Odnaučili nás mobily komunikovať?

9. nov 2004 o 22:30 Tomáš Bella

Na čo nám slúžia mobilné telefóny - okrem telefonovania a posielania esemesiek? Ani nie tak na surfovanie po internete a posielanie obrazových správ, ako by nás chceli presvedčiť operátori, ale skôr na budovanie vlastného ega či riadenie vzťahov s naším okolím. Christine Rosenová sa nedávno v eseji pre časopis New Atlantis pokúsila zhrnúť doterajšie poznatky o tom, ako mobilné telefóny menia ľudskú spoločnosť i nás osobne.

Pozrite, kto som

Mobilom v prvom rade deklarujeme navonok svoj spoločenský status. "V práci či na ulici, každý telefonát z mobilu je zároveň tajná správa verejnosti: ‚Pozrite, ako veľmi ma ostatní potrebujú, pozrite, aký plný je môj život'," hovorí francúzska sociologička Chantal de Gournayová.

Podľa iných pozorovateľov plní mobil pre bežného človeka podobnú úlohu, ako hordy fanúšikov a prisluhovačov, ktorí sprevádzajú popové hviezdy či politikov cestou z auta: signalizuje bezprostrednému okoliu našu dôležitosť. To platí najmä, ak môžeme cez mobil povýšenecky dávať príkazy sekretárke alebo debatovať o zahraničnej dovolenke a pritom predstierať, že si neuvedomujeme, že ľudia okolo nás počúvajú a (dúfame) závidia.

S mobilom sa zabavím

V prieskume britského Henley Management Centre a spoločnosti Teleconomy až 46 percent ľudí priznalo, že používa mobil na to, aby sa zabavili a zlepšili si náladu, viac než polovica ľudí ním zaháňa nudu, či už pri čakaní na zastávke autobusu, alebo na nudnej hodine v škole.

"Mobilný telefón je však aj najdôležitejšie zariadenie, vďaka ktorému môžeme kontrolovať svoje vzťahy s inými ľuďmi a tiež obraz o sebe samom a svoje životy," povedal pre BBC Michael Hulme z Lancasterskej univerzity. Podľa jeho výskumu mnohé ženy ako funkciu mobilu uviedli napríklad to, že sa "s ním" už tak veľmi neboja ísť neskoro v noci tmavou ulicou, pretože môžu zahnať strach napríklad tým, že vytočia číslo svojho priateľa a známy hlas ich upokojí.

Obrovskou výhodou mobilu je aj to, že vďaka nemu nemusíme komunikovať - namiesto rozhovoru s niekým, koho nemáme v láske, mu stačí poslať neosobnú esemesku. Podľa prieskumu až 86 percent ľudí už väčšinou uprednostňuje pri dohadovaní termínu stretnutia esemesku pred telefonátom.

Mobilné telefóny nám umožňujú kontrolovať vzťahy s blízkymi. ILUSTRAČNÉ FOTO - SIEMENS



Jeden pozorovateľ nedávno postrehol, že ľudia na konferenciách sa správajú s mobilom podobne, ako keby mali so sebou svojho psíka - každú chvíľu majú "nutkanie ísť ho vyviesť pred budovu", aby skontrolovali nové správy. Nutkanie vziať telefón do ruky a triediť si adresár či vymazávať staršie správy nemusí mať ďaleko od nutkania dieťaťa pomaznať sa s plyšovým medveďom - mobil je pre mnohých blízky, intímny predmet a dotyky s ním môžu upokojovať.

Mobil nás učí nesamostatnosti?

Výhody mobilov napríklad pre privolanie pomoci pri úraze na vysokohorskej túre sa spomínajú často - mobily tu nepochybne zachraňujú životy. Menej sa však hovorí o tom, že vďaka mobilom bude možno treba zachraňovať viac životov, ako predtým.

Podľa New York Times horská služba v Spojených štátoch v posledných rokoch registruje, že ľudia používajú mobily nie ako doplnok, ale namiesto poctivej prípravy na túru, kvalitného výstroja a zdravého rozumu. "(Mobily) môžu povzbudzovať návštevníkov k podstupovaniu väčšieho rizika," píše denník, podľa ktorého si mnohí turisti neuvedomujú, že mobilný signál v horách zďaleka nie je všade. "Bojíme sa, že ľudia si budú brať mobily namiesto lekárničky, a s nimi nebudú váhať vyraziť do hôr aj sami," hovorí jeden zo záchranárov. Vďaka mobilom takisto ľudia často privolávajú horskú službu aj k drobným zraneniam, ktoré by predtým zvládli aj sami, sťažuje sa.

"Mobilné telefóny podporujú našu závislosť od ostatných," myslí si Christine Rosenová. Po príklady podľa nej netreba chodiť až do hôr. "Kedysi ma v autoškole učili, ako opraviť defekt. Koho by však dnes ešte napadlo vymieňať pneumatiku? Jednoducho zoberiete mobil a zavoláte pomoc."

Takáto zmena nemusí byť dobrá ani zlá, ale je to zmena, ktorej by sme si mali byť vedomí. Či v supermarkete uvažujeme nad značkou pracieho prášku alebo na ceste hútame, kde odbočiť, nikdy už nie sme odkázaní len sami na seba - pomoc vždy čaká na dosah ruky a situácií, keď sme nútení rozhodovať sa úplne samostatne, je stále menej.

(A príležitostí nesprávať sa zodpovedne stále viac - kto by ešte bežal na schôdzku, keď stačí zavolať, že prídeme neskôr?)

Rodičia a deti

Väčšina rodičov sa cíti lepšie, ak má ich dieťa pri sebe mobil. Ak v časoch pred mobilmi odišiel potomok na víkend na chatu s kamarátmi, rodič celý víkend tŕpol, či je v poriadku - dnes si to môže kedykoľvek overiť. Utrpenie rodiča však nikdy v minulosti nedosiahlo takej intenzity, ako dnes, keď má dieťa mobil, ale "nie je v dosahu", či jednoducho telefón nezdvíha. Nový prostriedok na zvýšenie bezpečnosti priniesol aj novú úroveň pocitu hroziaceho nebezpečenstva, keď niekedy nefunguje - napríklad kvôli vybitej batérii alebo slabému signálu. (Na druhej strane "vybitý mobil" sa stal podľa výskumov jednou z najpopulárnejších výhovoriek tínedžerov, ktorí musia vysvetliť, prečo sa rodičom neozvali.)

Darovaním mobilu dieťaťu mu však možno oznamujeme oveľa viac, ako že sa oň bojíme - nevedomky ho informujeme o svojom pohľade na to, čo je bezpečné a čo nie. "Tvrdiac, že im ide o bezpečnosť dieťaťa, si rodičia budujú paranoidný pohľad na svet okolo seba vychádzajúci z nedôvery v spoločenské inštitúcie a vo všetko okolité prostredie s výnimkou vlastnej rodiny," myslí si Chantal de Gournayová. "Volia si špehovacie technológie ako mobil na monitorovanie svojich detí namiesto toho, aby ich naučili správnemu konaniu aj bez dohľadu, a aby im dôverovali."

Podľa profesora komunikácie Jamesa E. Katza rodičia dávajúci deťom mobily v skutočnosti oslabujú svoju autoritu - keď vedia, že sa s potomkom môžu kedykoľvek spojiť, zvyknú byť oveľa zhovievavejší k tomu, kde sa deti potulujú a či miesto ich pobytu vôbec poznajú.

Mobily neovplyvňujú len dôveru medzi rodičmi a deťmi. V Taliansku či Francúzsku sú mobilné telefóny takým dôležitým nástrojom pri podvádzaní partnerov s milenkou či milencom, že niektorí francúzski mobilní operátori museli prestať na výpisoch z účtov uvádzať celé čísla, na ktoré majiteľ mobilu volal - príliš veľa ľudí totiž výpisy používalo na kontrolu, či ich partner náhodou nepodvádza.

Ako stádo?

Zo slov používaných v súvislosti s mobilmi sa Christine Rosenovej najviac páči "roaming". Jeho pôvodný význam v angličtine totiž je "potulovať sa bez cieľa" a v čase pred mobilmi sa používal najmä pre označenie pohybu stád dobytka. Možno sme mobilom dovolili, aby sa stali naším spojením so svetom a znakom nášho spoločenského postavenia bez toho, aby sme vedeli, kam vlastne vďaka nim smerujeme, uvažuje Rosenová.

Mobily používame z dvoch hlavných dôvodov: zvyšujú naše pohodlie a zvyšujú našu bezpečnosť. Ani jeden z týchto dôvodov však nie je sám o sebe dostatočný na to, aby sme mobily prijali bez výhrad, vraví.

Pohodlie je aj dôvodom, prečo obedujeme vo fast-foodoch, ale výsledkom je aj naša obezita a skoršia smrť. Pre našu "bezpečnosť" sme začali používať aj antibakteriálne mydlá alebo tony antibiotík, a výsledkom sú superodolné baktérie a deti s "alergiami na prírodu".

Porozprávajte sa so susedmi

Ak tvrdíme, že mobily sú na to, "aby ľudia spolu hovorili", treba zároveň upresniť, ktorí ľudia. Vďaka mobilom máme skutočne bližší kontakt so známymi, ale ešte menej hovoríme s neznámymi. Mobily zmenili verejný priestor, pretože nám umožnili ľahko sa vyhnúť komunikácii s ľuďmi, ktorí sú v našej fyzickej blízkosti - vo výťahu, v autobuse, v čakárni u lekára. Ak sme blízko cudzieho človeka a začíname sa cítiť trápne, situáciu už nemusíme riešiť začatím nezáväznej debaty o počasí, ale začíname esemeskovať a tým sa duchom z verejného priestoru vzdialime. "Naša dôvera k neznámym, ktorých stretávame na ulici, sa aj vďaka mobilom postupne znižuje," vraví Rosenová.

Nemali by sme preto zabúdať, že mobily sú novou, ale nie nevyhnutne lepšou formou komunikácie, ako tie predchádzajúce. Možnosť kedykoľvek komunikovať je určite užitočná, ale bolo by iróniou, keby sa možnosť "byť stále v spojení" stala faktorom, ktorý nás odreže od spontánnych kontaktov s neznámymi ľuďmi okolo seba - ktoré robia tento svet civilizovaným a znesiteľným, uzatvára Christine Rosenová.