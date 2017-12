MMORPG World of Warcraft od Blizzardu je gold!

5. nov 2004 o 1:58 Juraj Chrappa

World of Warcraft je slávny svet strategickej série prevedený do večne živého, RPG online prevedenia. Hráč sa zhostí role známych hrdinov zo sveta Warcraftu a môže sa vydať za fantastickými dobrodružstvami spolu s tisícami ďalších hráčov. Čaká naňho množstvo questov, silný príbeh a hrdinské súboje s nepreberným množstvom zbraní, kúziel a schopností. Ak budete chcieť World of Warcraft hrať, musíte okrem prvotnej investície do hry (takmer 80 dolárovej), platiť mesačné poplatky za hru (necelých 15 dolárov). Autori budú pravidelne pridávať do hry nový obsah, aby sa hráči časom nenudili.

World of Warcraft je prvým príspevkom Blizzardu na poli online hier. Neočakáva sa však nič iné ako ďalší hit od tejto perfekcionistickej spoločnosti. Nakoniec však rozhodnú samotní hráči, pretože konkurencia v podobe Everquestu 2 je tiež ťažký kaliber.

UPDATE [5.11. 2004 15:13] Okrem dobrej správy, že MMORPG World of Warcraft je dokončená, tu máme pre vás aj parádny intro filmík, ktorý vám predstaví špičkovú prácu vývojárov FMV sekvencií. Dovolil by som si porovnávať ich, povedzme, aj so súčasnou produkciou Pixaru. Ako intro hry je to niečo nevídané a vôbec by som nebol proti, ak by sa časom objavil počítačovo spracovaný film zo sveta Warcraftu...

Zdroj: tlačováspráva