Dark Fall II: Lights Out – tajomný príbeh majáku

Prínos každého páru rúk pri vytváraní hry sa počíta, veď nie nadarmo sa vraví: „Viac hláv, viac rozumu.“ Medzi nami sa však vyskytujú aj ľudia, ktorí svojou fantáziou, citom pre detaily s tým správnym „feelingom“ dokážu vytvoriť hru aj sami. Jedným z nich

4. nov 2004 o 16:27 Ján Kordoš

je aj Jonathan Boakes so svojim projektom Dark Fall.

Číslovka v názve hry automaticky napovedá, že niečo podobné Jonathan už skúsil a nech lovím vo svojej sklerotickej hlave ako lovím, Dark Fall: The Journal si nepamätám. Neostávalo mi nič iné ako sa vrhnúť pred hraním do nekonečných vĺn internetu a pozrieť sa na zúbok predchodcovi. Okamžite ma zarazila skutočnosť, že celú hru vytvoril vyššie menovaný človek. Adventúry nevymreli a v roku 2002 to dokázal prvý Dark Fall so svojim strašidelným príbehom odohrávajúcim sa na opustenej stanici. Ako som už spomínal, tento projekt som neskúšal a teraz kruto zisťujem, že mi uniklo niečo výnimočné. Vždy som mal akúsi úchylku na podobné produkty, ktoré sa vymykali šedému priemeru, plné klasického používania predmetov, množstva rozhovorov a otrepaných námetov. Samozrejme sa vyskytnú aj perly (The Longest Journey, séria Syberia (druhý diel), Posel Smrti, atď.), ale adventúry z vlastného pohľadu, kde ste cestovali po vopred predpočítaných trajektóriách, kde nešlo o stovky kombinácií predmetov, ale o logické hádanky a spoznávanie prostredia, hry, kde sa kládol dôraz na atmosféru a mnohokrát až absurdnosť – takéto hry mi chýbajú a rodí sa ich minimum.

Pamätníci si určite spomenú na 7th Guest (prvá hra na cd) alebo 11th Hour (zrejme prvá hra na 4 cd). Hororová atmosféra, dostatok animovaných sekvencií (z dnešného hľadiska v otrasnej kvalite a so slabými hereckými výkonmi) a hlavne postupné otváranie sveta plného tajomstiev skrytých pod nánosom logických puclíkov. So slzou v oku spomínam na Amber: Journey´s Beyond, ktorý mi ukázal, že finančná investícia do podobných produktov nie je márna. Rovnaký bol (teda aspoň podľa renomovaných herných webov – až ma striaslo pri slovnom spojení gameswebov a renomovaných v jednej vete :) prvý diel a nepochyboval som teda o úspechu Dark Fall II: Lights Out. Skutočne sa totiž dá povedať, že séria Dark Fall je potomkom klasickému žánru adventúr sa vymykajúcich titulov. Vitajte v tajomnom svete, vo svete Dark Fall II: Lights Out.

Cestu vám väčšinou komplikujú zatarasené dvere s tu prichádzajú na radu logické hádanky, dokonca som kvôli svojej sklerotickej pamäti musel použiť aj papier a ceruzku, čo je v dnešnej dobe značný archaizmus – mnou vítaný. Prezrádzanie príbehu by nebolo vhodným, je totiž celkom príjemným, ale chýba mu niečo, o čom sa viac dozviete v hodnotiacej časti.

GRAFIKA 6 / 10

Nad grafickým spracovaním si určite nezanedbateľne veľké percento hráčov odpľuje a keďže neobsahuje všemožné filtrácie, tieňovania a kopec spektrálnych efektov, bude hru hodnotiť ako ohyzdnú. Ja som však iného názoru. Uznávam, že rozlíšenie mohlo byť vyššie, paleta farieb pestrejšia, ale nič to nemení na tom, že spracovanie nie je nevhodným. Počas celej doby hrania sa pozeráte na svet vlastnými očami a skokovo prechádzate po lokáciách podľa zmeny kurzoru pohybu. Možnosť otáčania sa je dnes už samozrejmosťou.

Grafike nebudem vytýkať mŕtvolnosť alebo ak chcete statickosť – to už k týmto titulom patrí ako Lolek k Bolkovi. Stretnete málo ľudských postáv a i tie vidíte len chvíľu a iba vrchnú polovicu tváre. Na animácie zabudnite (čo ma však sklamalo, to isté platí aj pre filmové sekvencie), ktoré boli hnacím motorom a brnkali tak na struny napätia. To je teda škoda a preto jedna hviezdička dole. Druhá za menej prepracovaný dizajn priestorov. Môj subjektívny pocit mi totiž nahováral, že strohosť bola v niektorých prípadoch až príliš evidentná a hre by neublížilo viac „vyzdobené“ prostredie, čím sa mohla znásobiť pochmúrnosť tajomného ostrova.

INTERFACE 9 / 10

Primitívnejšie ovládanie nemôže ani byť, všetko zariadite pomocou využitia myšky. Už som spomínal aktívny kurzor, meniaci sa po prechode aktívnou oblasťou, pod ktorou rozumieme pohyb, prípadne manipuláciu s predmetom/čítanie správy/prezeranie obrazov. Občas sa vyskytne menšia plocha aktívnej oblasti a možnosť prehliadnutia dôležitého objektu, ale nestáva sa tak príliš často, pravdepodobnejšie „zakysnete“ na logickej hádanke. Strohosť ovládania sa preniesla aj do kontextu menu, kde to však pôsobí už ako päsť na oko, ale kvôli menu a ponukám si predsa hru nekupujeme.

HRATEĽNOSŤ

6 / 10

Nechcem však, aby čitateľ nadobudol dojem, že Lights Out je prechádzkou ružovou záhradou. To určite nie, len ma mrzí nevyužitá šanca, akú dokážu do gigantických rozmerov rozvinúť majstri hororu King, Barker alebo Saul. Ak očakávate úplne klasickú first person adventure so štipkou napätia a tajomna, určite nebudete sklamaní.

MULTIPLAYER

Hra pre viac hráčov v adventúre nájdete ťažko.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Počas hrania som mal niekedy pocit, že mám vypnuté reproduktory, čo však o pár chvíľ vyvrátil strašidelný zvuk a neostáva mi nič iné ako zhodnotiť zvukové efekty za kvantitatívne zanedbané, ale vyvážene kvalitou.

HUDBA 5 / 10

Oproti kráľovi hudobného ozvučenia hororov (reč je samozrejme o sérii Silent Hill – druhý, tretí a štvrtý diel) Lights Out vyzerá ako chudobný príbuzný, na druhú stranu nemôžem povedať nič so záporného hľadiska. Je to taký priemer. Jednoduché melódie sa vám síce vryjú pod kožu, po chvíli vás však opustia rovnako rýchlo ako k vám zavítali.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Podrobným sledovaním okolia neprídete o dôležité stopy a tak sa jediným problémom môžu stať logické hádanky, ale i tie povolia pod ťarchou prísnej logiky, stačí prísť ako na to. Žiaden strach z absurdných kombinácií nelogických predmetov známych z čias zlatého veku 2D kreslených adventúr nemusíte mať, je vidieť, že Jonathan svojej práci rozumie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Potencionálnych majiteľov Dark Fall II: Lights Out na Slovensku by som možno mohol zrátať na prstoch jednej ruky, ale kto nebude čakať príliš mnoho, dokáže vypnúť pri trochu inom príbehu, môže sa pri sledovaní tajomnej zápletky o podivných udalostiach a úmrtiach v priestoroch majáku dozvedieť niečo viac. Hre však chýba niečo, čo sa ťažko popisuje – pocit „zažranosti sa do hry“ nie je tak intenzívny ako mohol byť a to je najväčšia škoda. Maják (tentoraz myslím na starší titul Lighthouse) tak zostal nepokorený a veríme, že nasledujúci projekt Jonathana Boakesa bude lepší. Chýbalo málo, ale v konečnom dôsledku tak veľa a na Dark Fall II: Lights Out sa neprávom rýchlo zabudne.