Röntgeny čítajú na diaľku

Ak sa dostanete v Spojených štátoch po úraze neskoro večer do nemocnice, röntgenový snímok vašej zlomenej nohy pravdepodobne nedostane na stôl miestny lekár, ale špecialista na opačnom konci zemegule - v Austrálii.

9. nov 2004 o 23:50

Viac než päťsto amerických nemocníc už totiž využíva služby spoločnosti NightHawk (Nočný jastrab), ktorá ponúka možnosť posudzovania snímok z röntgenu či magnetickej rezonancie na diaľku. Po zröntgenovaní sa obrázky zasielajú zašifrované cez internet do Austrálie, kde ich počítač automaticky pridelí rádiológovi, ktorý sa na daný druh choroby špecializuje, má práve čas a zároveň platnú lekársku licenciu pre štát, odkiaľ pacient pochádza. Lekár svoje zistenia nadiktuje do počítača, ktorý ich automaticky prevedie na text a odfaxuje do americkej nemocnice (výsledky sú zároveň dostupné aj šifrovane cez web). Od zaslania snímky po vrátenie výsledkov typicky uplynie menej ako 20 minút. Špecialisti v Austrálii sú takisto vybavení VoIP telefónom, takže americkí lekári ich môžu okamžite bezplatne kontaktovať, ak chcú stav pacienta podrobnejšie prekonzultovať. Nemocnice firme platia len podľa počtu preverených snímok.

Hlavnou motiváciou pre takýto "outsourcing lekárov" je najmä odbremenenie amerických rádiológov, ktorých je nedostatok, od nočných služieb a ich plné využitie v dennej praxi. Kým je totiž v Spojených štátoch noc, v Austrálii majú lekári bežnú dennú službu a nemusia tak dostávať peniaze za nadčasy. NightHawk však uvádza aj ďalšie výhody systému - jeho špecialisti prezrú oveľa viac snímok, ako bežný americký lekár, a pravdepodobnosť omylu je tak oveľa menšia.

(tb, techweb.com)