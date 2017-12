V Česku ušetria novým systémom tony papiera

Milióny listov papiera a desaťtisíce korún za náplne do tlačiarní by mal ušetriť český Úrad vlády od budúceho roku, kedy začne naplno využívať nový elektronický pripomienkovací systém.

4. nov 2004 o 12:12 (čtk)

ČESKÉ BUDĚJOVICE 4. novembra (ČTK) - Kým doteraz predchádzali každému rokovaniu stohy tlačených dokumentov, odteraz budú úradníci svoje pripomienky podávať elektronicky. Systém by mal prácu zjednodušiť, spriehľadniť a tiež umožniť, aby boli dokumenty čiastočne verejne prístupné. ČTK to povedal riaditeľ administratívnej sekcie Úradu vlády Jan Duben. Podľa neho sa budú môcť jednotliví užívatelia k systému pripojiť z ľubovoľného miesta a budú v ňom môcť pohodlne vyhľadávať.

Doterajšia prax bola taká, že sa najprv vytlačí návrh materiálu, ktorý potom prechádza pripomienkovým konaním. Na pôvodný materiál sa nabaľovali ďalšie desiatky a stovky strán komentárov a pripomienok, ktoré potom spoločne s finálnym návrhom ministri nosili na zasadanie.

Nový systém umožní uložiť materiál do spoločnej elektronickej knižnice, ktorá automaticky upozorní užívateľa, že sa k nemu môže vyjadriť. To urobí tiež elektronicky a uloží komentár na server. Konečný návrh bude potom možné pomocou jednoduchých šablón vytlačiť a opäť uložiť do systému.

Ďalšou výhodou bude, že niektoré dokumenty budú môcť byť zverejnené aj na internete ešte pred ich definitívnym schválením.

Česká vláda ročne spotrebuje okolo päť miliónov listov papiera. Okrem obrovskej úspory papiera a náplní do tlačiarní je výhodou aj to, že v prípade akýchkoľvek problémov bude možné archív v elektronickej podobe okamžite premiestniť na iné miesto, kým teraz by na to bolo potrebných niekoľko kamiónov.