Týždeň vo vede

(4. - 10. 11. 2004)

11. nov 2004 o 0:00

Francúzsko-americký tím astronómov na čele s Jeanom-Pierrom Maillardom z Institut d'Astrophysique v Paríži našiel v strede našej Mliečnej cesty druhú supermasívnu čiernu dieru. S hmotnosťou 1400 Sĺnk je však oveľa menšia ako prvá - tá má 4 milióny Sĺnk.

Tím Ralpha Lorenza z Arizónskej univerzity (USA) oznámil objav jasnej pozdĺžnej lalokovitej štruktúry, asi stuhnutého prúdu nejakej látky, na povrchu Saturnovho mesiaca Titan. O objav sa zaslúžil radar sondy Cassini počas jej októbrového preletu okolo Titanu.

Jacqueline Koziseková z University of New Orleans (USA) predložila dôkazy, že praveká tropická včela druhu Cretotrigona prisca záhadne prežila dlhodobé prudké ochladenie, predpokladané po dopade planétky, ktorý pred 65 miliónmi rokov vyhubil veľké dinosaury.

Spencer Lucas z New Mexico Museum of Natural History and Science (USA) tvrdí, že najdlhší známy živočích, praveký seizmosaurus (druh diplodoka), nemeral 52, ale "iba" 34 metrov. To je blízko dnešnej rekordérky, veľryby vráskavca ozrutného.

Tím toho istého bádateľa odvodil podľa fosílií z východokanadskej pláže, že naši štvornohí a päťprstí predkovia dobyli súš skôr, ako sa predpokladalo, už pred 345-359 miliónmi rokov.

Henrik Mouritsen z Universität Oldenburg (Nemecko) s kolegami objavil špecifické "skenovanie hlavou", ktoré robia sťahovavé vtáky ako penica slávikovitá (na obrázku) tesne predtým, ako orientujú svoje telá voči magnetickému poľu pred vzletom počas migrácie.

Hans-Peter Vornlocher z firmy Alnylam Pharmaceuticals (Nemecko) s kolegami našiel spôsob, ako interferenciou RNA, ktorá vlastne tíši neželateľnú aktivitu génov, znížiť hladinu cholesterolu. Zatiaľ iba v prípade myší - no tie sa nám naozaj dosť podobajú.

Sandile Williamsová z Cardiff University (Veľká Británia) s kolegami objavila bielkovinu, ktorá pomáha telu regulovať množstvo kyslíka v krvi. Je ňou enzým hemoxygenáza-2.

Tím Michaela Franka z Coloradskej univerzity (USA) zistil, že parkinsonovskí pacienti sa po úbytku neuroprenášača dopamínu učia zo skúsenosti zápornou spätnou väzbou lepšie a kladnou horšie ako zdraví ľudia. Ak sa im hladina dopamínu obnoví liekmi, je to naopak.

Podľa Roberta Essenhigha z Ohio State University (USA) katastrofu Titanicu, potopeného v dôsledku nedovolene rýchlej nočnej plavby oblasťou s výskytom ľadovcov, spôsobil vlastne pomalý požiar uhlia v prednom sklade 6, ktorý chcela posádka čo najskôr uhasiť v prístave.

ZDENůK URBAN