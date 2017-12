Ako pomôcť ľuďom ovládaným hlasmi zvonku

Schizofrénia postihuje asi jedno percento všetkých ľudí. Prvé symptómy sa zvyčajne prejavia vo veku okolo dvadsaťpäť ...

4. nov 2004 o 0:00 CHRISTOPHER FRITH(Autor vyučuje neuropsychológiu na University College v Londýne. Je spoluautorom knihy s názvom Schizofrénia: v

Zažiť pocit rozdvojenosti môže aj zdravý človek. V austrálskom Sydney predviedli prístroj, napojený na počítač, ktorý vytvára dva rozdielne scenáre jednej udalosti, a simuluje tak ich vnímanie z pohľadu schizofrenika. FOTO - REUTERS



Schizofrénia postihuje asi jedno percento všetkých ľudí. Prvé symptómy sa zvyčajne prejavia vo veku okolo dvadsaťpäť rokov. Mnohí chorí sa nikdy úplne neuzdravia. Ešte horšia je skutočnosť, že o príčinách schizofrénie nevieme takmer nič.

Duševné prejavy genetických daností

Na jednej strane existujú pádne dôkazy, že schizofrénia má biologický základ, pretože pretrváva v rámci rodín, čo poukazuje na genetický prvok. Vyskytujú sa tiež drobné abnormality v štruktúre mozgu. Liečba, najmä farmaceutikami, ktoré ovplyvňujú nervový prenášač dopamín, dokáže symptómy zmierniť. Mechanizmus účinku týchto liekov však nepoznáme a vyskytovať sa môžu - a aj sa vyskytujú - nepríjemné vedľajšie účinky.

Na druhej strane, typické príznaky schizofrénie patria nesporne do duševnej oblasti. Pacienti sa zdôverujú s halucináciami (falošnými vnemami) a bludmi (falošnými presvedčeniami). Pacient počuje vlastné hlasné myšlienky alebo hlasy, ktoré o ňom diskutujú. Často je preto presvedčený, že jeho konanie ovládajú cudzie sily, alebo že mu do mysle niekto vkladá svoje myšlienky.

Úlohou neuropsychológa je objasniť, ako porucha mozgu môže vyústiť do takýchto bizarných prežitkov.

Cudzí alebo vlastný?

Mojím vlastným východiskovým bodom pre pochopenie schizofrénie je postreh, že v niektorých prípadoch je "hlas", ktorý pacienti počujú, očividne ich vlastným hlasom. Tento poznatok posúva celý problém do trochu iného svetla. Otázka teda už nebude znieť, prečo pacienti počujú hlasy, ale opýtame sa, prečo mylne považujú vlastný hlas za cudzí.

To sa vzťahuje aj k iným symptómom. Napríklad pacienti trpiaci bludom, že ich niekto ovláda, tvrdia, že ich pohyby vykonáva niekto iný.

Nie je to také prekvapujúce, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Veď každý náš čin vyvoláva aj zmeny našich vnemov. Keď hovoríme, počujeme zvuk vlastného hlasu. Ak pohneme rukou, menia sa kinestetické a taktilné vnemy. V podstate týchto vnemov však nie je nič, čo by ich odlišovalo od signálov, vyvolávaných vonkajšími udalosťami - to, že niekto iný prehovorí alebo mi zdvihne ruku.

Prečo sa nemôžeme sami poštekliť

Bežne bez problémov rozoznáme, či vnemy spôsobuje naše vlastné konanie, lebo také vnemy možno predvídať. Na základe motorických príkazov, ktoré vysielame svojim svalom, dokážeme presne predvídať vnemy, ktoré naše konanie vyvolá. Práve preto nemôžeme samých seba poštekliť. Ak si pohladíme pravou rukou ľavú dlaň, vnem je minimálny. Pocit je však veľmi silný, ak podnet prichádza od niekoho iného, napríklad aj od robota.

Pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) možno ten istý fenomén pozorovať v mozgu. Dráždenie dlane vyvoláva aktivitu v tej časti mozgu (v čelovom laloku), ktorá spracúva taktilné podnety. Keď svoju dlaň hladí sama sledovaná osoba, zaznamenávame oveľa nižšiu aktivitu.

Tento mechanizmus, nazývaný reaference, zoslabuje prežitok vnemov, ktoré vyvoláme svojím vlastným konaním. To nám umožňuje rozpoznať dôležitejšie zmeny vnímania, ktoré spôsobuje vonkajšie dianie, a odlíšiť ho od vnemov, ktoré spôsobujú naše činy.

Keby opísaný mechanizmus nefungoval, mohli by sme mylne pripisovať vnemy vyvolávané naším vlastným konaním niečomu, čo sa deje v našom okolí, nad ktorým nemáme nijakú kontrolu. Túto hypotézu možno experimentálne overiť.

Keď si mozog robí, čo chce

Pokiaľ ide o prežitky, pacienti, ktorí tvrdia, že ich pohyby majú cudzí pôvod, by si mali byť silnejšie vedomí vnemov, vyvolaných ich vlastným konaním. Mali by napríklad byť schopní sami sa poštekliť.

Práve to sme skutočne zistili: pacienti trpiaci bludom, že sú ovládaní, tvrdia, že vnemy pri hladení vlastnej dlane sú rovnako intenzívne ako vnemy, ktoré vznikajú, keď im dlaň pohladí niekto iný. Povedané slovami fyziológie: keď títo pacienti robia pohyby, ktoré pociťujú ako cudzie, prejavujú abnormálne silnú aktivitu v mozgovom laloku. Ich fyziologické reakcie na vnemy, ktoré sami vytvárajú, sa nezoslabujú.

Podobne to funguje aj v sluchovom ústrojenstve. Aktivita v časti mozgu, ktorá sa týka zvuku (spánkový lalok), sa zoslabuje, ak počujeme počas hovoru zvuk vlastného hlasu. Pacienti so sluchovými halucináciami toto zníženie aktivity voči vlastnému hlasu neprejavujú.

Dlhá, ale nádejná cesta

Dosiaľ vieme iba veľmi málo o mechanizmoch, ktoré nám umožňujú predvídať vnemy vyvolávané naším vlastným konaním. Tá časť mozgu, ktorá vyvoláva úkony (čelová kôra), musí vysielať signály do oblastí, kde sa vnemy spracúvajú. O podstate týchto signálov či o ich konkrétnych dráhach vieme iba veľmi málo.

Dokážeme však merať silu spojení medzi oblasťami mozgu; ich sila u schizofrenikov sa zdá byť nižšia. Možno sa teda pochopenie symptómov schizofrénie na fyziologickej úrovni zrodí zo štúdia vzťahov medzi rôznymi oblasťami mozgu.

Na to, aby sme porozumeli schizofrénii a dokázali vyvinúť účinné liečivá, je potrebné urobiť ešte veľa práce. Prinajmenšom však teraz máme nádejný rámec pre pochopenie toho, ako sa bizarné duševné prežitky môžu viazať k abnormálnym procesom v mozgu.

.

© Project Syndicate 2004