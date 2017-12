Ako ukázať digitálne fotky známym?

Kúpila som si digitálny fotoaparát, a pomaly začínam zisťovať, že prezeranie fotografií je trochu problematické. Staré fotografie sú všetky uložené v albumoch a tak nie je problém kdekoľvek ich so sebou zobrať. Čo však s digitálnymi snímkami?

9. nov 2004 o 16:05 Milan Gigel

Každý predsa nemá počítač. Alena

Digitálne prístroje otvorili čaro fotografovania i pre tých, ktorí s ním doposiaľ nemali veľké skúsenosti. Nevýhodou však do istej miery je, že fotografie sú ukladané na pamäťovú kartu fotoaparátu v digitálnej podobe – ide o rovnaké súbory, ako vytvárame na počítači. Pri ich prehliadaní máme potom viacero možností.

Prvý, najprístupnejší spôsob prezerania, ponúkajú už priamo výrobcovia digitálnych fotoaparátov. Väčšina prístrojov je vybavených televíznym výstupom. V režime prehliadania fotografií na hľadáčiku fotoaparátu stačí do konektoru pripojiť špeciálny káblik – zväčša osadený žltým konektorom – ktorého druhý koniec pripojíte k televízoru. Ak prepnete kanál na videovstup (niekoľkonásobným stlačením tlačidla 0 alebo AV) a na fotoaparáte máte nastavenú formu zobrazovania PAL, malo by sa na obrazovke televízneho prijímača objaviť presne to, čo máte na displeji svojho fotoaparátu. Ak teda plánujete ukázať známym fotografie zo svojej dovolenky, jednoducho si ich na návštevu zoberte nahraté na pamäťovej karte fotoaparátu.

Omnoho pohodlnejšie však je, ak si ukladáte svoje fotografie na CD alebo DVD nosiče. Väčšina dnešných stolných DVD prehrávačov umožňuje prehliadanie obrázkov vo formáte JPEG, čo zodpovedá formátu súborov vytvorených digitálnym fotoaparátom. Ak sa teda na čelnom paneli DVD prehrávača nachádza nápis JPEG, takéto CD s fotografiami možno do prehrávača zasunúť a prezerať ho s pomocou diaľkového ovládača.

Treťou možnosťou je použitie multimediálnych prehrávačov, ktoré sú akýmsi medzičlánkom medzi digitálnymi fotoaparátmi a stolnými DVD prehrávačmi. Ide o malé zariadenia pripojené k televíznemu prijímaču, do ktorých možno zasúvať pamäťové karty. Na niektorých prijímačoch môžete takúto čítačku nájsť priamo zabudovanú.

Zobrazovanie na televíznej obrazovke však potláča množstvo detailov, ktoré fotografia má. Môže za to nižšia kvalita výstupu fotoaparátov a veľmi malé rozlíšenie televíznych obrazoviek, ktoré je iba zlomkom kvality fotografie. Preto sú fotografie prehliadané na počítači omnoho krajšie a kvalitnejšie.

Každý má však možnosť, tie najvydarenejšie snímky premeniť do papierovej podoby, či už v malom formáte 10x15 centimetrov, alebo si nechať vyhotoviť zväčšeninu ľubovoľných rozmerov. To môžete uskutočniť doma na svojej atramentovej fototlačiarni alebo vo fotolabe. Potlačiť sa dajú aj tričká, šálky na kávu, z fotografií si vo fotolaboch môžete nechať vyrobiť aj puzzle či podložku pod myš.

