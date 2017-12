Total Uninstall zametie s neporiadnikmi

Iste sa vám už stalo, že ste si do počítača nainštalovali program, ktorý za sebou nezanechal pre operačný systém žiadne inštrukcie pre jeho odinštalovanie.

4. nov 2004 o 12:52 Milan Gigel

Ak ste sa teda rozhodli neskôr ho zo svojho počítača odstrániť, mohli ste sa spoľahnúť iba na manuálne mazanie súborov, o ktorých ste si mysleli, že k programu patria. Niekedy sa však stáva, že sa s inštalovaným programom do počítača dostanú i súčasti, o ktoré záujem vôbec nemáte. Existuje vôbec nejaký dozor nad inštaláciou, ktorý by poskytol prehľad o tom, čo sa v počítači udialo a umožnil tak odinštalovanie čohokoľvek?



Total Uninstall je monitorovacím programom, ktorý zaznamená každú zmenu v systémových registroch a v súborovom systéme počítača pri spustení akéhokoľvek programu vo Windows.

Inštalácia nástroja Total Uninstall je otázkou pár kliknutí myšou, takže ju zvládne i začiatočník. Počas inštalačného procesu si zvolíte pre komunikáciu jazyk, takže si nezabudnite prepnúť predvolenú angličtinu na češtinu.

Uvítacie dialógové okno po spustení neobsahuje žiadne informácie. Nie je teda možné vrátiť sa do minulosti a zistiť ako bol ktorý program nainštalovaný. Každú novú zmenu však už môžete zaznamenať.

Namiesto tradičného spúšťania inštalačných balíčkov si odteraz budete voliť z ponuky možnosť „Inštalovať novú aplikáciu“, čím sa záznam inštalácie spustí. Total Uninstall si zaznamená všetky nastavenia zo systémového registra a pripraví si prehľad o súboroch, ktoré sa v počítači nachádzajú. Po následnom výbere inštalačného programu (súbor je možné myšou priamo pretiahnuť do dialógového okna) prebehne jeho spustenie a vy sa venujete inštalácii rovnako, akoby ste monitor ani nepoužili. Po ukončení inštalácie je opätovne počítač prehľadaný a zobrazia sa všetky zmeny, ktoré v ňom prebehli. Okamžite tak máte možnosť prezrieť si čo bolo dopísané do systémových registrov, do ktorých adresárov boli umiestnené nové súbory, či ktoré súbory boli zmenené. Mnohokrát zostanete prekvapení, aké radikálne zmeny si môže vyžadovať inštalácia jednoduchých programov a internetových nástrojov. Inštalačný profil zostane uložený pre neskoršie použitie.

„Neposlušný“ program tak budete môcť jednoducho odinštalovať i vtedy, ak položku pre jeho odinštalovanie nenájdete v ovládacom paneli, alebo budete môcť obnoviť nastavenia v registroch, ak niektorý z programov prestal po inštalácii správne pracovať.

Vďaka univerzálnemu sledovaniu zmien však nemusíte zostať iba pri inštaláciách. Ak sa rozhodnete odskúšať si z internetu rôzne sharewarové optimalizačné programy, ktoré nastavia v registroch optimálne hodnoty pre rôzne aktivity, jednoducho si môžete urobiť obraz o tom, ako spraviť zmeny ručne bez toho, aby ste si museli softvér zakúpiť.



Veľkosť inštalačného súboru: 792kb