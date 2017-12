Atlantis Evolution - bájny svet ožíva

11. nov 2004 o 8:22 Mário Dubec

Človeka už občas nebaví byť stále v strehu, pobehovať a strieľať, alebo plánovať taktické útoky a budovať vojská. Občas si jednoducho chceme potrápiť mozgové závity. Byť vtiahnutí do deja a mať dobrý pocit, že sme k jeho priebehu značne prispeli. Nie len preto hráme adventúry. Po sériách ako Syberia či Myst je však už hráč adventúr pomerne rozmaznaný, nie len tak hocičo ho zaujme. Aký je ďalší prírastok do rodiny?

Príbeh sa točí okolo dvadsaťpäť ročného fotografa Curtisa Hewitta, ktorý sa v roku 1904 vracia z Patagónie, kde bol fotiť celú sériu pravdepodobne na svoju výstavu (o svoje fotky naozaj bojí). Loď Lemuria, na ktorej sa plaví, sa dostane do búrky blízko Bahám. Tu ste vpustení do hry. Dlho sa však na lodi neohrejete, vtiahnutí do víru sa po krátkej animácii ocitáte vo svete Novej Atlantídy. Trochu absurdná je tu hláška Curtisa, keď si poňho príde lietajúca loď a on len sucho zhodnotí, že v Londýne v jeho dobe ešte žiadne lietajúce lode neexistovali. (To len aby vás autori uistili, že už nie ste vo svojom svete :).

Počas hrania zistíte, že váš príchod bol predvídaný, predpovedaný a nevyhnuteľný a vaším cieľom je popri snahe dostať sa domov aj oslobodiť tento svet novej Atlantídy od despotických bohov (pozn. ide naozaj o novú Atlantídu, lebo stará bola zničená výbuchom sopky). Ku koncu príbehu vyjde najavo množstvo prekvapivých vecí a faktov, ktoré menia pohľad na príbeh. Nebudem ich však prezrádzať, lebo by ste prišli o potešenie z celej hry. A to najmä preto, že Atlantis: Evolution je hlavne o príbehu. Ten ako jeden z aspektov adventúr je naozaj zaujímavo prepracovaný. Nemožno nedodať, že koniec hry, resp. posledná animačka, mi tak trochu pripomína zakončenie tú z Dooma 3, vďaka čomu si autori nechali otvorenú cestičku na pokračovanie.

Silnou devízou tejto hry je okrem zaujímavého príbehu aj množstvo pekných animácií, ktoré sa využívajú najmä na presuny medzi lokalitami a pre posun príbehu. Pekne animované sú aj NPC, bodaj by nie, keď inštalácia má vyše 4GB!

GRAFIKA 8 / 10

Celý príbeh sa odohráva na pár lokalitách od už spomínanej lode a lietajúcej lode, cez dedinku nazvanú Komunita 49/4, les, podzemie, vzdušný palác bohov a „božie apartmány“. Prostredí síce nie je veľa, ale sú naozaj pekne vyrenderované, navzájom sa nepodobajú a nepôsobia meravo. Grafické prostredie je spracované síce ako 3D, teda vždy máte možnosť voľného pohľadu do strán ako v klasickej FPS z pohľadu hrdinu, objekty sú však len 2D (takže žiadna zbytočná záťaž na grafickú kartu ako bolo napr. v Uru: Ages Beyond Myst). Grafické prostredie môže fungovať v dvoch hlavných módoch, klasickom a hladkom (niečo ako antialiasing v 3D). Subjektívne som mal dojem, že pohyby v prostredí sú plné šmúh, čo trochu ťahá oči.

INTERFACE 6 / 10

Interface pôsobí trocha rozpačito. Hlavné menu je totiž hneď prvou hádankou. Žiadne klasické rozloženie ani názvy tlačidiel (ak na nich dlhšie nepodržíte kurzor). Spočiatku dokonca ani nebudete vedieť, čo sú tlačidlá a čo iba okolie, ale aspoň je to niečo osobité. Inventár hrdinu je prístupný cez pravé tlačidlo myši, vyberiete predmet a znova zatvoríte inventár. Veci používate vždy len na istý úkon, iba trikrát ich máte aktívne stále – na začiatku lampáš, neskôr debničku a vrece na schovávanie. Aktívne predmety, ktoré máte nájsť a vziať, sa dajú rozpoznať hneď na prvý pohľad. Medzi pozíciami sa presúvate typickým systémom point and click a prechod je skokový bez nejakej presúvacej animácie.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Je v zásade dobrá, príbeh a animácie vás drží za počítačom a úlohy vás neodradia. Občas však narazíte na nejaký problém, ktorý nie je vo vašej inteligencii. Napríklad v lese po tretíkrát máte za úlohu (ale to vlastne neviete :) nájsť zopár predmetov a je to dosť problém. Občas sa vám zdá, že chodíte stále dokola a popravde, zišla by sa nejaká mapa. Keď už aj viete, kde ste a kam chcete ísť, dostať sa tam tým „bludiskom“ nie je jednoduché. Môže vás to dokonca odradiť a skončíte s hraním Atlantisu. Ďalšou zaujímavou ale problematickou vlastnosťou je podobnosť s FPS. Raz za čas vás prenasledujú strážcovia alebo sa máte štýlom Splinter Cell (bez zabíjania) dostať cez lokalitu plnú nepriateľov. Takže sa pripravte na časté ukladanie a nahrávanie pozície.

MULTIPLAYER

Je to len adventúra, takže nič podobné tu nehľadajte (česť výnimkám ako Uru, aj tam to je všelijaké).

ZVUKOVÉ EFEKTY 4 / 10

Napriek tomu, že graficky pôsobia prostredia živo, skoro nič nevydáva zvuky. Je to škoda, keď nepočujete to, čo by ste mali (mohli). Tento deficit nedokáže nahradiť nijaká dobrá hudba.

HUDBA 4 / 10

Ako som už spomenul, asi som rozmaznaný, ale ani hudba nie je nič extra, ale na rozdiel od zvukov jej je aspoň pomerne dostatok. Nedopĺňa však atmosféru tak ako by ste to od adventúry čakali.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Atlantis: Evolution som mal dohranú za desať hodín, aj to len kvôli mnohým animáciám, ktoré zaberú veľa času (a to hovorím ako pochvalu). S návodom by ste ju mali za sebou za max. päť hodín. Nebudete potrebovať žiadne papieriky ani poznámky. Nie je tu toho veľa, čo si treba pamätať, až na jednu hádanku ku koncu hry. Úlohy a „hlavolamy“ robia hanbu svojím menám. (Mimochodom, ukážky zo všetkých máte v screenshotoch). Nuž, adventúra by mala byť aj o niečom inom, než len o príbehu a zbieraní vecí do inventára...

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Atlantis: Evolution je skôr pre tých, ktorí nemajú veľa času a nechcú sa trápiť nad hádankami, ale skôr si oddýchnuť pri ZAUJÍMAVOM príbehu a pekných videosekvenciách. Až na implementáciu FPS štýlu neprináša nič nové. Ak by som mal charakterizovať túto hru dvoma slovami: komerčná adventúra.