FlatOut – dojmy zo šialených závodov

7. nov 2004 o 20:15 Erik Kapsdorfer

V tomto roku je to s autíčkovými titulmi, pri ktorých by sa hráč totálne vybláznil vážne pobiedne. Za zmienku stojí len Trackmania (mimochodom predáva sa za veľmi príjemnú cenu – 299 Sk). Na trhu už v súčasnosti máme trojicu najočakávanejších rally tohto roka, ale to nie je to práve orechové pre bláznivých hráčov. S koncom roka však prichádza na trh FlatOut, skutočne bláznivá hra, ktorej demoverziu sme mali možnosť testovať v uplynulých dňoch. A ako sa nám páčila? Jedným slovom: CHYTĽAVÁ!!! Tak čítajte ďalej.

Čo to vlastne je?

FlatOut je titulom z dielní fínskeho štúdia Bugbear Entertainment, ktoré nám koncom roka 2001 prinieslo na trh jednu z najlepšie hodnotených rally hier – Rally Trophy. Troška nezvyčajné tým, že v tejto gamese sme jazdili na starých veteránoch. Zatiaľ čo Rally Trophy vsádzal na realitu, FlatOut vsádza na bláznivejšie poňatie pretekov. Ďalej by som vás odkázal na naše preview, v ktorom sa dočítate o tom, čo prinesie plná hra. Ja sa idem venovať obsahu demoverzie.

Obsah demoverzie

V deme boli prístupné tri herné módy. Challenge, ktorý sa dal zajazdiť na trati Finchley Forest (jazdia sa tri okruhy), Cup (trať Faigrass Grounds, pretek na 4 kolá) a čerešničkou na torte bol mód (lepšie povedané minihra) Highjump, ktorý sa odohráva na jednom obrovskom štadióne a je nesmierne chytľavý. O tom však až trošku ďalej. K dispozícií bolo jedno americké autíčko z rokov šesťdesiatych/sedemdesiatych Speedevil, ktoré Američania ľudovo nazývajú „american muscles“ (americké svaly).

Takmer dokonalá deštrukcia vozidiel

Módy Challenge a Cup sú klasické okruhové preteky, ktoré som vyskúšal ako prvé. Trať Finchley Forest je situovaná v lesom porastenej krajine, 95% trate tvorí blatistý, hlinitý povrch. Trať Fairgrass Grounds je pre zmenu asfaltový okruh. Preteky prebiehajú klasických štýlom – ide sa určitý počet kôl a ten kto je prvý, vyhráva. To čo robí túto hru nezvyčajnou, je model poškodenia automobilov, ktorý sme mohli obdivovať na mnohých screenshotoch a videách. Model poškodenia je na prvý pohľad úchvatný – z vozidla po nárazoch odlietavajú najrôznejšie súčiastky, plechy sa krásne deformujú, neskôr odpadnú, motor sa po pár nárazoch vznieti. Všetko je to krásne, ale nie práve najrealistickejšie, ak v priebehu hrania zistíme, že z autu nemôžu odpadnúť napríklad také kolesá (maximálne ich môžete zosmičkovať), motor sa síce môže vznietiť, avšak totálne zdochnúť nemôže. Poškodenie automobilu nemá žiaden väčší vplyv na chovanie sa vozidla na trati. Výsledkom deštrukcie je možno o pár kilometrov nižšia rýchlosť, inak absolútne nič. Bol to zrejme zámer autorov, ktorí nechceli hráčov frustrovať neustálym reštartom pretekov, keď počas nich prišli o kolesá či motor – to by už nebola zábava. A prišli by o ne veľmi skoro, pretože súperi sú hrozne agresívni a hneď po štarte vás atakujú najrôznejším spôsobom čoho výsledkom je, že už po pár metroch máte dosť odľahčené vozidlo :).

Arkádový jazdný model s kúskom simulácie

Potešujúce je, že autori sa snažili okrem modelu poškodenia zabudovať do hry aj akú takú fyziku, priblížiť jazdné vlastnosti skutočnosti. A ono to dokonca aj troška funguje. FlatOut nie je simulácia – vôbec nie, je to arkáda s troškou simulácie. Náš Speedevil sa chová odlišne na asfalte, inak na blatistom povrchu. Zatiaľ čo jazdiť na asfalte je celkom pohodička, blatistý povrch, resp. jazda mimo trate je už náročnejšia. V takomto teréne sa totiž ľahko dostanete do šmyku, osmičky, zákruty sa musia rezať v nižšej rýchlosti atď. Vo FlatOute autori nezabudli na možnosť katapultovania jazdca zo sedadla automobilu. Pri akomkoľvek tvrdšom náraze sa jazdec cez predné sklo vystrelí niekde hrozne ďaleko od automobilu. Dosť komicky pôsobia situácie, keď jazdíte v lesnatej oblasti, jazdec sa katapultuje a hlavou narazí do kmeňa stromu :). Treba však dodať, že jazdec sa katapultuje pomerne často, čo po čase pôsobí otravne.

Skvelá interaktivita prostredia

Ohromujúca je však interaktivita prostredia, interaktivita jednotlivých tratí, pretože zdemolovať sa dá praktičky všetko. Popri tratí sa nachádzajú najrôznejšie billboardy, ochranné bariéry z pneumatík, drevené dosky, napílené drevo, sudy, rôzne drevené budovy, elektrické stĺpy, nákladiaky a podobné blbôstky, do ktorých ak narazíte vcelku verne sa rozsypú, neostanú stáť na jednom mieste ako diamantová veža. A v prípade, že po trati rozsypete ochranné pneumatiky, môžete si narobiť aj problémy, pretože dokážu krásne znepríjemniť vašu jazdu. Budete nadávať, ak jazdíte na prvom mieste a zrazu sa na ceste objaví jedna pneumatika, do ktorej ak narazíte, nádherne vás nadvihne a "vykoľají" z trate. To isté platí aj o sudoch, ktoré vás dokážu nepríjemne spomaliť.

Poteší, že autori do hry neimplantovali žiadne neviditeľné bariéry, takže môžete absolvovať rôzne výjazdy mimo trať. Mohlo by sa zdať, že hra tým pádom bude obsahovať množstvo zákutí a skratiek, avšak opak je pravdu. Skratky nemôžete využívať takmer vôbec, pretože na tratí je rozmiestnené naozaj veľké množstvo checkpointov, ktorými ak neprejdete, musíte sa vrátiť. Skrátka, ak vyjdete čo i len 5 metrov mimo trate a pohybujete sa tam pár sekúnd, musíte sa vrátiť na to miesto trate, ktoré ste vynechali. Ak sa aj vybodnete na celé preteky a budete si jazdiť len tak voľne, budete chcieť obdivovať rôzne skryté zákutia, neprídete si na svoje. Autori to totiž vyriešili docela šibalsky. Na mini-mape síce vidíte, že sa pohybujete mimo trať, avšak mimo trať znamená po tej istej trati, kde ste boli pred chvíľou (možno v opačnom smere).

Inteligencia a náročnosť

Inteligencia súperov je vcelku slušná. Už od začiatku sa vám pokúšajú nalepiť na blatník a elegantne vás poslať do osmičky. Počas pretekov neustále atakujú a verte, že chvíľu potrvá, kým sa naučíte vyhrávať. Mne sa to taktiež podarilo až po nejakej hodinke, dvoch hrania.

Ak zaostávate pomôže NITRO

Autíčka sú vybavené nitrom (NO2). To funguje akýmsi zvláštnym spôsobom. Zatiaľ čo v NFS: Underground je jednorazové – t.j. máte ho na preteky iba obmedzený počet – vo FlatOut sa NO2 postupne dobíja. Ale opäť veľmi zvláštnym spôsobom. V prípade, že jazdíte na čelných miestach jazdeckého poľa, NO2 sa nenabíja takmer vôbec. Ak ste však posledný máte ho vždy dostatok.

Chytľavý Highjump

Najzaujímavejším a najchytľavejším módom demoverzie, bola mini-hra Highjump. Tá sa odohráva na jednom obrovskom štadióne a vašou úlohou je katapultovať svojho jazdca do čo najvyššej výšky. Najprv je potrebné rozbehnúť sa a keď už prichádzame na odrazový mostík stlačíme kláves CTRL, ktorým katapultujeme vodiča do výšky niekoľko desiatok metrov. Je to hrozne chytľavé, pretože budete chcieť vždy znova a znova prekonávať svoje výškové rekordy. Aj tu chvíľu potrvá, kým prídete na tu správnu techniku – katapultovať sa treba vtedy, ak je auto pod tým správnym uhlom a v správnej výške. Dôležitá je taktiež dĺžka stisku klávesy CTRL (čím dlhšie ju držíte tým väčšia sila odrazu, ktorá sa znázorňuje v pravej dolnej časti obrazovky).

Určite mi dáte za pravdu, že je to hrozne uletená disciplína, hlavne ak vezmeme v úvahu fakt, že po dopade zo stometrovej výšky na betón, musí byť jazdec totálne DEAD. Dopadnúť môže aj na žinienku, tá mu však taktiež k záchrane života nepomôže. A v prípade, že sa jazdec zachytí o pletivo, tak by som taktiež silno zapochyboval, že je ešte medzi živými :). Našťastie (pre niekoho bohužiaľ) v hre nenájdete žiadnu krv, ale pri dopade na zem telo verne dodržuje všetky fyzikálne zákony.

Mimochodom, v plnej hre má byť takýchto mini-hier 12 kúskov a mali by byť rovnako uletené. Okrem skoku do výšky môžeme spomenúť napr. strieľanie do terča alebo bowling s vodičom.

Audiovizuálna stránka

Po grafickej stránke nie je na tom hra práve najmodernejšie, ale ešte aj dnes celkom nadpriemerne. Grafická stránka teda neurazí, ako som už spomínal hra disponuje takmer dokonalým deštrukčným modelom. Na výbornej úrovni sú taktiež zvuky a tvrdá rockova hudba. Zvuky sú celkom v pohode :). Hudba taktiež. V hre vyhráva akási, mne neznáma, grupa No Connections – dokola sa opakujú len dve rýchle pesničky, ktorých tóny som si však vôbec nezapamätal. Rušivým dojmom však nepôsobí. Požiadavky na hardvér nie sú nijak prehnané a hra sa bude na plných detailoch chýbať aj na slabších mašinkách.

Po pretekoch je možné pozrieť si replay vašej jazdy alebo skoku. V samotných pretekoch zamrzí menší výber pohľadu kamery na automobil, najmä to, že v poslednej dobe sa zo závodných hier vytráca pohľad do cockpitu automobilu. Ani vo FlatOut ho nenájdete.

Záver

Plná hra bude toho obsahovať omnoho viac. Až 36 tratí zasadených do piatich rozličných prostredí, 16 rozdielnych automobilov, ktoré si bude možné upgradovať rôznymi novými súčiastkami a mnoho ďalších vecí, o ktorých si môžete prečítať v spomínanom staršom preview.

Demoverzia na mňa zapôsobila len a len kladne. Naozaj je dosť chytľavá, zamrzí pár vecí, ktoré som vymenovával v uplynulých riadkoch, avšak aj napriek tomu je hra cool. Navyše demovka nepredstavovala finálnu verziu produktu. Mimochodom, môj osobný rekord v disciplíne Highjump – katapult do výšky je 110,42 metrov :o).