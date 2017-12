SAV sa zapája aj do 6. Rámcového programu EÚ, financovanie vedy je nedostatočné

8. nov 2004 o 12:58 TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vyše 30 projektov rieši Slovenská akadémia vied (SAV) v súčasnom 6. rámcovom programe Európskej únie (6. RP EÚ). V štyroch z nich pracoviská SAV vykonávajú úlohu koordinátora. Sú to napríklad Fyzikálny ústav SAV v Bratislave a Ústav materiálového výskumu v Košiciach.

"Akadémia však má ambíciu svoju účasť v 6. RP EÚ ďalej zväčšovať, aj napriek tomu, že na rozdiel od predchádzajúceho 5. RP EÚ sú teraz podmienky tvrdšie. Dochádza k vytváraniu väčších aglomerácií, sieťovaniu, do veľkých integrovaných projektov sa spájajú desiatky pracovísk a stovky jednotlivcov, čo kladie podstatne väčšie nároky na koordináciu a riadenie týchto projektov". Konštatoval to predseda SAV Štefan Luby pri príležitosti dnes začínajúceho Týždňa európskej vedy a techniky (8. - 14. novembra). Preto v snahe pomôcť vedeckým pracovníkom, riešiteľom projektov EÚ orientovať sa v európskej legislatíve uvažujú podľa slov Lubyho o otvorení európskej kancelárie na pôde SAV. Všetko však závisí aj od finančných možností.

Jednou zo šiestich hlavných priorít EÚ, ktoré sleduje aj Slovensko, je budovanie centier excelentnosti. Na pôde SAV pracujú tri centrá excelentnosti Európskej únie - v ústave experimentálnej endokrinológie, v elektrotechnickom a v ústave anorganickej chémie. Ďalších šesť centier excelentnosti v rámci SAV sa zameriava na výskum v oblasti polymérov, lekársky výskum, výskum nanomateriálov a ďalších. V spoločenských vedách sa tieto centrá orientujú na výskum národnej identity a výskum tvorivosti.

Na Slovensku sa do vedy investuje len 0,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), čím výrazne zaostávame nielen za vyspelými európskymi krajinami, ale aj za susednými štátmi - Českou republikou či Maďarskom. Európa dáva do vedy v priemere asi 1,8 percenta HDP, kým v USA sú to až tri percentá HDP.

Rozpočet pre SAV na rok 2005 je síce v porovnaní s týmto rokom navýšený asi o 40 miliónov Sk, ale celkovo nerieši problémy akadémie. V uvedenej sume sú jednak prostriedky, ktoré vyplynuli z valorizácie a je tam zahrnutá jedna priorita vlády, na ktorú vyčlenili 19 miliónov Sk. Ide o budovanie centra na východnom Slovensku - pri Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktoré sa zameria na výskum v oblasti nízkych teplôt. Stále však chýbajú prostriedky napríklad na údržbu budov SAV či na investovanie do šetrenia teplom, konštatoval Luby.