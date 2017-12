Vláda nevypracuje návrh na posilnenie postavenia informatizácie v SR

10. nov 2004 o 16:15 TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Vláda SR dnes rozhodla, že tento rok nevypracuje dokument na posilnenie inštitucionálneho zabezpečenia informatizácie spoločnosti.

Posilnenie inštitucionálneho rámca mal obsahovať dokument Návrh na posilnenie postavenia informatizácie v Slovenskej republike. S iniciatívou zrušiť túto úlohu prišlo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR. Ministerstvo odôvodňuje svoj krok tým, že posilnenie bolo de facto dosiahnuté vytvorením funkcie splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti v júni tohto roku. Kľúčovou úlohou splnomocnenca je koordinácia súčinnosti orgánov štátnej správy v tejto oblasti, ako aj koordinácia a realizácia aktivít vyplývajúcich zo Stratégie informatizácie spoločnosti a Akčného plánu.

"Návrh ako taký je síce v poriadku, no nie je v poriadku, že zatiaľ neexistuje splnomocnenec vlády pre informatizáciu. Tento návrh by bol logický len vtedy, ak by bol spolu s ním predložený aj návrh na vymenovanie splnomocnenca. V takejto podobe s ním nemôžem súhlasiť," uviedol člen Rady vlády SR pre informatizáciu Milan Ištván. Za predpokladu, že by vláda už splnomocnenca vymenovala, postačila by aj existujúca stratégia. Stratégia totiž obsahuje 38 úloh v oblasti informatizácie na tento rok. "Splnená bude však len jedna úloha, a to pripojenie všetkých škôl na internet. Ani školy však nezískali internet vďaka vláde, ale súkromnému sektoru. Otázkou teda je, aké z toho budú vyvodené závery," dodal Ištván k tejto problematike.

Zrušiť Návrh na posilnenie postavenia informatizácie považovalo za nesprávne pôvodne aj Ministerstvo spravodlivosti SR. Chcelo, aby bola táto úloha ponechaná až do menovania splnomocnenca. V rámci rozporového konania na úrovni ministrov však neskôr od svojej požiadavky upustilo.

Činnosť vlády v oblasti informatizácie dávnejšie kritizovala aj Asociácia telekomunikačných operátorov. Už v septembri na medzinárodnej konferencii I-com zdôraznila, že podpora vlády je skôr v deklaratívnej rovine. Ďalší nedostatok vidí asociácia v tom, že zatiaľ nebol vymenovaný splnomocnenec, hoci jeho štatút už existuje.