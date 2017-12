Futbalová horúčka pokračuje

Jesenná nádielka pokračovaní športových hier od EA SPORTS sa, samozrejme, nemohla vyhnúť ani futbalovej sérii FIFA. Môžu nás jej autori ešte vôbec niečím prekvapiť a motivovať ku kúpe ďalšej verzie?

11. nov 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Podobne ako pri vydarenom NHL 2005 môžeme, našťastie, tento rok povedať celkom smelé áno. Keby tu nebolo pár predchádzajúcich "zbytočných" ročníkov, mohli by sme dokonca doslova oslavovať. FIFA 2005 je totiž skrátene a jasne poctivo futbalová. Možno stále nejde o sofistikovaný simulátor, ale hra to doháňa skvelou prezentáciou, licenciami na množstvo tímov a, samozrejme, skutočných hráčov.

Každému však asi viac záleží na tom, ako sa hrá. S dobrým analógovým ovládačom naozaj skvele. Konečne je možný oku lahodiaci kombinačný futbal s rýchlymi prihrávkami a "smrtiacimi" únikmi rýchlonohých es ako Ronaldo. Pomocou sekundárnej analógovej páky gamepadu môžete čarovať nielen s loptou, ktorú už máte v moci, ale taktiež ňou určujete smer, v ktorom hráč preberie prihrávku. Streľba má presnosť tak akurát a bezmocnosť počítačových útočníkov aj obrancov bola oproti minulým verziám výrazne odstránená. Nebyť nie práve dokonalých štandardných situácií a neprirodzene prísneho rozhodcu, takmer by nebolo hernej časti čo vyčítať.

Grafika novej "fify" na prvý pohľad upúta svojou obyčajnosťou. Aj oproti minulým ročníkom chýbajú detaily a tiež textúry by si zaslúžili vyššiu kvalitu. Napodiv to však celé pôsobí akosi prirodzenejšie, ako po minulé roky. Výborne zvládnuté animácie hráčov počas hry aj pri detailoch v prerušení alebo opakovaných záberoch dávajú dohromady s triezvym použitím efektov príjemný výsledok. Hráči sa na svoje skutočné predlohy podobajú možno menej, ako vo FIFA 2004, ale to hráčsky zážitok nemôže výrazne ovplyvniť.

Zvuková stránka tvoriaca veľký kus atmosféry už áno. Nestačí len zostaviť bohatý a dobre počúvateľný soundtrack. Autori mohli radšej zapracovať najmä na aktivite a prirodzenosti publika a odstránení niektorých opakujúcich sa brbtov komentátorov. I tak však hru FIFA 2004 nemôžeme vyhlásiť za zlú. Práve naopak, najnovšie pokračovanie tejto známej série sa vydarilo viac, ako ročníky pred ním.

Odporučená konfigurácia: Procesor 1500 Mhz, 256 MB RAM, DX8 grafická karta

