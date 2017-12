Aká bude ďalšia technologická výzva?

Tvorcovia vesmírneho korábu SpaceShipOne cez víkend prebrali odmenu 10 miliónov dolárov za úspešné vypustenie prvej súkromnej rakety až do vesmíru. Cena XPrize však tým nezaniká, práve naopak - jej zakladatelia vyzvali verejnosť k diskusii, aký ďalší technologický míľnik má ľudstvo pred sebou a ktorého dosiahnutie by mali podporiť vyhlásením súťaže v tejto oblasti.

Medzi horúcimi kandidátmi sa spomína napríklad objavenie lieku na rakovinu alebo iné závažné choroby, teleportácia (presun častíc na diaľku), vytvorenie skutočnej umelej inteligencie či zostrojenie robota schopného manipulovať priamo s molekulami hmoty (nanotechnológie). Medzi návrhmi sa však objavujú aj témy ako „ukončenie hladu vo svete" a výzvy na riešenie problémov v oblasti životného prostredia.

Tak, ako pri prvej cene, sa nepredpokladá, že by malo 10 miliónov dolárov pokryť všetky náklady potrebné na výskum. Postavenie SpaceShipOne stálo podľa odhadov asi 30 miliónov dolárov, ktoré z veľkej časti zaplatil Paul Allen, jeden zo zakladateľov spoločnosti Microsoft.

Návrhy na novú X-Prize je možné zasielať cez webovú stránku www.wtnxprize.org.

Na snímke pilot úspešnej lode SpaceShipOne (vľavo) so sponzorom XPrize Amirom Ansarim pri preberaní ceny.

