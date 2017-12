Pitfall: The Lost Expedition – milá plošinovka s prvkami adventúry

Džungľa nespí. Džungľa je ako živý organizmus – cez deň zamestnáva svoje „orgány“ a v noci sníva pestré, ale niekedy dosť strašidelné sny. Aspoň džungľa, do ktorej sa dostanete v hre Pitfall určite. Ak ste si už dávno túžili zabehať a zaskákať v tropickom

10. nov 2004 o 10:32 Marián Kluvanec

Džungľa nespí. Džungľa je ako živý organizmus – cez deň zamestnáva svoje „orgány“ a v noci sníva pestré, ale niekedy dosť strašidelné sny. Aspoň džungľa, do ktorej sa dostanete v hre Pitfall: The Lost Expedition určite. Ak ste si už dávno túžili zabehať a zaskákať v tropickom pralese a prežiť najnovšie dobrodružstvo á la Indiana Jones, máte teraz výbornú príležitosť!

Bez opletačiek, okamžite po úvodných tisíc obrazovkách a animáciách sa dostávate k ovládaču (ak nemáte pripojený gamepad, skúste klávesnicu;)) zasadený do nanajvýš kritickej situácie. Obkolesený ohňom, naproti pekelnému psovi v strede akejsi mohutnej stavby. Bez tutoriálu ho poraziť sa síce dá, veď ovládanie je intuitívne (ak teda máte tento žáner „naštudovaný“), ale aj tak je od tvorcov nefér, že nespravili výukovejší úvod. Navyše, táto scéna je síce uvádzacia, ale je spracovaná dosť chabo, čo by mohlo niekoho predčasne priviesť na zlé myšlienky... Ale po porazení netvora sa nám hlavný, inak komicky vyzerajúci hrdina v obleku Robina Hooda ibaže s nadmernou hlavou a smiešno-trápnou tvárou, rozhovorí o tom, ako sa sem vlastne dostal. Nasleduje enginová retrospektíva, predstavenie hlavných postáv, zrútené lietadlo, prvý level.

Pitfall je mimochodom titul starý ako firma Nintendo, ktorá ho priniesla na už ani neviem ktorú svoju konzolu. Vtedy, pravda, v 2D, ale podaril sa im kvalitný kúsok. Pôvodina bola mixtúrou akcie, behania, skákania a hľadania predmetov. Lost Expedition sa od originálu líši snáď len v tom, že je 3D. Okrem toho budete v hre zbierať rôzne artefakty, bojovať s domorodcami, čudnými dikobrazmi, šialenými paviánmi, ale aj nakupovať od unaveného šamana rôzne nové vychytávky, či predĺženia životnej energie. Tú si napĺňate aj v svetelnej studni. Navnadilo vás to? Ešte sa spolu mrknime na jednotlivé zložky hry.

GRAFIKA 7 / 10

Vizuál pripomína prvé levely Shreka, ale neľakajte sa, tu je grafika omnoho kvalitnejšia a hlboký prales, kvetinky, jaskyne, ľadový svet, tropický vidiek, to všetko vyzerá naozaj pekne, doladene, komiksovo štylizovane. Azda len enginové animácie by potrebovali ešte dotiahnuť do vyššieho stupňa kvality, plus celý projekt zaváňa tak trochu konzolovitosťou (nielen čo sa týka obrazu). Treba priznať 1 vec: Froggers´Adventures mal grafiku o kus lepšiu.

INTERFACE 5 / 10

Hral som ich na tucty, dobrých aj zlých behačiek, konzolových konverzií aj PC only titulov. Ale s ovládaním si autori na počítače poradia perfektne len veľmi zriedka (viď už spomínaný Frogger). Ani Pitfall nie je vzorovou ukážkou interfejsu, lebo aj s pripojeným gamepadom (hurá, opäť nám to vibruje!:-)) máte pri presnosti skokov občas riadne problémy. Lenže skákanie je jednou z hlavných aktivít hry! Stačí si zle natočiť kameru a prídete o jeden životný štvorček.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10



MULTIPLAYER

Nezbadal som ho nikde v menu...

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Z každého rožku trošku, toho sa drží táto gejma, kopírujúca zvuky prírody. Šušťanie kríkov, žblnkot vody, hukot vodopádu, alebo opičí vreskot sú fajn.

HUDBA 6 / 10

Domorodá alebo dynamická, orchestrálna, či elektronická? Hudba je vždy vec vkusu, no Pitfall stavia hlavne na zvukomalebné džungľové ruchy a orchester. Keď už sa veci dramatizujú, hudba tu nie je na zahodenie, tasí na vás jednu heroickú melódiu za druhou.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Je to rozporuplné. Naskriptovaní nepriatelia sú štandardom, ale hlúpe ovládanie kamery to celé mierne sťažuje. Ako aj (podľa mňa) zbytočný adventúrny moment...

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Pitfall: Lost Journey nie je zlá plošinovka, ale na PC by som uvítal niečo viac progresívneho, napr. Jaka z PS2. Pitfall len pripomenie časy klasiky, zabaví, potrápi, motivuje. Ale na špičku nemá... Už len kvôli rozporuplnej kamere, z ktorej sa vám pri obzeraní sa dokola zatočí hlava. Potom sa ťažšie orientujete, slzia vám oči a podobne. Aj posledný Sonic bol na tom takto, ale tam sa mi zdala zábava o čosi lepšia.