Arktída bola pred miliónmi rokov subtropickým rajom

Londýn 4.novembra (TASR) - Skupina vedcov z ôsmych krajín si z okolia severného pólu priniesla nové informácie o klimatických zmenách.

4. nov 2004 o 3:08 TASR

Pomocou vrtnej plošiny na špeciálnom ľadoborci vedci vyťažili z morského dna pod arktickou ľadovou pokrývkou vzorky, ktoré im majú pomôcť lepšie pochopiť, aké bolo na našej planéte počasie pred miliónmi rokov a ako sa menilo.

Vedci doteraz vďaka prieskumu grónskeho ľadovca poznali klimatické dejiny okolia severného pólu za posledných 250-tisíc rokov. Pomocou vrtov do morského dna sa toto obdobie výrazne rozrástlo. Poznatky, ktoré tak odborníci získali, sú dôležité pri štúdiu klimatických zmien.

Ľad pokrývajúci severnú časť našej planéty mal vždy vplyv na teplotu atmosféry. Čím ho je viac, tým väčšie množstvo slnečného žiarenia odráža späť do vesmíru. Ak ho je menej, toto odrazené množstvo klesá a tým rastie teplota ovzdušia.

Pred viac ako 55 miliónmi rokov sa polárna ľadová pokrývka úplne roztopila a teploty vystúpili do rekordných výšok. Na základe fosílii vedci tvrdia, priemerná teplota v Arktíde bola vtedy plus 20ř C.

V súčasnosti je to mínus jeden a pol stupňa. Profesorka Kathlyn Morenová, jedna z vedúcich expedície, tvrdí, že ak porozumieme, ako sa vytvorila arktická ľadová pokrývka, a ako sa menila počas dejín, pomôže nám to pripraviť si modely klimatických zmien, ktoré nás čakajú, ak sa arktický ľad bude ďalej topiť.

Expedíciu Acex tvorili vedci z ôsmych krajín. V novembri sa majú všetci opäť stretnúť a vymeniť si informácie z analýz nájdených vzoriek. Tentokrát si však vybrali oveľa pohostinnejšie miesto, ako arktický ľad - priestory univerzity v nemeckých Brémach.