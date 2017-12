Scrapland - byť či nebyť... robotom?

9. nov 2004 o 1:00 Mário Dubec

Máte radi vesmírne simulátori, páčil sa vám napríklad Freelancer? Alebo skôr obľubujete hry štýlu GTA 3, či Deus Ex 2? Alebo ste jednoducho prejedení tých klasických hier a chcete si zahrať takú, akú ste ešte nehrali? Máme pre vás dobrú správu! Chystá sa akčná adventúra Scrapland a my vám prinášame prvé dojmy z dema.

Možno sa niektorí hráči budú na mňa pozerať ako na hlupáka, ale už som sa akosi prejedol hier typu Far Cry či Doom 3 a ani striedanie s inými žánrami (napr. nejaké nové rally, Myst IV alebo Ground Control 2) akosi neuspokojuje moje herné chúťky. Vývojári sa dnes snažia vytvoriť dychberúce 3D prostredia, čo najrealistickejšiu fyziku a neviem ako všelijako prepletený a mystifikovaný dej. Aj sa im to darí. Ale nepotrebuje herný priemysel i niečo iné? Štúdio Mercury Steam Entertainment si myslí, že áno. Minulý týždeň vypustili demo na chystaný Scrapland, ktorý tvoria v spolupráci so známym American McGee. Neprinášajú nevídanú grafiku, ani fyziku ani menežment hry. Oni prinášajú... zábavu – a dema tomu nasvedčuje.

Spomínané demo je pomerne veľké (čo do objemu dátu), a neponúka veľký kus z hry. Ani tutorial tu nenájdete (bol by zbytočný). Začínate jednoducho priamo v deji v meste budúcnosti, kde sa už jazdí len „vesmírnymi“ loďami a kde... žijú iba roboti. Takto nejako to môže vyzerať v budúcnosti, keď ľudia ako slabší druh vyhynú a prežijú mechanické stroje. A poviem vám, veľa sa toho oproti dnešku nezmenilo – aký taký technický pokrok a miesto bahenných kúpeľov olejové :).

Najskôr sa pozrime na technickú stránku hry. Grafika je – nápaditá. Môžeme ju ohodnotiť ako nadpriemer (odrazy, tiene, efekty, ostrosť textúr). Roboti i lode hrajú tvarmi i farbami a až na tých ľuďom podobnejších, som také kreatúry ešte nevidel. Neviem posúdiť jej HW náročnosť, keďže mám nadštandardnú zostavu, ale niečo mi tu chýba – FSAA (antialiasing). Možno ho autori vynechali zámerne. Vyhladzovanie nedocielite ani nastavením v ovládačoch.

Svet je naozaj v pohybe, svieti, bliká, lode lietajú a ak si nedáte pozor, skončíte v nejakej budove. Ak sa vám nepáči nejaká loď, proste ju odstrelíte (pekné výbuchy i efekty rôznych typov zbraní). Musíte však rátať so zásahom polície.

Pri prvom spustení ma hra zaujala tak, až som si neuvedomoval zvukovú stránku. Táto sa však v demách nedá objektívne zhodnotiť, preto aj my radšej počkáme na plnú verziu.

Ovládanie je riešené intuitívne a napriek veľkému množstvu úkonov, ktoré môžete vykonávať, sa nestratíte. Mapa lokality, v ktorej sa nachádzate, je jednoduchá ale veľmi prehľadná. V priestore sa dá tiež veľmi ľahko orientovať a komunikácia s NPC postavami je riešená takisto dobre. Vždy, keď prídete k aktívnemu objektu, zobrazí sa vám možný úkon a ak chcete, proste stlačíte ľavé tlačítko myši na akciu.

A teraz k samotnej hre. Známe tituly na začiatku článku som spomenul zámerne. Neviem si pomôcť, ale akosi mi ich táto hra pripomína (pre istotu si ich zopakujme: Freelancer, GTA3, Deus EX 2). Ste robot, ktorý príde do mesta z vonkajšieho vesmíru a hneď sa začne obzerať po zárobku...vraj sa nudí. Využije tých pár kontaktov, ktoré tu má, zoženie si loď a hneď lieta po meste, závodí, strieľa policajtov, splní pár úloh, mení podoby (a s nimi i vlastnosti – schopnosti), vylepší si loď a keď sa konečne začne prepracovávať hlbšie do deja, demo vám oznámi: „pokračovanie nabudúce“.

Tvorcovia sľubujú dynamický svet s voľnosťou pohybu, stovky lodí, ich vylepšení a úprav, 15 možných robotických tiel a ich špecifík a ja sľubujem novinku, zmenu, vtipné riešenie herného sveta a nefalšovanú a ničím nezaťaženú zábavu. Táto hra si pýta recenziu, ktorú dúfam medzi prvými uverejníme a ak dovtedy chcete vedieť niečo viac, navštívte domovskú stránku hry (mimochodom tiež veľmi zaujímavo spracovanú).