Charaktery pobrali viac detailov ako okolie a vidieť to aj na ich animáciách, ktoré vynikajú svojou precíznosťou a dokonalosťou. A samozrejme vyvinutý ženský hrudník sa pri skokoch na trampolíne reálne vznáša :).

INTERFACE 7 / 10

Je jednoduchý, ovládanie postavičky sa naučíte behom pár sekúnd, ovládanie minihier máte vysvetlené pri nahrávaní, takže všetko je v pohode. Občas vám pri niektorých hrách spôsobí problémy kamera svojou úžasnou snahou zachytiť postavu v tom najfilmovejšom zábere, čo vás väčšinou stojí zúfalý reštart. Keď sme už pri tom reštarte. Je niekoľko možností ako splniť úlohu. Okrem klasickej voľby „Try again“ (poklesne vám však rating, ten sa však dá ľahko dohnať) som prvé dve hodinky po neúspešných pokusoch neustále „loadoval“, lenže položka pre nahranie hry bola len v hlavnom menu a tak som musel pred každým nahraním staršej pozície opustiť hru, vrátiť sa do main menu a tu si nahrať uloženú hru.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Úprimne sa priznám, že pri hraní ma udržal len sexuálny podtón. Hranie primitívnych detských hier nájdeme v tituloch zameraných na mladšie publikum (napríklad Príbeh Žraloka) a Magna Cum Laude pre mladších nie je určená – jednak sa k prvému obnaženému ženskému telu treba prebojovať za určitý čas (a skutočné nahé devy nájdeme na nekonečných vlnách internetu po pár sekundách) a kvôli niekoľko sekundovej animácii sa to neoplatí.

Takže nový Larry obsahuje detsky ľahké úrovne (nemyslím náročnosťou, ale systémom) na sexuálnom podklade. Chvíľu to človeka baví, ale po hodinke hrania ma pri živote držali už nové slečny pri loadingu. Vždy viete, čo máte spraviť, kam ísť a ako budete postupovať ďalej – pomôckou je tzv. Black Book, kde nájdete všetko podstatné od questov, štatistík až po bonusy. Neustále sa opakujúce herné elementy však nedávajú Larrymu veľkú šancu na úspech v oblasti hrateľnosti.

MULTIPLAYER

Hra ho logicky neobsahuje, ani si neviem predstaviť ako by v hre vyzeral.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvuky sa dajú minimalizovať na dabing postáv, ten je zvládnutý na výbornú. Zamrzí však absencia titulkov. Náročnosť anglického jazyka sa automaticky zvyšuje sústredením sa na iné veci. Nie, nemajte ma znovu za prasa, myslím na ovplyvnenie smeru uberania sa dialógu pri vyššie spomínanom pohybovaní sa spermiou. Ja osobne som zvládal len jednu vec naraz (čím sa potvrdilo známe pravidlo, že mužská časť ľudstva dokáže robiť len jednu vec naraz, ale nežné pohlavie dokáže toho viac v jeden moment). Nadabované sú aj niektoré úlohy, takže postavička na vás kričí (máte to však aj graficky znázornené, čo máte stlačiť) „left, right, up, left, down, button, button up“, avšak pri rýchlom slede sa to celé zleje do jedného príšerného zvuku, kde sa vždy odsekne pár posledných hlások a okamžite začína nové slovo. Smial som sa aj ja. Ale len prvýkrát. Inak zvuky okej, vzruchy z okolia si takmer nebudete všímať.

HUDBA 3 / 10

Občas zaznie nevtieravá melódia, žiadnu si v tomto momente nevybavujem, čo svedčí o tom, že ma žiadna nezaujala.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Zo začiatku je všetko jednoduché, no ponorením sa do hry začne prituhovať a niektoré kombinácie sa nedajú zvládnuť. Je to skôr náhoda, ak sa vám podarí prejsť jednu časť so spermiou bez výraznej straty dôvery dievčiny alebo pri krkolomne rýchlych stlačeniach kláves moje reakcie pripomínali skôr spomalený film, čo som však okamžite znegoval pri hraní UT. Po niekoľkých neúspechoch sa vás hra spýta, či chcete znížiť náročnosť a hra sa tak stane viac prístupná.

Aj tak ide skôr o náročnosť psychickú, hranie dokola tých istých vecí ma dokáže priviesť k mikrospánku, kedy s takmer zavretými očami robím veci už len automaticky a možno by ma prebrala viac než poodhalená Alizée v mojej posteli (dobre, ona by ma v podobnej situácii URČITE prebrala), ale podobné stavy nemám rád a v Magna Cum Laude sa vyskytujú dosť často.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Nedávno bežal v nemenovanej TV American Pie a nového Larryho by som k nemu mohol prirovnať. Nie je to až tak zábavné, niektoré vtipy sú podarené, nájdete tu príjemné spoločníčky, ale výsledný dojem je značne rozporuplný. Viac rozumu a menej monotónne sa opakujúcich maličkostí by hre určite pomohli. Lenže Larry musel ísť s dobou a odklon od tradičných adventúr mu istotne uškodil. Ako občasný relax, to beriem, ale za plnohodnotný titul Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude považovať nemôžeme.